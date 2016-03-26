Assassin's Creed ve Splinter Cell için devam filmleri gündemde

Resident Evil, Silent Hill ve Need For Speed gibi birkaç istisna dışında, bugüne kadar çekilen oyun uyarlamalarının büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı. Son olarak, geçtiğimiz yıl vizyona giren Hitman uyarlaması Hitman: Agent 47 da gişede istenen başarıyı yakalayamadı. Buna rağmen Hollywood'un oyun dünyasındaki ısrarı sürüyor. Başta Warcraft ve Assassin's Creed olmak üzere, birçok popüler oyun serisi önümüzdeki dönemde beyaz perdeye taşınacak.

Yapım aşamasındaki bu oyun uyarlamalarının büyük bölümü, bugüne kadar gördüğümüz oyun filmlerinde çok daha büyük bütçelere ve hem kamera arkasında hem de kamera önünde tanınmış isimlere sahip. Geniş izleyici kitlesine ulaşma konusunda daha önceki oyun uyarlamalarından çok daha elverişli olan bu yeni nesil filmler, yapımcıların da desteğini almış durumda. Öyle ki henüz vizyona bile girmeyen Assassin's Creed ve Splinter Cell filmleri için şimdiden devam filmleri konuşuluyor.

Ubisoft'un sevilen serilerinden sinemaya uyarlanan her iki filmin de finansörleri arasında yer alan Tayvan menşeli film şirketi Catchplay, hem Assassin's Creed'in hem de Splinter Cell'in devam filmlerinin gündemde olduğunu açıkladı.

Assassin's Creed bu yıl vizyona girecek

Çekimleri tamamlanan ve şu sıralar post prodüksiyon aşamasında olan Assassin's Creed filmi, 21 Aralık'ta gösterime girecek. Macbeth filmi ile adını duyuran Justin Kurzel'in yönettiği filmin başrollerinde Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson ve Ariane Labed yer alıyor.

Splinter Cell uyarlaması ise henüz yapım sürecinin ilk aşamalarında. Sam Fisher'ın gençlik yıllarındaki maceralarını anlatacak olan filmin başrolünde yıldız oyuncu Tom Hardy yer alacak. Filmi yönetmesi için bir dönem Doug Liman'ın adı geçiyor olsa da, Liman geçtiğimiz aylarda projeden ayrıldı. Filmin yönetmenliğini kimin üstleneceği şimdilik bilinmiyor. Splinter Cell uyarlamasının 2017 yılında vizyona girmesi planlanmış olsa da, henüz çekimlerin bile başlamadığı göz önüne alındığında bu tarihin ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

http://variety.com/2016/film/asia/assassins-creed-splinter-cell-sequels-1201735951/