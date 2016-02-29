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Astronot Scott Kelly'nin uzaydan çektiği en güzel 25 fotoğraf

Uzayda geçirdiği 1 yılın ardından önümüzdeki Salı günü Yeryüzü'ne geri dönüş yapacak olan astronot Scott Kelly'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çektiği en güzel fotoğrafları sizler için derledik.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
18
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA astronotu Scott Kelly, artık Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) son birkaç gününü yaşıyor. Yörüngedeki son göreviyle beraber uzayda en uzun süre kalan ABD'li rekorunu eline geçiren Kelly, ISS'den çektiği fotoğraflarla da çok büyük bir Twitter fenomeni haline gelmişti.

Uzayda toplam 517 gün geçiren Kelly'nin son göreviyse 340 günlüktü. 1 Mart 2016 tarihinde Yeryüzü'ne geri dönüş yaparak bir maceranın daha sonuna gelecek olan astronot,"Gerekseydi uzayda 1 yıl daha kalabilirdim." ifadelerini kullanıyor.

Astronot Kelly, kozmonot Mikhail Kornienko ile beraber yaklaşık bir yıl boyunca uzayda kaldılar. Normal bir astronotun neredeyse iki katı uzunlukta ISS'de kalan astronotlar, aynı zamanda insan vücudunun uzun süreli uzay yolculuklarına ne tür tepkiler vereceğeni de test ediyorlar.

İsterseniz şimdi Kelly'nin Twitter ve Instagram adresleri üzerinden paylaştığı muhteşem fotoğraflara şöyle bir göz atalım:

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G.rex 3 yıl en beğenilen
Oruçken sakız çiğnemek günah mı ?
1 Yanıt Yanıtla +12
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metebyr 3 yıl
seker1adam
1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiçmerak ediyorum bu hiçlikler için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacakorada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz aradiğinız şeyler orada değiluzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzub sürüyor

sus ve bedava makarnanı yemeye devam et, beynine iyi geldiği ilk bakışta anlaşılıyor :)
seker1adam1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiçmerak ediyorum bu hiçlikler için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacakorada birşey yok boşun...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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mrtvc666 3 yıl G.rex
G.rex

Oruçken sakız çiğnemek günah mı ?


Bir bitmediniz.Sanki sabah akşam her vakitte sadece dinle ilgileniyoruz da ondan ilerleyemiyoruz.
Düzenleme :Alıntı yapmayı unutmuşum.
G.rexOruçken sakız çiğnemek günah mı ?Bir bitmediniz.Sanki sabah akşam her vakitte sadece dinle ilgileniyoruz da ...
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Yanıtla +9
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PeşimizdeBiriVar 3 yıl
Bu müthiş olayı yorumlarken geri kalmamızın sebebini hep dine bağlayanlar, sizin gözünüzde engel din ise şayet, kendi önünüzde din diye bi engel yok. Hadi biz gece gündüz sakız ve oruç ilişkisinden bahsedip geri kaldık(!) E sizi alalım uzaya buyrun ? İnsan beyninin sınırı yok ülkeyi bahane edip kısıtlamayın kendinizi.

Konuya gelirsek, twitterdan sıkı takipçisiyim uzun zamandır. Ne olursa olsun mükemmel bir olay
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tylolhot06 3 yıl
Tam roketi uzaya gönderiyorduk ki, Akp iktidara geldi. Yazık oldu. Şimdiye Marsta koloni bile kurmuş olurduk. Harbi yazık oldu.
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OznBzt 3 yıl
seker1adam
1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiç merak ediyorum bu hiçlikler silsilesi için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacak orada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz su bulunmuş yaşam bulunmuş uzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzun sürüyor bir ara uzaylı var diye mieti kandiriyorlardı şimdi su var hayat var diye kandırıyorlar insanlığa yatırım yapmazlar nerde dünyaya zarar verecek iş varsa onun icadı yapılır onunla uğraşılır kendi evlerinin dekorasyonu ile ilgilendikler kadar dünyanın doğallığı ile ilgilenselerdi atmosferde delik açılmazdı sanırım bunlarla ilgilenip bilgi sahibi olmakda modernlikten sayılıyor modern geçiniyorsun ortamlarda

helal ne kadar mantıklı düşünüyon sen sadasdasfsadasd
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metebyr 3 yıl
seker1adam
1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiçmerak ediyorum bu hiçlikler için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacakorada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz aradiğinız şeyler orada değiluzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzub sürüyor

sus ve bedava makarnanı yemeye devam et, beynine iyi geldiği ilk bakışta anlaşılıyor :)
1 Yanıt Yanıtla +10
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Ike 3 yıl metebyr
metebyr

seker1adam

1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiçmerak ediyorum bu hiçlikler için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacakorada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz aradiğinız şeyler orada değiluzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzub sürüyor


sus ve bedava makarnanı yemeye devam et, beynine iyi geldiği ilk bakışta anlaşılıyor :)

Sen ve senin gibiler tarihlerini yakıp yıkmasaydılar bu özendiğiniz Amerikalılara uzaydan sen bakıyor olacaktın!
Daha dünyanın düz olduğunu düşünürken bu gerzekler, senin ataların hiç bir teknolojik alet yokken (dünyada teknoloji devri yokken) dünyanın haritasını çizmişler.
Geç dünya haritasını güneş sisteminin haritası varmış ellerinde!
Nasıl yaaa!? Az araştır! İstersen kolaylaştırayım Bursa Ulucamii nin hutbesindeki simgeler nedir diye sor Google amcana cevap versin sana.
Bunun gibi bir sürü kaynak var.
Mesela ışınlanma hala mümkün değil bulunamamış demi?
Şu yazıyı vakit ayır oku belki yararı olur atalarına saygı göstermene tabi ne kadar atanı kabul ettiğinde önemli! Belki bizden değilsindir :)
AAaaaaAAAaaaaa bunlara inananmı kaldı hurafe hurafe bunlar hurafe diyeceğine adımı basarım!
biriz.biz/...
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001ATB 3 yıl
Çok güzel be
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ciroer 3 yıl
seker1adam

1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiçmerak ediyorum bu hiçlikler için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacakorada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz aradiğinız şeyler orada değiluzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzub sürüyor


Sorsan kesin akp li

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seker1adam 3 yıl
1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiç


merak ediyorum bu hiçlikler silsilesi için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacak



orada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz

su bulunmuş yaşam bulunmuş

uzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzun sürüyor

bir ara uzaylı var diye mieti kandiriyorlardı şimdi su var hayat var diye kandırıyorlar

insanlığa yatırım yapmazlar nerde dünyaya zarar verecek iş varsa onun icadı yapılır onunla uğraşılır

kendi evlerinin dekorasyonu ile ilgilendikler kadar dünyanın doğallığı ile ilgilenselerdi atmosferde delik açılmazdı sanırım

bunlarla ilgilenip bilgi sahibi olmakda modernlikten sayılıyor modern geçiniyorsun ortamlarda



4 Yanıt Yanıtla +1
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manco88 3 yıl seker1adam
seker1adam
1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiç
merak ediyorum bu hiçlikler için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacak
orada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz aradiğinız şeyler orada değil
uzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzub sürüyor


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Mianfei 3 yıl seker1adam
seker1adam
1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiç


merak ediyorum bu hiçlikler silsilesi için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacak



orada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz

su bulunmuş yaşam bulunmuş

uzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzun sürüyor

bir ara uzaylı var diye mieti kandiriyorlardı şimdi su var hayat var diye kandırıyorlar

insanlığa yatırım yapmazlar nerde dünyaya zarar verecek iş varsa onun icadı yapılır onunla uğraşılır

kendi evlerinin dekorasyonu ile ilgilendikler kadar dünyanın doğallığı ile ilgilenselerdi atmosferde delik açılmazdı sanırım

bunlarla ilgilenip bilgi sahibi olmakda modernlikten sayılıyor modern geçiniyorsun ortamlarda





Bende alkole para kalmadi
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ratch 3 yıl seker1adam
seker1adam

1 yıl kaldı ve sonuç koskocaman bir hiç


merak ediyorum bu hiçlikler silsilesi için insanoglu daha ne kadar yatırım yapacak



orada birşey yok boşuna gidip geliyorsunuz orada hayat yok boşuna arıyorsunuz

su bulunmuş yaşam bulunmuş

uzaya gitmekle bizim evin karanlık bodrumuna gitmenin arasında pek fark yok sadece birine gitmek biraz daha uzun sürüyor

bir ara uzaylı var diye mieti kandiriyorlardı şimdi su var hayat var diye kandırıyorlar

insanlığa yatırım yapmazlar nerde dünyaya zarar verecek iş varsa onun icadı yapılır onunla uğraşılır

kendi evlerinin dekorasyonu ile ilgilendikler kadar dünyanın doğallığı ile ilgilenselerdi atmosferde delik açılmazdı sanırım

bunlarla ilgilenip bilgi sahibi olmakda modernlikten sayılıyor modern geçiniyorsun ortamlarda





Böyle böyle gelişecek uzay yolculukları. Sen direk Jüpiter'e gidilsin mi istiyorsun?
Bu karşı çıkışlarınızı silah sanayisi için yapın. Silaha harcanan para çok çok daha fazla. Silah harcamalarından kısılsın bilimden değil. Anlamak zor sizin düşünce yapınızı. Orada hiçbir şey yok demiş bir de. Nereden biliyon?
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bytradm 3 yıl
dünyada uzaylı varmı ?????????!!!!!!!!!
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G.rex 3 yıl en beğenilen
Oruçken sakız çiğnemek günah mı ?
1 Yanıt Yanıtla +12
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mrtvc666 3 yıl G.rex
G.rex

Oruçken sakız çiğnemek günah mı ?


Bir bitmediniz.Sanki sabah akşam her vakitte sadece dinle ilgileniyoruz da ondan ilerleyemiyoruz.
Düzenleme :Alıntı yapmayı unutmuşum.
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