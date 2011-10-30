Assassin's Creed tatil döneminde iPhone ve iPad'e geliyor

Ubisoft'un büyük bir merakla beklenen yeni yapımı Assassin's Creed : Revelations haricinde iOS kullanıcıları için de büyük bir sürpriz hazırlanıyor.





Firma iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik olarak Assassin's Creed temalarını taşıyacak Assassin's Creed Recollection adlı yeni oyununu duyurdu. Ancak oldukça hareketli olacak asıl oyunun aksine mobil versiyonu gerçek zamanlı bir masa oyunu olacak.





Oyun daha çok politik savaş çizgisinde geçecek. Assassin's Creed serisinin anahtar karakterleri ve mekanları da oyunda boy gösterecek. Ancak Revelations yapımındaki karakterler olmayacak. Ayrıca çoklu oyunculu oyun desteği de bulunuyor.





Assassin's Creed Recollection yapımı 8-10 arası bir oynanış süresi sunuyor. Firma oyunun çıkış tarihi olarak Kasım ayının ortalarını işaret ediyor. Oyunun yanında ayrıca Assassin's Creed Embers adlı kısa bir film de gelecek.