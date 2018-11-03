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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aston Martin hiper otomobilinin fotoğraflarını yayınladı: Karşınızda Valkyrie

Aston Martin, Red Bull Racing Formula 1 takımı ile ortaklaşa geliştirdiği hiper otomobilinin yeni fotoğraflarını yayınlandı. Valkyrie iki tonlu renk ve F1 tarzı sürüş pozisyonu ile dikkat çekiyor.
6 ay
5,1b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, Valkyrie modelinin hayranlık uyandıran birkaç yeni görüntüsünü paylaştı. Instagram'da yayınlanan son fotoğraflar otomobilin açık maviden arkaya doğru koyulaşan iki tonlu renge sahip olduğunu gösteriyor.
Araçtaki karmaşık bal peteği alaşım jantlar da dikkat çeken diğer ayrıntılar arasında. Şirketin yayınladığı fotoğraflar sayesinde Valkyrie'nin karbon fiber iç mekanını da görebiliyoruz. Kokpit bölümü ise Formula 1 tarzı sürüş pozisyonu ile öne çıkıyor.

V12 motor ve 1.100 beygir güç

Red Bull Racing Formula 1 takımı ile ortaklaşa geliştirilen araç sürücülere kendilerini F1 aracına binmiş gibi hissettirecek. Valkyrie'deki 6.5 litrelik V12 motorun hibrit sistem yardımıyla 1.100'den fazla beygir gücü sunması bekleniyor. 3.3 milyon dolar fiyat etiketi taşıyan hiper otomobilin teslimatlarına 2019 yılında başlanacak.

https://www.instagram.com/astonmartinlagonda/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 ay en beğenilen
Gelecek yılki NFS'de keyifle sürerim.
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aykut11 4 ay
arkadan fiat egea yı andırıyor
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ddsmurat 6 ay
Fzr 2000
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ANKARA-BASKENT06 6 ay
Ride of valkyries :D bu tarz supersport arabalar bana çok konforsuz gorunuyor içine hiç oturmadım oturan varmı gorundugu gibimi
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Suzuyâ 6 ay
İsmi yeter şunun.
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cabriyo 6 ay
f1 arabası gibi diyince baktım halen 2 koltuk :S 20 yıldır 1 adım ileri gitmedi şu tasarım.mclaren f1 arıyor gözlerim.
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Krone 6 ay cabriyo
McLaren Speedtail geliyor. O daha güzel.
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Y-ZiyA 6 ay
iPhone umu satayım da alayım 2 tane
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Mr. Jingles 6 ay en beğenilen
Gelecek yılki NFS'de keyifle sürerim.
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bahoho 6 ay Mr. Jingles
Hocam oyunlar pahalandı haberiniz olsun oyunda bile süremeyebiliriz
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Nguas 6 ay
tırtt
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zaomss 6 ay
F1 deki gibi motor renault yapımıysa iş yaş
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haberelectro 6 ay
AMG nin makinasiyla bu cok ses getirecek.
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