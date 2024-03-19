Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı: ASELSAN DÜFAS

Teknoloji Editörü
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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi’nde (DÜFAS) sona gelindi. DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlayarak kullanıcı platformların güvenliğini artırıyor. Karşınızda ASELSAN DÜFAS
DÜFAS, derinliği değiştirilebilir
aktif ve pasif sonar yetenekleri ile Türk donanmasının gücüne güç katacak. Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi olan DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor. Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.
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Modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem,
denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor. ASELSAN DÜFAS, tespit faaliyetlerini ise 360 derece tüm yönlerde yapabiliyor.
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DÜFAS’a, muadillerinden farklı olarak,
HIZIR Torpido Karşı Tedbir bileşenleri de entegre ediliyor. Böylelikle sistem, düşman platformlarından atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını kullanıcıya öneriyor. Bu sayede sistem, aktif sonar yeteneğine ek olarak, HIZIR Sistemi özelliklerini de bünyesinde barındıran bir torpido karşı tedbir sistemi haline gelerek ve komple bir çözüm sunuyor. Sistemin işletişini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.