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Assassin's Creed tatil döneminde iPhone ve iPad'e geliyor

7 yıl
5,7b
1
13
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubisoft'un büyük bir merakla beklenen yeni yapımı Assassin's Creed : Revelations haricinde iOS kullanıcıları için de büyük bir sürpriz hazırlanıyor. 

Firma iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik olarak Assassin's Creed temalarını taşıyacak Assassin's Creed Recollection adlı yeni oyununu duyurdu. Ancak oldukça hareketli olacak asıl oyunun aksine mobil versiyonu gerçek zamanlı bir masa oyunu olacak. 

Oyun daha çok politik savaş çizgisinde geçecek. Assassin's Creed serisinin anahtar karakterleri ve mekanları da oyunda boy gösterecek. Ancak Revelations yapımındaki karakterler olmayacak. Ayrıca çoklu oyunculu oyun desteği de bulunuyor. 

Assassin's Creed Recollection yapımı 8-10 arası bir oynanış süresi sunuyor. Firma oyunun çıkış tarihi olarak Kasım ayının ortalarını işaret ediyor. Oyunun yanında ayrıca Assassin's Creed Embers adlı kısa bir film de gelecek.


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OvernightSensation 7 yıl
alpa07
Telefonda oyun işi boş.şarj dayanmıyor :( :(

laptopda da boş o zaman batarya dayanmıyor??
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alpa07 7 yıl
Telefonda oyun işi boş.şarj dayanmıyor :( :(
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treamer 7 yıl
8-10 arası yazmışsınız 8-10 saat olması lazım
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Eren 7 yıl
Gta'da geliyormuş
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B3D1R 7 yıl
ipod touch a gelmeyecek mi ?
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Ekabirr 7 yıl
İyiki ipod'um var.Merakla bekliyorum.
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napolyon94 7 yıl
Android ede cikacak
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FrioVentus 7 yıl napolyon94
napolyon94

Android ede cikacak

yok öyle birşey.

Android avcunu yalasın.
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