Aston Martin hiper otomobilinin fotoğraflarını yayınladı: Karşınızda Valkyrie

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, Valkyrie modelinin hayranlık uyandıran birkaç yeni görüntüsünü paylaştı. Instagram'da yayınlanan son fotoğraflar otomobilin açık maviden arkaya doğru koyulaşan iki tonlu renge sahip olduğunu gösteriyor.

Araçtaki karmaşık bal peteği alaşım jantlar da dikkat çeken diğer ayrıntılar arasında. Şirketin yayınladığı fotoğraflar sayesinde Valkyrie'nin karbon fiber iç mekanını da görebiliyoruz. Kokpit bölümü ise Formula 1 tarzı sürüş pozisyonu ile öne çıkıyor.

V12 motor ve 1.100 beygir güç

Red Bull Racing Formula 1 takımı ile ortaklaşa geliştirilen araç sürücülere kendilerini F1 aracına binmiş gibi hissettirecek. Valkyrie'deki 6.5 litrelik V12 motorun hibrit sistem yardımıyla 1.100'den fazla beygir gücü sunması bekleniyor. 3.3 milyon dolar fiyat etiketi taşıyan hiper otomobilin teslimatlarına 2019 yılında başlanacak.

https://www.instagram.com/astonmartinlagonda/