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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı

Yazılım devi Microsoft, merakla beklenen Minecraft AR versiyonunun kısa bir teaser videosunu yayınladı. Şirket oyunla ilgili detayları 17 Mayıs tarihinde paylaşacak.
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Mobil Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Build 2019 konferansının açılış toplantısında oyun severlere bir sürpriz yaptı. Yazılım devi, 17 Mayıs tarihinde Minecraft.net internet sayfasında duyurulacağı belirtilen Minecraft AR oyununun kısa bir teaser görüntüsünü yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Apple, WWDC 2019 konferansında büyük yazılımsal değişiklikleri duyuracak"
Tanıtıcı videoda görebildiğimiz kadarı ile oyun, sanal ve gerçek dünya karışımı içinde oynanabilen Pokemon Go gibi diğer Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunlarına benziyor. İlginçtir ki, 500 milyondan fazla indirilen Pokemon Go dışında, çok fazla oyun AR teknolojisinin gerçek potansiyelini kullanamadı.

HoloLens gerektirmeyebilir

Minecraft'ın 10. yıldönümünde yayınlanacak oyun 2015 yılında HoloLens ile sergilenmişti. Yayınlanan yeni tanıtıcı video ise oyun için bu başlığa gerek duyulmayacağına işaret ediyor. Şirket, Minecraft AR hakkında çok fazla bilgi vermedi. Tüm detayları 17 Mayıs'taki duyuruda öğreneceğiz.

https://www.polygon.com/2019/5/6/18531457/minecraft-ar-mobile-teaser-microsoft Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gurkanse 1 hf.
kimse oynamaz bunu
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