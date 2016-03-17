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Asus, 23.6 inçlik 4K oyuncu monitörünü satışa sunmak üzere

Oyuncu donanımları konusunda uzman firmalardan birisi olan Asus, 23.6 inçlik ekranında 3840x2160 piksel çözünürlük yeni oyuncu monitörünü satışa sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
7,1b
1
9
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürekli daralan bilgisayar pazarında, oyuncu ekipmanlarının halen ilgi görüyor oluşu, üreticilerin agresif hamlelerle pay aramasını teşvik ediyor. Oyuncu donanımları denince akla ilk gelen firmalardan olan Asus, 23.6 inç boyutlarında 4K oyun monitörünü satışa sunmak üzere.

Asus MG24UQ adındaki yeni model, ilk olarak CES 2016 fuarında boy göstermişti. Model, 23.6 inçlik ekranda 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece, 157ppi piksel yoğunluk değeri ile dikkat çekiyor. IPS ekran teknolojisi barındıran monitör, 178/178 derece görüş açısı sağlarken; 300 cd/m2 parlaklık değeri, 100 milyon:1 akıllı kontrast oranı, 4ms tepkime süresi şeklinde özelliklere sahip.

Monitörde AMD FreeSync teknolojisi yanında, Nvidia'nın yüksek kare oranlarında yırtılmayı engelleyen Adaptive-Sync teknolojisi de destekleniyor. Ayrıca mavi ışığı azaltarak gözleri yormayan Ultra-Low Blue Light, titreşimi önleyen Flicker-Free teknolojileri ile birlikte GamePlus ve and GameVisuals teknolojileri de sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar"
DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 girişleri ile 60Hz hızında 4K içerikler akıcı bir şekilde oynatılabilirken, HDMI 1.4 çıkışı da unutulmamış. Ayrıca 2 adet 2Wattlık stereo hoparlör de bulunuyor. Yoğun süreçlerde 49.3W civarında enerji harcayan monitör, kapalı konumda iken de 0.5W civarında enerji tüketiyor. Ürünün önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması bekleniyor.
 

http://www.guru3d.com/news-story/asus-to-ffer-23-6-inch-4k-ips-gaming-monitor-with-hdmi-2.html Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
4k 144hz nezaman göreceğiz acaba
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sniper23 3 yıl
Morphinz
27 2K yapın abi 4k nedir ya??? Bi ton para islerler şimdi buna..Ulan 2 yıldır 27 2K monitor alamadım. Hem üretmiyolar, olanlarda eşşek yüküyle para istiyor.

Hocam, 2K devri fazla sürmedi çünkü 4K direk solladı ama yurtdışında 27 inç 2k monitörler var.
amazon.co.uk/...
Türkiye'de satmıyorlar sanırsam.
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deoksiriboz1001 3 yıl
Morphinz
27 2K yapın abi 4k nedir ya??? Bi ton para islerler şimdi buna..Ulan 2 yıldır 27 2K monitor alamadım. Hem üretmiyolar, olanlarda eşşek yüküyle para istiyor.

senin alman için üretmiyorlar zaten.
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alito 3 yıl
23.6" monitörde 4K mı olur arkadaş. Bit kadar yazıları okumak için birde Windows dan kalibrasyon mu yapacaz.
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killnOd 3 yıl
Bakalim 22" IPS 120Hz 200ppi 4K monitorler piyasaya cikacaklar mi.Acikcasi 29" IPS 120Hz 200ppi 5K monitorlerde beklentilerim arasinda.
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Morphinz 3 yıl
27" 2K yapın abi 4k nedir ya??? Bi ton para islerler şimdi buna..
Ulan 2 yıldır 27" 2K monitor alamadım. Hem üretmiyolar, olanlarda eşşek yüküyle para istiyor.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
4k 144hz nezaman göreceğiz acaba
2 Yanıt Yanıtla +11
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herocem 3 yıl IhtiyarDelikanli
Hele bi 4k da yuksek ayarlarda oynayalim onun da sirasi gelir.
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erkange 3 yıl IhtiyarDelikanli
Onu kaldıracak ekran kartları yapıldığı zaman görebiliriz sanırım
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