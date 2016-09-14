Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı

Haber Editörü
2016'nın oyun uyarlamaları için oldukça önemli bir yıl olması bekleniyordu. Bugüne kadar çekilen oyun uyarlamaları büyük ölçüde hüsranla sonuçlansa da, bu yıl çıkacak Warcraft ve Assassin's Creed'in bu geleneği bozacağı ve iyi yapıldığında oyun uyarlamalarının da başarılı olabileceğini göstereceği düşünülüyordu. Yaz aylarında vizyona giren Warcraft gişede iyi bir performans sergilese de, birçok oyun uyarlaması gibi o da uzun yıllar hatırlanacak bir film olmaktan uzaktı.
Durum böyle olunca gözler yılın ikinci yarısında vizyona girecek Assassin's Creed'e çevrildi. Ubisoft'un popüler oyun serisinden beyaz perdeye uyarlanan Assassin's Creed'den beklentiler oldukça yüksek. Hem kamera arkasında hem de kamera önünde oldukça etkileyici isimleri bir araya getiren film, oyun uyarlamalarından da iyi filmler çıkabileceğini göstermek için en iyi adaylardan biri.
Macbeth filmi ile adını duyuran Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği Assassin's Creed filminin başrollerinde Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariana Labed ve Michael K. Williams yer alıyor. Fassbender'ın Callum Lynch adlı yeni bir suikastçıyı canlandıracağı film, izleyenleri Engizisyon Mahkemeleri'nin kurulduğu 15.yüzyıl İspanya'sına götürecek. İdam edilmek üzereyken esrarengiz bir örgüt tarafından kurtarılan Lynch, Animus adlı ileri teknoloji bir cihaz sayesinde 15.yüzyılda yaşayan atasının maceralarını ilk elden görme şansı yakalayacak. Günümüz ile geçmiş arasında gidip gelecek olan filmin önemli bir kısmı günümüzde geçecek.
23 Aralık 2016'da vizyona girecek Assassin's Creed filmi için bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerde Fassbender'ın canlandırdığı Callum Lynch, meşhur suikastçi kostümü içerisinde görülüyor.
http://collider.com/assassins-creed-new-images-michael-fassbender/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Filmi yapılsa zevkten 4 köşe edecekler listem şöyle...
1-Another World ( eleman zart diye aksiyonun içine giriyordu )
2-Half-life
3-splinter cell
4-Witcher (oyunun kendisi zaten senaryosu itibariyle sağlam bir drama)
5-Mass Effect
6-Outlast (yusuf yusuf)
7-Last of Us
8-Uncharted
Ben açıkçası bu oyunların filmleri yapılsın istemiyorum. Çünkü film yapılınca ister istemez süre kısıtlaması oluyor. Bu da önemli sahnelerin çıkarılabileceği anlamına geliyor. WoW filmindeki gibi olaylar çok hızlı gelişebiliyor. İyi bir yönetmen yoksa güzel bir kurgusu olmayabiliyor vs. 12-14 saat ortalama oynanış süresine sahip ve bir o kadar süre de senaryosu bulunan bir oyunu 2 saate sığdırmak bence yanlış.
Buda tutulacaktır Eminim.
Geri kalan o gereksiz olan ve AC oyunlarinda ki gibi yapisina aykiri bir sekilde modern cagda gececek. yani film Balon.
Herkes oyunu suikast yapmak için oynamıyor. Tıpkı yeni bir sezonu bekleyen izleyici gibi modern dünya kısmını merak eden, suikast kısmını önemsemeyen tonla oyuncu var. Ayrıca modern dünya hikayesi de son iki oyuna kadar güzel gidiyordu. O yüzden gereksiz olduğuna katılmıyorum.
Film sektörü hakkında, tamamen farklı bir konsept olduğu için size katılıyorum.
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