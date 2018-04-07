Audi: "Elektrikli RS modelleri çok yakında"

Tam Boyutta Gör

Dev otomobil üreticilerinin performans tarafında elektrikliye geçişi adım adım ilerliyor. Audi, RS modellerinin çok yakın bir gelecekte elektriklendirileceğinin resmi onayını verdi. New York Otomobil Fuarı’nda röportaj veren RS5 ürün müdürü Anthony Garbis, hibrit modeller için ‘çok yakında’ ifadesini kullandı.

New York Otomobil Fuarı esnasında Car Buzz’a röportaj veren RS5 ürün müdürü Anthony Garbis, şu açıklamada bulundu; “Audi Sport modellerini elektrikli olarak göreceksiniz. Yakın gelecekte sizleri çok heyecanlandıracağız. Çok yakında.” Garbis ayrıca, elektrikli RS modellerinin çok yakında geleceğini ve 48 Volt sisteme sahip araçların çoğalacağının altını çizdi.

İlk model henüz belli değil

Elektrikli tarafa adım atacak ilk Audi Sport modelinin hangisi olacağı henüz ortaya çıkmış değil. Ancak, gelecek Q8 modelinin performans odaklı versiyonunda bu teknolojiyi görmemize muhtemel gözüyle bakılıyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl Q8 Sport konsepti 3.0 litre V6 TFSI ünite ve elektrikli motorun birleşiminden oluşan hibrit sisteme sahip olarak tanıtılmıştı. Totalde 480 beygir güç ve 700Nm tork üreten bu üniteyle birlikte aracın 0-100km/s değeri 4.7 saniye ve maksimum hızı 275km/s olarak söyleniyordu.

Performans serisi için hibrit teknolojisini hazırlayan tek Alman üretici Audi değil. BMW ve Mercedes-AMG’nin de planları arasında buna benzer hibrit performans modelleri yer alıyor. Bunlardan ilk satışa sunulacak olanı da muhtemelen yeni nesil AMG C63 olacak.

https://www.carscoops.com/2018/04/electrified-audi-rs-models-around-corner/