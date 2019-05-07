Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı

Microsoft, Build 2019 konferansının açılış toplantısında oyun severlere bir sürpriz yaptı. Yazılım devi, 17 Mayıs tarihinde Minecraft.net internet sayfasında duyurulacağı belirtilen Minecraft AR oyununun kısa bir teaser görüntüsünü yayınladı.

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Tanıtıcı videoda görebildiğimiz kadarı ile oyun, sanal ve gerçek dünya karışımı içinde oynanabilen Pokemon Go gibi diğer Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunlarına benziyor. İlginçtir ki, 500 milyondan fazla indirilen Pokemon Go dışında, çok fazla oyun AR teknolojisinin gerçek potansiyelini kullanamadı.

HoloLens gerektirmeyebilir

Minecraft'ın 10. yıldönümünde yayınlanacak oyun 2015 yılında HoloLens ile sergilenmişti. Yayınlanan yeni tanıtıcı video ise oyun için bu başlığa gerek duyulmayacağına işaret ediyor. Şirket, Minecraft AR hakkında çok fazla bilgi vermedi. Tüm detayları 17 Mayıs'taki duyuruda öğreneceğiz.

https://www.polygon.com/2019/5/6/18531457/minecraft-ar-mobile-teaser-microsoft