Asus, 23.6 inçlik 4K oyuncu monitörünü satışa sunmak üzere

Haber Editörü
Sürekli daralan bilgisayar pazarında, oyuncu ekipmanlarının halen ilgi görüyor oluşu, üreticilerin agresif hamlelerle pay aramasını teşvik ediyor. Oyuncu donanımları denince akla ilk gelen firmalardan olan Asus, 23.6 inç boyutlarında 4K oyun monitörünü satışa sunmak üzere.
Asus MG24UQ adındaki yeni model, ilk olarak CES 2016 fuarında boy göstermişti. Model, 23.6 inçlik ekranda 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece, 157ppi piksel yoğunluk değeri ile dikkat çekiyor. IPS ekran teknolojisi barındıran monitör, 178/178 derece görüş açısı sağlarken; 300 cd/m2 parlaklık değeri, 100 milyon:1 akıllı kontrast oranı, 4ms tepkime süresi şeklinde özelliklere sahip.
Monitörde AMD FreeSync teknolojisi yanında, Nvidia'nın yüksek kare oranlarında yırtılmayı engelleyen Adaptive-Sync teknolojisi de destekleniyor. Ayrıca mavi ışığı azaltarak gözleri yormayan Ultra-Low Blue Light, titreşimi önleyen Flicker-Free teknolojileri ile birlikte GamePlus ve and GameVisuals teknolojileri de sunuluyor.
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DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 girişleri ile 60Hz hızında 4K içerikler akıcı bir şekilde oynatılabilirken, HDMI 1.4 çıkışı da unutulmamış. Ayrıca 2 adet 2Wattlık stereo hoparlör de bulunuyor. Yoğun süreçlerde 49.3W civarında enerji harcayan monitör, kapalı konumda iken de 0.5W civarında enerji tüketiyor. Ürünün önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması bekleniyor.
Asus MG24UQ adındaki yeni model, ilk olarak CES 2016 fuarında boy göstermişti. Model, 23.6 inçlik ekranda 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece, 157ppi piksel yoğunluk değeri ile dikkat çekiyor. IPS ekran teknolojisi barındıran monitör, 178/178 derece görüş açısı sağlarken; 300 cd/m2 parlaklık değeri, 100 milyon:1 akıllı kontrast oranı, 4ms tepkime süresi şeklinde özelliklere sahip.
Monitörde AMD FreeSync teknolojisi yanında, Nvidia'nın yüksek kare oranlarında yırtılmayı engelleyen Adaptive-Sync teknolojisi de destekleniyor. Ayrıca mavi ışığı azaltarak gözleri yormayan Ultra-Low Blue Light, titreşimi önleyen Flicker-Free teknolojileri ile birlikte GamePlus ve and GameVisuals teknolojileri de sunuluyor.
Ayrıca Bkz. "Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar"
DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 girişleri ile 60Hz hızında 4K içerikler akıcı bir şekilde oynatılabilirken, HDMI 1.4 çıkışı da unutulmamış. Ayrıca 2 adet 2Wattlık stereo hoparlör de bulunuyor. Yoğun süreçlerde 49.3W civarında enerji harcayan monitör, kapalı konumda iken de 0.5W civarında enerji tüketiyor. Ürünün önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması bekleniyor.
http://www.guru3d.com/news-story/asus-to-ffer-23-6-inch-4k-ips-gaming-monitor-with-hdmi-2.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam, 2K devri fazla sürmedi çünkü 4K direk solladı ama yurtdışında 27 inç 2k monitörler var.
amazon.co.uk/...
Türkiye'de satmıyorlar sanırsam.
senin alman için üretmiyorlar zaten.
Ulan 2 yıldır 27" 2K monitor alamadım. Hem üretmiyolar, olanlarda eşşek yüküyle para istiyor.