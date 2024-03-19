Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı: ASELSAN DÜFAS

Tam Boyutta Gör ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi’nde (DÜFAS) sona gelindi. DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlayarak kullanıcı platformların güvenliğini artırıyor.

Karşınızda ASELSAN DÜFAS

DÜFAS, derinliği değiştirilebilir aktif ve pasif sonar yetenekleri ile Türk donanmasının gücüne güç katacak. Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi olan DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor. Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor. ASELSAN DÜFAS, tespit faaliyetlerini ise 360 derece tüm yönlerde yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör DÜFAS’a, muadillerinden farklı olarak, HIZIR Torpido Karşı Tedbir bileşenleri de entegre ediliyor. Böylelikle sistem, düşman platformlarından atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını kullanıcıya öneriyor. Bu sayede sistem, aktif sonar yeteneğine ek olarak, HIZIR Sistemi özelliklerini de bünyesinde barındıran bir torpido karşı tedbir sistemi haline gelerek ve komple bir çözüm sunuyor. Sistemin işletişini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.