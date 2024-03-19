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    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı: ASELSAN DÜFAS

    ASELSAN, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi'ni (DÜFAS) tamamen özgün teknolojiyle geliştirdi.
    ASELSAN, Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi DÜFAS Tam Boyutta Gör
    ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi’nde (DÜFAS) sona gelindi. DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlayarak kullanıcı platformların güvenliğini artırıyor.

    Karşınızda ASELSAN DÜFAS

    DÜFAS, derinliği değiştirilebilir aktif ve pasif sonar yetenekleri ile Türk donanmasının gücüne güç katacak. Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi olan DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor. Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.

    ASELSAN’dan denizaltı savunma harbinde ilk: DÜFAS sonar sistemi Tam Boyutta Gör
    Modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor. ASELSAN DÜFAS, tespit faaliyetlerini ise 360 derece tüm yönlerde yapabiliyor.
    ASELSAN’dan denizaltı savunma harbinde ilk: DÜFAS sonar sistemi Tam Boyutta Gör
    DÜFAS’a, muadillerinden farklı olarak, HIZIR Torpido Karşı Tedbir bileşenleri de entegre ediliyor. Böylelikle sistem, düşman platformlarından atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını kullanıcıya öneriyor. Bu sayede sistem, aktif sonar yeteneğine ek olarak, HIZIR Sistemi özelliklerini de bünyesinde barındıran bir torpido karşı tedbir sistemi haline gelerek ve komple bir çözüm sunuyor. Sistemin işletişini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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