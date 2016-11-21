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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında!

Aselsan, küresel ölçekte önemli bir satışa imza attı. Türk denizaltılarında da kullanılan ve ASELSAN’ın geliştirdiği KULAÇ derinlik ölçme sonarı Endonezya denizaltılarında kullanılacak.
2 yıl
4,9b
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17
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında!
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ASELSAN’ın yurt dışındaki son müşterisi Endonezya oldu. Ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan KRI Nanggala 402 denizaltısına ASELSAN’ın kendi imkanları ile geliştirdiği ve KULAÇ adı verilen iskandil sistemi entegre edildi. Türk denizaltılarında da kullanılan Kulaç, ilk kez farklı bir ülkenin deniz araçlarına entegre ediliyor olması nedeniyle de bu satış önem taşıyor.

Başarılı bir şekilde Endonezya’ya ait denizaltıya yerleştirilen teknoloji, ASELSAN’ın bu alandaki teknolojik ürünlerine yeni müşteriler bulmasına da destek sağlayabilir. İlerleyen dönemde özellikle Endonezya hükümetinin yeni satın almalar için şirketin kapısını çalabileceği konuşuluyor.

MİLGEM ve Çok Maksatlı Milli Amfibi Hücum Gemisi kapsamında da kullanılacak olan KULAÇ teknolojisinin geliştirilme aşamasında aslında 2013 yılında tamamlanmış ve o tarihten bu yana çeşitli amaçlarla ticari ve savunma sanayi amaçlı kullanılıyor.

İskandil Sistemi Nedir? 

İskandil sistemleri aslında su altında derinlik ölçümü yapmak adına kullanılan teknolojilere verilen genel bir ad. Askeri amaçlı olduğu kadar ticari amaçlı kullanım alanı da son derece yaygın bir ekipman.

Aselsan Kulaç Nedir?

Aselsan Kulaç, milli olanaklarla geliştirilmiş bir iskandil sistemi. Askeri ve sivil platformlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş. Modüler yapısı sayesinde her türlü amaca uygun olarak konfigüre edilebiliyor.

Sistemden yayınlanan ses dalgalarının dipten veya yüzeyden geri dönmesi esnasında yarattığı yankıları dinleyerek ölçümleme yapıyor. Gönderme – alma zamanı arasındaki frekans değişimi ve aradaki zaman farkı ölçülerek, derinlik hesaplaması yapılıyor.

Otomatik ve manuel ayarları bulunan Kulaç İskandil Sistemi, otomatik ayarda darbe gücü ve darbe uzunluğu değerlerini otomatik olarak ayarlayarak optimum çalışma yapısını kendisi belirleyebiliyor. Kendini test etme olanağına da sahip olan cihaz, olası bir sorunu da otonom olarak tespit edebiliyor. Sistem, tüm askeri standartlarla uyumlu olarak geliştirilmiş.

Aşağıda yer alan galeride Kulaç sistemine daha yakından göz atabilirsiniz.


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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl en beğenilen
Başta ASELSAN'ı ve ülkemiz için, ülkemizin bekası için canla başla çalışan, milli olanaklarla dışa bağımlılığı azaltan, ihtiyaçlarımızı karşılayan, savunma sanayi ve diğer tüm dallarda ülkemiz adına çalışan mühendislerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.
Başta ASELSAN'ı ve ülkemiz için, ülkemizin bekası için canla başla çalışan, milli olanaklarla dışa bağımlılığı azaltan, ihtiyaçlarımızı karşılayan, savunma san...
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Yanıtla +70
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KaleyDeskop 2 yıl
aslında son 10 yıla bakarsak çok çok iyi yerdeyiz, teknik altyapımız var bize sadece arge için para ve zaman lazım. Türkiye eğer savunma sanayine ağırlık verirse arap ülkeler ve müslüman ülkelere iyi satışlar yapıp büyük gelirler elde edebilir.
aslında son 10 yıla bakarsak çok çok iyi yerdeyiz, teknik altyapımız var bize sadece arge için para ve zaman lazım. Türkiye eğer savunma sanayine ağırlık verirs...
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Yanıtla +22
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sanjayra 2 yıl
mühendisler iş yapıyor
makine mühendisleri özellikele
tebrikler
umarım seri üretimi geçebiliriz
ama o zor para lazım bunu da nerden buluruz bilemem
mühendisler iş yapıyormakine mühendisleri özellikeletebriklerumarım seri üretimi geçebilirizama o zor para lazım bunu da nerden buluruz bileme...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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mcrew 2 yıl
endonezya dünya nın en büyük müslüman ülkesi ve çok geri kalmış
üçüncü dünya ülkesi sınıfında
sadece askeri alanda değil bir çok alanda endonezya ile iş birliği yapmamız lazım
bu adamların çok büyük yer altı kaynakları var orada bir çok alanda büyük bir pazar var
illa müslüman ülkelerele iş birliği yapacağım diyorsak batmak üzere olan arap ülkeleriyle değil endonezya ile iş birliği yapmalıyız. araplar bizi batırırlar bu saatten sonra
endonezya ya anca şuan Türk dizilerini satıyoruz yazık
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arel.gr 2 yıl
yakışmış endonezya denizaltısına.
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ressi1 2 yıl
Ülkede hala üretenler sadece askeri kurumlar
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YveJhin 2 yıl
Zamaninda ölü olan beton yerine ,bilgiye yatirim yapsaydik suan cok daha farkli yerlerde olurduk.
Lakin ulkedeki hainlik bir turlu sonlanmadigi icin
Allah bilir kac tane sacma sapan proje ile devlet soyuldu
1 Yanıt Yanıtla +1
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TITAN291 2 yıl YveJhin
Orijinalden alıntı: YveJhin
Zamaninda ölü olan beton yerine ,bilgiye yatirim yapsaydik suan cok daha farkli yerlerde olurduk.
Lakin ulkedeki hainlik bir turlu sonlanmadigi icin
Allah bilir kac tane sacma sapan proje ile devlet soyuldu



en basiti zeytinburnu iett arazisi vurgunu. kamu zararı 1 milyar dolara yakın.
edit;
emlakkulisi.com/...
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stivjabs 2 yıl
Bir gün burda mühendis olarak çalışmak isterim inşallah tercihimi bu yönde de kullanacağım
1 Yanıt Yanıtla +3
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murdocklawless 2 yıl stivjabs
stivjabs

Bir gün burda mühendis olarak çalışmak isterim inşallah tercihimi bu yönde de kullanacağım

sen tercihini burdan yana kullanırsın da, onlar tercihlerini yandaşlardan yana kullanacaktır.
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sanjayra 2 yıl
mühendisler iş yapıyor
makine mühendisleri özellikele
tebrikler
umarım seri üretimi geçebiliriz
ama o zor para lazım bunu da nerden buluruz bilemem
1 Yanıt Yanıtla +11
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serafon 2 yıl sanjayra
tıpstar

mühendisler iş yapıyor
makine mühendisleri özellikele
tebrikler
umarım seri üretimi geçebiliriz
ama o zor para lazım bunu da nerden buluruz bilemem

bunu makine mühendisleri mi yapmış
1 Yanıt Yanıtla
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KaleyDeskop 2 yıl
aslında son 10 yıla bakarsak çok çok iyi yerdeyiz, teknik altyapımız var bize sadece arge için para ve zaman lazım. Türkiye eğer savunma sanayine ağırlık verirse arap ülkeler ve müslüman ülkelere iyi satışlar yapıp büyük gelirler elde edebilir.
Yanıtla +22
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Tugrul_512bit 2 yıl
Yardırıyor resmen.
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl en beğenilen
Başta ASELSAN'ı ve ülkemiz için, ülkemizin bekası için canla başla çalışan, milli olanaklarla dışa bağımlılığı azaltan, ihtiyaçlarımızı karşılayan, savunma sanayi ve diğer tüm dallarda ülkemiz adına çalışan mühendislerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.
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