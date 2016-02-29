Astronot Scott Kelly'nin uzaydan çektiği en güzel 25 fotoğraf

NASA astronotu Scott Kelly, artık Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) son birkaç gününü yaşıyor. Yörüngedeki son göreviyle beraber uzayda en uzun süre kalan ABD'li rekorunu eline geçiren Kelly, ISS'den çektiği fotoğraflarla da çok büyük bir Twitter fenomeni haline gelmişti.



Uzayda toplam 517 gün geçiren Kelly'nin son göreviyse 340 günlüktü. 1 Mart 2016 tarihinde Yeryüzü'ne geri dönüş yaparak bir maceranın daha sonuna gelecek olan astronot,"Gerekseydi uzayda 1 yıl daha kalabilirdim." ifadelerini kullanıyor.



Astronot Kelly, kozmonot Mikhail Kornienko ile beraber yaklaşık bir yıl boyunca uzayda kaldılar. Normal bir astronotun neredeyse iki katı uzunlukta ISS'de kalan astronotlar, aynı zamanda insan vücudunun uzun süreli uzay yolculuklarına ne tür tepkiler vereceğeni de test ediyorlar.



İsterseniz şimdi Kelly'nin Twitter ve Instagram adresleri üzerinden paylaştığı muhteşem fotoğraflara şöyle bir göz atalım:

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