Warcraft'ın yönetmeni devam filmi fikrine sıcak bakıyor

Bugüne kadar çekilen en büyük ve en pahalı oyun uyarlamalarından biri olan Warcraft, haziran ayında sinemaseverler ile buluştu. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Warcraft'ın filminden beklentiler oldukça yüksekti, ancak filmin gişe performansı bu beklentilerin altında kaldı.

Film, ABD'de sadece 47.2 milyon dolar hasılat elde edebildi ki bu rakam yalnız prodüksiyonuna 160 milyon dolar harcanan bir film için tam bir hayal kırıklığı. ABD'deki bu başarısızlık Warcraft filmlerinin geleceğini tehlikeye sokmuş olsa da, filmin dünya genelinde gördüğü yoğun ilgi olası devam filmleri için bir umut ışığı yaktı. Özellikle Çin'de yoğun ilgiyle karşılanan film, dünya genelinde 433.5 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin ABD dışında yakaladığı bu başarı sonrası bir açıklama yayınlayan yapım şirketi, devam filmlerinin hala gündemde olduğunu duyurarak Warcraft hayranlarını sevindirmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir sevindirici haber de filmin yönetmeninden geldi. Warcraft'ın yönetmeni olan Duncan Jones, Thrillist'e verdiği röportajda olası devam filmleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk filmin yapımı için uzun yıllar çalışan Jones, bir devam filmi çekilmesi halinde yönetmen olarak dönmeye sıcak baktığını ve işin zor kısmını ilk filmde hallettiklerini açıkladı. Şekillendirmek için üç buçuk yılını harcadığını bu dünyaya geri dönmek isteyeceğini söyleyen Jones, işin zor kısmını geride bıraktıklarını ve artık kurdukları bu dünyada eğlenceli şeyler yapabileceklerini ifade etti.

Öte yandan Jones ilk film hakkında bazı pişmanlıkları olduğunu da kabul etti. Warcraft filmi hakkında hem öfkeli hem de gururlu olduğunu ifade eden genç yönetmen, üç buçuk yılı aşan yapım süreci boyunca bazı tavizler vermek zorunda kaldığını ve o sırada ufak değişiklikler olarak görülen bu tavizlerin birikerek istediği filmi yapmasına engel olduğunu belirtti.

http://collider.com/warcraft-2-update-duncan-jones/