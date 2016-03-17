Asus, 23.6 inçlik 4K oyuncu monitörünü satışa sunmak üzere

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"Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar"

Sürekli daralan bilgisayar pazarında, oyuncu ekipmanlarının halen ilgi görüyor oluşu, üreticilerin agresif hamlelerle pay aramasını teşvik ediyor. Oyuncu donanımları denince akla ilk gelen firmalardan olan Asus, 23.6 inç boyutlarındaoyun monitörünü satışa sunmak üzere.adındaki yeni model, ilk olarakfuarında boy göstermişti. Model, 23.6 inçlik ekranda 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece, 157ppi piksel yoğunluk değeri ile dikkat çekiyor.ekran teknolojisi barındıran monitör, 178/178 derece görüş açısı sağlarken; 300 cd/m2 parlaklık değeri, 100 milyon:1 akıllı kontrast oranı, 4ms tepkime süresi şeklinde özelliklere sahip.Monitördeteknolojisi yanında, Nvidia'nın yüksek kare oranlarında yırtılmayı engelleyenteknolojisi de destekleniyor. Ayrıca mavi ışığı azaltarak gözleri yormayan, titreşimi önleyen Flicker-Free teknolojileri ile birlikte GamePlus ve and GameVisuals teknolojileri de sunuluyor.DisplayPort 1.2 vegirişleri ile 60Hz hızında 4K içerikler akıcı bir şekilde oynatılabilirken, HDMI 1.4 çıkışı da unutulmamış. Ayrıca 2 adet 2Wattlık stereo hoparlör de bulunuyor. Yoğun süreçlerde 49.3W civarında enerji harcayan monitör, kapalı konumda iken de 0.5W civarında enerji tüketiyor. Ürünün önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması bekleniyor.