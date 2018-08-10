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Astronomlardan tam 44 yeni gezegen keşfi: İşte detaylar

Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderlik ettiği uluslararası bir araştırma ekibi, tam 44 yeni gezegenin keşfedildiğini açıkladı. İşte gezegenlerin detayları:
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup astronom, tam 44 yeni ötegezegen keşfine imza attı. The Astronomical Journal üzerinden geçtiğimiz günlerde yayınlanan keşif, NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansı'na ait Gaia uydusundan elde edilen verilerle yapılmış.

Keşfedilen 44 yeni gezegen mini-Neptün, süper-Dünya ve sub-Satürn gibi birçok farklı kategoride yer alıyor. Astronomların ifadelerine göre ayrıca gezegenlerin bir kısmı da Dünya ile çok benzer boyutlara sahip.

Keşifle ilgili bazı açıklamalarda bulunan Tokyo Üniversitesi'nden araştırma lideri John Livingston,"Gezegenlerin 16'sı Dünya ile benzer boyutlara sahip. Bunlardan birisi de yaklaşık Venüs boyutlarında ekstrem seviyede küçük bir gezegen. Bu tarz gezegenler Dünya'dan tespit edilebilme sınırında bulunuyor. Yani biraz daha küçükleri keşfetmek neredeyse imkansız. Bu anlamda da çok özel bir keşif oldu." ifadelerini kullanıyor.

Keşfedilen gezegenler arasında ayrıca yıldızı etrafındaki bir tam dönüşünü sadece 24 saatte tamamlayan dört farklı gezegen yer alıyor. Bir başka deyişle bu gezegenlerdeki bir yıl Dünya'daki yaklaşık bir güne eşit.

Gezegenlerin boyutları, yörüngeleri ve sıcaklıklarını gösteren temsili görsel:

Gezegenlerin ilk belirtileri 2016 yılındaki Kepler'in K2 10. görevi sırasında ortaya çıkmış. Bu görev sırasında araştırmacılar 72 farklı gezegenin izlerine ulaşmışlar. Daha sonra Yeryüzü'ndeki teleskopları kullanarak 44'ünün keşfini onaylayan bilim insanları, ilerleyen araştırmalarla beraber gezegenlerin boyutları, yörüngeleri ve sıcaklıklarıyla ilgili bilgilere ulaşmışlar.

Çok farklı kategorilerde birçok gezegenin keşfedildiğini ifade eden John Livingston, keşfin özellikle kendi Güneş Sistemi'mizi daha iyi anlama yolunda da çok önemli olacağını söylüyor. Livingston,"Diğer güneş sistemleri üzerindeki çalışmalarımız kendi güneş sistemimizdeki gezegenlerin hatta kendi güneş sistemimizin tam olarak nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamızı sağlayabilir." sözlerini kullanıyor.

John Livingston ve ekibi ayrıca hala onaylanmayı bekleyen 27 farklı aday gezegeni de ortaya çıkarmış. Ekip bu gezegenlerin birçoğunun da ilerleyen araştırmalarla beraber büyük ihtimalle onaylanacağını söylüyor. Livingston ve ekibinin The Astronomical Journal'da yayınlanan makalesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.inquisitr.com/5020831/incredible-planet-discovery-yields-44-confirmed-exoplanets-in-one-go/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Scene 9 ay
Orjinal makaleye değil bedava ulaşmak, Çukurova Bölgesi'ndeki üniversitelerin ağından bile ulaşamıyorsun :)
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