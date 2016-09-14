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Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı

Bu yılın sonunda vizyona girecek olan Assassin's Creed filminden yepyeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Fassbender'ın canlandırdığı suikastçi meşhur kostümü içinde görülüyor.
2 yıl
5b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2016'nın oyun uyarlamaları için oldukça önemli bir yıl olması bekleniyordu. Bugüne kadar çekilen oyun uyarlamaları büyük ölçüde hüsranla sonuçlansa da, bu yıl çıkacak Warcraft ve Assassin's Creed'in bu geleneği bozacağı ve iyi yapıldığında oyun uyarlamalarının da başarılı olabileceğini göstereceği düşünülüyordu. Yaz aylarında vizyona giren Warcraft gişede iyi bir performans sergilese de, birçok oyun uyarlaması gibi o da uzun yıllar hatırlanacak bir film olmaktan uzaktı.
Durum böyle olunca gözler yılın ikinci yarısında vizyona girecek Assassin's Creed'e çevrildi. Ubisoft'un popüler oyun serisinden beyaz perdeye uyarlanan Assassin's Creed'den beklentiler oldukça yüksek. Hem kamera arkasında hem de kamera önünde oldukça etkileyici isimleri bir araya getiren film, oyun uyarlamalarından da iyi filmler çıkabileceğini göstermek için en iyi adaylardan biri.
Macbeth filmi ile adını duyuran Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği Assassin's Creed filminin başrollerinde Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariana Labed ve Michael K. Williams yer alıyor. Fassbender'ın Callum Lynch adlı yeni bir suikastçıyı canlandıracağı film, izleyenleri Engizisyon Mahkemeleri'nin kurulduğu 15.yüzyıl İspanya'sına götürecek. İdam edilmek üzereyken esrarengiz bir örgüt tarafından kurtarılan Lynch, Animus adlı ileri teknoloji bir cihaz sayesinde 15.yüzyılda yaşayan atasının maceralarını ilk elden görme şansı yakalayacak. Günümüz ile geçmiş arasında gidip gelecek olan filmin önemli bir kısmı günümüzde geçecek.
23 Aralık 2016'da vizyona girecek Assassin's Creed filmi için bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerde Fassbender'ın canlandırdığı Callum Lynch, meşhur suikastçi kostümü içerisinde görülüyor.
Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı
 

http://collider.com/assassins-creed-new-images-michael-fassbender/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 2 yıl en beğenilen
hala warcraft beğenilmedi, warcraft hemen unutulur, umutlar assassins creed'e kaldı falan fistan. filmin güzel olması için illa hikayesinin iyi olması mı gerek ?godfather mı çekiyor adamlar?aksiyon dolu bir film olması gerekiyordu ki fazlasıyla da kaliteli aksiyon filmi oldu
hala warcraft beğenilmedi, warcraft hemen unutulur, umutlar assassins creed'e kaldı falan fistan. filmin güzel olması için illa hikayesinin iyi olması mı gerek ...
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Kulak Misafiri 2 yıl
İlk resimde çocuklara kostüm giydirmişler gibi. Daha yapılı bir adam seçilebilirdi bence. Neyse artık olan olmuş.
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haklısın toprAAm 2 yıl
altair'in kemikleri sızlıyordur.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Deus ex in filmi yapılacak mı veya starcraftın?
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sendemail 2 yıl
Bu filmin de tutulmasını umarım ,zira diğer oyunların da filmi için iştah açar yapımcılarda...
Filmi yapılsa zevkten 4 köşe edecekler listem şöyle...
1-Another World ( eleman zart diye aksiyonun içine giriyordu )
2-Half-life
3-splinter cell
4-Witcher (oyunun kendisi zaten senaryosu itibariyle sağlam bir drama)
5-Mass Effect
6-Outlast (yusuf yusuf)
7-Last of Us
8-Uncharted
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MessiTugi 2 yıl sendemail
sendemail
Bu filmin de tutulmasını umarım ,zira diğer oyunların da filmi için iştah açar yapımcılarda...
Filmi yapılsa zevkten 4 köşe edecekler listem şöyle...
1-Another World ( eleman zart diye aksiyonun içine giriyordu )
2-Half-life
3-splinter cell
4-Witcher (oyunun kendisi zaten senaryosu itibariyle sağlam bir drama)
5-Mass Effect
6-Outlast (yusuf yusuf)
7-Last of Us
8-Uncharted

Ben açıkçası bu oyunların filmleri yapılsın istemiyorum. Çünkü film yapılınca ister istemez süre kısıtlaması oluyor. Bu da önemli sahnelerin çıkarılabileceği anlamına geliyor. WoW filmindeki gibi olaylar çok hızlı gelişebiliyor. İyi bir yönetmen yoksa güzel bir kurgusu olmayabiliyor vs. 12-14 saat ortalama oynanış süresine sahip ve bir o kadar süre de senaryosu bulunan bir oyunu 2 saate sığdırmak bence yanlış.
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ßayku$™ 2 yıl
Filmlerin Oyunları tutmuyor Ama Oyunların Filmleri iyi Tutuyor.
Buda tutulacaktır Eminim.
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Sits 2 yıl
Bu oyunun grafikleri muhteşem. Gemi batıyor. Adam çıkıyor cennet gibi bir adaya. İnsanın korsan olası geliyor. Eski asırlarda daha güzeldi dünya
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BekirTemel 2 yıl
bir creed filmi eksikti zaten güzel oldu.

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St Batuhan 2 yıl
At üstündeki resimde cidden heyecanlandım. Dişler rahatsız etse de atmosfer için çok hoş bir resim gibi geldi. Özellikle yakın zamanda BF1 de at kullanırken devamlı eski AC leri düşündüğüm için...
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mementopolis 2 yıl
Filmin yüzde 35%'i Eski dönemde geciyor ve 10% 'nu Ubisoft reklam amacli gösterdigi icin 20%'sini seyredeceksiniz ve asiri derecede bos dialoglar ile gececek belliki.
Geri kalan o gereksiz olan ve AC oyunlarinda ki gibi yapisina aykiri bir sekilde modern cagda gececek. yani film Balon.
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Müddeiumumi 2 yıl mementopolis
mementopolis
Filmin yüzde 35%'i Eski dönemde geciyor ve 10% 'nu Ubisoft reklam amacli gösterdigi icin 20%'sini seyredeceksiniz ve asiri derecede bos dialoglar ile gececek belliki.
Geri kalan o gereksiz olan ve AC oyunlarinda ki gibi yapisina aykiri bir sekilde modern cagda gececek. yani film Balon.

Herkes oyunu suikast yapmak için oynamıyor. Tıpkı yeni bir sezonu bekleyen izleyici gibi modern dünya kısmını merak eden, suikast kısmını önemsemeyen tonla oyuncu var. Ayrıca modern dünya hikayesi de son iki oyuna kadar güzel gidiyordu. O yüzden gereksiz olduğuna katılmıyorum.
Film sektörü hakkında, tamamen farklı bir konsept olduğu için size katılıyorum.
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canguler917 2 yıl en beğenilen
hala warcraft beğenilmedi, warcraft hemen unutulur, umutlar assassins creed'e kaldı falan fistan. filmin güzel olması için illa hikayesinin iyi olması mı gerek ?godfather mı çekiyor adamlar?aksiyon dolu bir film olması gerekiyordu ki fazlasıyla da kaliteli aksiyon filmi oldu
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