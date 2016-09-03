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Warcraft'ın yönetmeni devam filmi fikrine sıcak bakıyor

Haziran ayında vizyona giren Warcraft filminin yönetmeni olan Duncan Jones, devam filmleri çekilmesi halinde yönetmen olarak geri dönmeye sıcak baktığını açıkladı.
2 yıl
4,8b
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32
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bugüne kadar çekilen en büyük ve en pahalı oyun uyarlamalarından biri olan Warcraft, haziran ayında sinemaseverler ile buluştu. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Warcraft'ın filminden beklentiler oldukça yüksekti, ancak filmin gişe performansı bu beklentilerin altında kaldı.
Film, ABD'de sadece 47.2 milyon dolar hasılat elde edebildi ki bu rakam yalnız prodüksiyonuna 160 milyon dolar harcanan bir film için tam bir hayal kırıklığı. ABD'deki bu başarısızlık Warcraft filmlerinin geleceğini tehlikeye sokmuş olsa da, filmin dünya genelinde gördüğü yoğun ilgi olası devam filmleri için bir umut ışığı yaktı. Özellikle Çin'de yoğun ilgiyle karşılanan film, dünya genelinde 433.5 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin ABD dışında yakaladığı bu başarı sonrası bir açıklama yayınlayan yapım şirketi, devam filmlerinin hala gündemde olduğunu duyurarak Warcraft hayranlarını sevindirmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir sevindirici haber de filmin yönetmeninden geldi. Warcraft'ın yönetmeni olan Duncan Jones, Thrillist'e verdiği röportajda olası devam filmleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk filmin yapımı için uzun yıllar çalışan Jones, bir devam filmi çekilmesi halinde yönetmen olarak dönmeye sıcak baktığını ve işin zor kısmını ilk filmde hallettiklerini açıkladı. Şekillendirmek için üç buçuk yılını harcadığını bu dünyaya geri dönmek isteyeceğini söyleyen Jones, işin zor kısmını geride bıraktıklarını ve artık kurdukları bu dünyada eğlenceli şeyler yapabileceklerini ifade etti.
Öte yandan Jones ilk film hakkında bazı pişmanlıkları olduğunu da kabul etti. Warcraft filmi hakkında hem öfkeli hem de gururlu olduğunu ifade eden genç yönetmen, üç buçuk yılı aşan yapım süreci boyunca bazı tavizler vermek zorunda kaldığını ve o sırada ufak değişiklikler olarak görülen bu tavizlerin birikerek istediği filmi yapmasına engel olduğunu belirtti.

http://collider.com/warcraft-2-update-duncan-jones/ Yorum Yaz
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Karaber 2 yıl en beğenilen
Hayatımda oynadığım ilk oyun Warcraft3. Hatta Warcraft Frozen Thronede Illidan Stormrage öldüğünde çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Sonra ben bu oyunun aşığı olarak büyüdüm ve Warcraft1 (Orc & Humans) de olmak üzere bütün oyunlarını oynadım. Kopukluk diyen arkadaşlar o 1994 yapımı ilk oyunu oynarlarsa görürler ney neymiş. Bu ilk film ve ikinci oyundaki gibi Orklar ve İnsanlar arasındaki büyük savaşı anlatıyor. Bir kopukluk göremedim aksine ilk oyuna uygun sayılabilecek bir film olmuş. İkinci oyunu oynayan arkadaşlar varsa bilirler, Tides of Darknessda bir genişletme paketi ile oyuna gelen Beyond the Dark Portal üzerine kurulmuş bir film. İkinci filmde büyük ihtimalle sadece Reign of Chaos ve Frozen Throne üzerine kurulacaktır, hikayeye gayet uygun gidiyor millet sadece Warcraft3 ve WoWu bildiği için hikayeye uymamış diyor. Lütfen yargılamadan önce araştırın. Filmin devamı gelmesi benim için çok önemli, çünkü takip ettiğim tek seri diyebilirim.
Hayatımda oynadığım ilk oyun Warcraft3. Hatta Warcraft Frozen Thronede Illidan Stormrage öldüğünde çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Sonra ben bu oyunun aşığı olara...
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1 Avatar
wakara 2 yıl
Devam filmi çıkacak mı çıkmayacak mı kesin bilgi var mi
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Paul Muaddib 2 yıl
Valla ben pek beğenmemiştim yarıda bırakıp çıktım. İnşallah devam filmi güzel olur
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BLacKeLDiaBLo 2 yıl
Gelsin her türlü izlenir
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Vinewood 2 yıl
3-4 saat'lik film çıkabilecek seneryoyu 2 saat'te anlatmaya çalıştılar en büyük hata buydu , ama bunun için kzımıyorum kim çekse filmi yine böyle kopuk kopuk olacaktı film. Asıl sıkıntı oyunculuktaydı, insan karakterlerin hepsi leş gibi oynuyordu çok kötüydü oyunculuk 2.ci filmde daha iyi oyuncular bulmamılar, Khadgarı oynayan ben schnetzer ve Medivh'i oynyan Ben Foster dışında kimse iyi oynamamıştı bence, ork'larda Cgi olduğu için çok sırıtmıyordu.
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brkylmz19990102 2 yıl
Film kesinlikle kötü değildi aksine bazı sahneleri çok beğendim. İlk filmdeki hatalarından ders alacaklarına emin olduğum için 2 filmi daha büyük bir merakla bekliyorum. Çünkü warcraft evrenini nerden tutsan ordan güzel bir hikaye çıkabiliyor. Özellikle 5 , 6. filminde illidan ı görürsek çok büyük bir hayran kitlesi oluşabilir :)
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Ürüng Ayığ Toyon 2 yıl
Bilimkurgu aldı başını gitti ama artık doğru düzgün fantastik film yapılmıyor. Yani şöyle farklı ırkların boy gösterdiği, çeşit çeşit yaratıkların olduğu filmler yılda ya bir çıkıyor ya hiç çıkmıyor. Kötü bile olsa çıkmıyor. Hatta bazen birkaç yıl... Bu yüzden bir fantastik kurgu sever olarak bu tür filmleri oldukça önemsiyorum. Kaldı ki bence Warcraft gayet güzel bir filmdi. 2016 için rahatlıkla ilk 3'e alacağım bif film.
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BekirTemel 2 yıl
Fantastik filmler iyidir,buyursunlar.
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EnverPasha 2 yıl
Film ciddi anlamda güzeldi konu olarak biraz daha uzun metrajlı olabilirdi yüzüklerin efendisi havasında sanki olaylar çabuk gelişip hemen bitiryor havasında olmuş gibi ama ikinci film de bunu düzeltile bilir, ayrıca eefektlere gelecek olursak gerçekten muazzam bir görüntü kalitesine sahip film di Warcraft'ın 3 leme romanını okumuştum, 'Ejderhanıın Günü, Son bekçi ve Büyük şef' adlı romanlarında sürükleyici havasını alıyordum tam anlamıyla Film de roman yada oyun ile bire bir net olarak gitmese de kurgu güzel olmuş ve dediğim gibi oluşumları da uzun metrajlı çekerler ise ciddi anlamda sürükleyici, meraklı ve heyacan dolu film seyir zevki verecektir.
2018 yılı gibi de filmin ikinci kısmı da gelirse ne keyif verir mutlu eder :)
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Kartal Göz 2 yıl
Oyununu hiç oynamadım, oynamayı da düşünmedim ancak çevremde Bunun hastası olan bir arkadaş vasıtasıyla oynanışını izlediğim oyunun filmi kısmen de olsa dikkatimi çekmişti. Filmi izledim bence fena değildi. Ben de sıcak bakıyorum. Ancak şuna eminim ki oyundaki birçok senaryo ve ayrıntılar uçup gitmiş, değinilmemiştir. Teknik olarak da mümkün değil. Filmde bunlara değinilmeye yetecek kadar süre yok. Görsel efektleri de çok fazla olduğundan peşpeşe film çıkarmak da kolay değil. Nerden baksak 2 sene filan sürer o montaj. Işte bu yüzden film 2 saat değil de 3 saat olmalıydı. Daha fazla şey anlatılmalıydı. Peşpeşe bu şekilde 3-4 film çıkarılmalıydı belki de daha fazla.

Bu filmi 2016'da izledik. Gelirse sonraki filmi 2018'de izleyebilirsek ne mutlu bize.
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DeidaraSanji 2 yıl
Frozen Throne' sinemada izlemek istiyorum. Frozen Throne çıkana kadar isterlerse 10 tane leş film çıkarsınlar yine giderim.
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Pi 2 yıl
Yav su half lifenin filmini kim yapacak. Adam gibi yapilirsa tonla para getirecek bir yapım olur. Ama kimse el atmiyor.
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