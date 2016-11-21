Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında!

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ASELSAN’ın yurt dışındaki son müşterisi Endonezya oldu. Ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan KRI Nanggala 402 denizaltısına ASELSAN’ın kendi imkanları ile geliştirdiği ve KULAÇ adı verilen iskandil sistemi entegre edildi. Türk denizaltılarında da kullanılan Kulaç, ilk kez farklı bir ülkenin deniz araçlarına entegre ediliyor olması nedeniyle de bu satış önem taşıyor.

Başarılı bir şekilde Endonezya’ya ait denizaltıya yerleştirilen teknoloji, ASELSAN’ın bu alandaki teknolojik ürünlerine yeni müşteriler bulmasına da destek sağlayabilir. İlerleyen dönemde özellikle Endonezya hükümetinin yeni satın almalar için şirketin kapısını çalabileceği konuşuluyor.

MİLGEM ve Çok Maksatlı Milli Amfibi Hücum Gemisi kapsamında da kullanılacak olan KULAÇ teknolojisinin geliştirilme aşamasında aslında 2013 yılında tamamlanmış ve o tarihten bu yana çeşitli amaçlarla ticari ve savunma sanayi amaçlı kullanılıyor.

İskandil Sistemi Nedir?

İskandil sistemleri aslında su altında derinlik ölçümü yapmak adına kullanılan teknolojilere verilen genel bir ad. Askeri amaçlı olduğu kadar ticari amaçlı kullanım alanı da son derece yaygın bir ekipman.

Aselsan Kulaç Nedir?

Aselsan Kulaç, milli olanaklarla geliştirilmiş bir iskandil sistemi. Askeri ve sivil platformlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş. Modüler yapısı sayesinde her türlü amaca uygun olarak konfigüre edilebiliyor.

Sistemden yayınlanan ses dalgalarının dipten veya yüzeyden geri dönmesi esnasında yarattığı yankıları dinleyerek ölçümleme yapıyor. Gönderme – alma zamanı arasındaki frekans değişimi ve aradaki zaman farkı ölçülerek, derinlik hesaplaması yapılıyor.

Otomatik ve manuel ayarları bulunan Kulaç İskandil Sistemi, otomatik ayarda darbe gücü ve darbe uzunluğu değerlerini otomatik olarak ayarlayarak optimum çalışma yapısını kendisi belirleyebiliyor. Kendini test etme olanağına da sahip olan cihaz, olası bir sorunu da otonom olarak tespit edebiliyor. Sistem, tüm askeri standartlarla uyumlu olarak geliştirilmiş.

Aşağıda yer alan galeride Kulaç sistemine daha yakından göz atabilirsiniz.