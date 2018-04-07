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Audi: "Elektrikli RS modelleri çok yakında"

New York Otomobil Fuarı'nda röportaj veren RS5 ürün müdürü Anthony Garbis, elektrikli Audi Sport modelleriyle çok yakında tüketiciyi şaşırtacaklarını söyledi. İlk modelin bir SUV olacağı düşünülüyor.
1 yıl
2,5b
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6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi:
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Dev otomobil üreticilerinin performans tarafında elektrikliye geçişi adım adım ilerliyor. Audi, RS modellerinin çok yakın bir gelecekte elektriklendirileceğinin resmi onayını verdi. New York Otomobil Fuarı’nda röportaj veren RS5 ürün müdürü Anthony Garbis, hibrit modeller için ‘çok yakında’ ifadesini kullandı.

New York Otomobil Fuarı esnasında Car Buzz’a röportaj veren RS5 ürün müdürü Anthony Garbis, şu açıklamada bulundu; “Audi Sport modellerini elektrikli olarak göreceksiniz. Yakın gelecekte sizleri çok heyecanlandıracağız. Çok yakında.” Garbis ayrıca, elektrikli RS modellerinin çok yakında geleceğini ve 48 Volt sisteme sahip araçların çoğalacağının altını çizdi.

İlk model henüz belli değil 

Elektrikli tarafa adım atacak ilk Audi Sport modelinin hangisi olacağı henüz ortaya çıkmış değil. Ancak, gelecek Q8 modelinin performans odaklı versiyonunda bu teknolojiyi görmemize muhtemel gözüyle bakılıyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl Q8 Sport konsepti 3.0 litre V6 TFSI ünite ve elektrikli motorun birleşiminden oluşan hibrit sisteme sahip olarak tanıtılmıştı. Totalde 480 beygir güç ve 700Nm tork üreten bu üniteyle birlikte aracın 0-100km/s değeri 4.7 saniye ve maksimum hızı 275km/s olarak söyleniyordu.

Performans serisi için hibrit teknolojisini hazırlayan tek Alman üretici Audi değil. BMW ve Mercedes-AMG’nin de planları arasında buna benzer hibrit performans modelleri yer alıyor. Bunlardan ilk satışa sunulacak olanı da muhtemelen yeni nesil AMG C63 olacak.


https://www.carscoops.com/2018/04/electrified-audi-rs-models-around-corner/ Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen tostumm
tostumm
Hibrit sistemlerin yerine arabalarda bile hibrit.. Sonucta hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken bunu RS serisinde gormek varken bunu RS serisinden oluşan hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken tam elektrik motorlarina deger bence, birleşiminde gormek varken tam elektrikli motorlarina degil ancak umarim bu isi öldurmeden oluşan hibrit sisteme sahip olarak tanıtılmıştı.Gecmisken bunu oldurmeden performansa kayda degil ancak umarim bu isi oldurmeden performansa kayda deger birleşiminden oluşan hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken bunu RS serisinde gormek pek
sasirtmadi. Q8 Sport konsepti.

Dostum ne yazdığını kendin anlayabildin mi seni okutan hocaya selamlar
tostummHibrit sistemlerin yerine arabalarda bile hibrit.. Sonucta hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken bunu RS serisinde gormek varken bunu...
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HondatugraL 1 yıl
B5 kasa rs4 ümü alır çekilirim kenara pillerinizle oynaşın
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hanox 1 yıl
çok önceden çıkarmalıyın geç kaldın kral :)
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tostumm 1 yıl
Hibrit sistemlerin yerine arabalarda bile hibrit.. Sonucta hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken bunu RS serisinde gormek varken bunu RS serisinden oluşan hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken tam elektrik motorlarina deger bence, birleşiminde gormek varken tam elektrikli motorlarina degil ancak umarim bu isi bozmadan oluşan hibrit sisteme sahip olarak tanıtılmıştı.Gecmişten bunu eski performansa kayda degil ancak umarim bu isi hızlıca performansa kayda deger birleşiminden oluşan hibrit sistemde birleştirerek kullanilmaya baskanmisken bunu RS serisinde gormek pek
sasirtmadi. Q8 Sport konsepti daha iyi oldu.
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BekirARSLAN 1 yıl tostumm
tostumm
Hibrit sistemlerin yerine arabalarda bile hibrit.. Sonucta hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken bunu RS serisinde gormek varken bunu RS serisinden oluşan hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken tam elektrik motorlarina deger bence, birleşiminde gormek varken tam elektrikli motorlarina degil ancak umarim bu isi öldurmeden oluşan hibrit sisteme sahip olarak tanıtılmıştı.Gecmisken bunu oldurmeden performansa kayda degil ancak umarim bu isi oldurmeden performansa kayda deger birleşiminden oluşan hibrit sistem kullanilmaya baskanmisken bunu RS serisinde gormek pek
sasirtmadi. Q8 Sport konsepti.

Dostum ne yazdığını kendin anlayabildin mi seni okutan hocaya selamlar
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Elsa 1 yıl
Geçmişken tam elektrikli üretmek varken niçin hibrit..
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SayınOzi 1 yıl
La Ferrari, Porsche 918 gibi hypersport arabalarda bile hibrit sistem kullanılmaya başkanmışken bunu RS serisinde görmek pek şaşırtmadı. Sonuçta hibrit sistemlerin arabanın ruhunu öldürmeden performansa kayda değer bir katkısı olduğu aşikar.
Satın alacağımdan değil ancak umarım bu işi çok ilerletipte o güzel V8'lerin yerini elektrik motorlarına devretmezler.
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