Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar

Sony'nin merakla beklenen sanal gerçeklik kaskı Playstation VR ile ilgili fiyat bilgisi geldi. Playstation VR ile yakından ilgileniyorsanız yazımıza bir göz atabilirsiniz.
3 yıl
15b
1
34
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı anlamında ismini duyuran Oculus ve HTC firmalarının ardından, Sony de PlayStation 4 tarafında yarışa katılacağını duyurmuştu. Playstation VR olarak ismi belirlenen tam donanımlı sanal gerçeklik kaskının fiyatı belli oldu.

Sony, rekabette avantajlı olmak adına fiyatı biraz daha düşük tutmuş. Playstation VR kaskı bölgeye göre 399$/399 Avro/349 Pound/44980 Yen şeklinde fiyatlandırmaya sahip. Yani vergiler hariç ülkemiz için Avro üzerinden 1400TL civarında bir fiyat etiketi mevcut. Tabii, vergiler ile fiyat ne olur tam bilemiyoruz.

Ayrıca Bkz. "Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek"
Playstation VR kaskı, sadece PS 4 konsolları ile kullanılabiliyor. Bu bakımdan diğerleri gibi donanım gereksinimi listesi mevcut değil. Uygun fiyata bir konsol edindiğinizde ise, sanal gerçeklik tecrübesi için toplamda 700$-800$ civarında bir bedel ödemiş olacaksınız. Bu rakam rakiplerde 1500$-1600$ seviyesine kadar çıkıyor. Sony, bu anlamda daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşabilecek. Zaten Sony Computer Entertainment'in başkan yardımcısı Masayasu Ito da, bu konuya vurgu yapmıştı.

Bu noktada, fiyata kontrolcü ve kameraların dahil olmadığını belirtelim. Ürünler 50$ fiyat etiketine sahip. Bazı oyunlarda kontrolcü gereksinimi yok ancak kamera gereksinimi şart. Bu bakımdan fiyata 50$ daha eklemek gerekiyor. Yani toplamda 449$ söz konusu.

Kask üzerinde 5.7 inçlik OLED ekran mevcut. 1920×1080 şeklinde bir çözünürlük belirleyen kask, her göze 960×1080 piksel çözünürlük gönderiyor. Kask üzerinde 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli jiroskop, HDMI, AUX, stereo kulaklık çıkışı gibi bileşenler yer alıyor.

Fiyat konusunu bir kenara bırakırsak, Oculus Rift ve HTC Vive ürünleri, sanal gerçeklik içeriği konusunda biraz daha yüksek kalitede yayın yapacak. Sony de bunu kabul ediyor. Daha önce de dediğimiz gibi amaç, düşük fiyat ile daha fazla tüketiciye ulaşabilmek. Hali hazırda 37 milyon PS 4 kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, Sony'nin eli oldukça güçlü. Cihaz Ekim ayında piyasada olacak ve şimdiden 230 geliştirici içerikler üzerinde çalışmaya başladı.  

http://wccftech.com/playstation-vr-price-230-publishers-devs-working-ps-vr/#ixzz4337PefD1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozancn 3 yıl
Baş ağrısı yapıyorsa almaya değmez. Başım ağrısın diye 1500 tl veremem :) bir kaç duble rakı aynı işi görür..
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekuLoN 3 yıl en beğenilen
Keşke amd ile işbirliği yaparken apu'nun içindeki grafik birimini hd 7850-7870 arasında yapmasaydınız da grafikleri playstation 3 dönemine döndürmek zorunda kalmasaydınız VR' ı çalıştırabilmek için. Hadi gözümüzün dibinden 1080p yayına birşey demiyoruz( ki o mesafeden 2k bile net olarak yeterli değil) ama biraz öngörü ya. Biraz ileriye dönük düşünmek gerek. Tabi düşündüğünüzü biliyoruz bir açıdan. İçi süt dolu şişkin bir meme gibi bekleyen talebi güzelce sağacaksınız, ilk ürün olduğu için merak kaliteden daha önemli olacak ve satın alımda daha öncelikli bir itici güç olacak insanlar için. Bu ilk deneyimin ardından yaklaşık 2019 gibi 4k üzerine inşa edilmiş yeni bir playstation tanıtıp, bakın asıl vr deneyimi şimdi başlıyor hem ps donanımı gelişti hem gözlüğün ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı arttı diyeceksiniz. Hadi playstationu geçtim yeniden bir gözlük daha alacağız. Neyse kızmaya gerek yok kapitalist dünya da teknolojik ilerleme bu şekilde oluyor, eşyanın tabiatı bu. Sadece standartlar o kadar düşük ki en iyisi şu anda bu kadar güç üretebiliyor bu fiyatlara. Maalesef konsolların durumu bu. Türkiyenin durumu da olayları hiç kolaylaştırmıyor, hem kur, hem vergi açışından.
Keşke amd ile işbirliği yaparken apu'nun içindeki grafik birimini hd 7850-7870 arasında yapmasaydınız da grafikleri playstation 3 dönemine döndürmek zorunda kal...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
ne yani almayalımmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nufyat19 3 yıl
yine yaziyorum bas agrisi garanti mide bulantisi arkasindan kusma tanitim fuarinda kullanan kisiler kullanici yorumlari girafikler hic soylemeyeyim p3 diyorlar ama bence dahhageriye gidelim ps2 deki girafikleri oynariz rahatlikla nasrettin hoca gibi saygilar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar kasa bir bilgisayar almayı düşünüyorum bütcem 2500tl
Benim düşündüğüm bir kasa var asus m32ad tr026s düşünüyorum
Birde monitör ve hoporler mouse klavye alcam için lütfen kasa 2500tl yi
Geçmesin
Şimdiden teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
sgs2
Keşke amd ile işbirliği yaparken apunun içindeki grafik birimini hd 7850-7870 arasında yapmasaydınız da grafikleri playstation 3 dönemine döndürmek zorunda kalmasaydınız VR ı çalıştırabilmek için. Hadi gözümüzün dibinden 1080p yayına birşey demiyoruz( ki o mesafeden 2k bile net olarak yeterli değil) ama biraz öngörü ya. Biraz ileriye dönük düşünmek gerek. Tabi düşündüğünüzü biliyoruz bir açıdan. İçi süt dolu şişkin bir meme gibi bekleyen talebi güzelce sağacaksınız, ilk ürün olduğu için merak kaliteden daha önemli olacak ve satın alımda daha öncelikli bir itici güç olacak insanlar için. Bu ilk deneyimin ardından yaklaşık 2019 gibi 4k üzerine inşa edilmiş yeni bir playstation tanıtıp, bakın asıl vr deneyimi şimdi başlıyor hem ps donanımı gelişti hem gözlüğün ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı arttı diyeceksiniz. Hadi playstationu geçtim yeniden bir gözlük daha alacağız. Neyse kızmaya gerek yok kapitalist dünya da teknolojik ilerleme bu şekilde oluyor, eşyanın tabiatı bu. Sadece standartlar o kadar düşük ki en iyisi şu anda bu kadar güç üretebiliyor bu fiyatlara. Maalesef konsolların durumu bu. Türkiyenin durumu da olayları hiç kolaylaştırmıyor, hem kur, hem vergi açışından.

Yeterli o bile aslında 6870 crossfire kullanıyorum hala her oyunu köklüyorum sadece biraz overclock ve soğuıtma ihtiyacı duyuyor zaten bilgisayar 2011 yyılından beri Konsollardan üstün durumda şuan ki konsollar dahil kırpıulıp PC ye çıkan oyunlar hepsi de konsol oyunlarının satışı azaldığında bilgiyarda %100 performans artışına sahip oldu bu en basit örneği şuan ki dx12 olayı bariz bir şekilde yalan açın dx 11 ekran kartınız ile eski oyunları bakın bir de dx12 ile açıp karşılaştırın fark yok sadece ışık ve kaplamalarda parlaklıklar var ama gerçek hayatta o kadar parlak değil aslında dx11 daha gerçekçi bu yüzden dx11 de uygulanan strateji dx12 için de uygulanacak yoksa konsol tarihe karışır bunu biliyorum ben işin teknik boyutunu bildiğim için hala x4 955 4.5 Ghz'e overclock yaptığım 1600 mhz 16 gb rami olan sistemimi kullanıyorum ve hala da kullanacağım gibi duruyor en azından 2 yıl daha gideri var 6 senelik sistemim 120 GB ssd raid de var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bosgezen 3 yıl
bunu kullanan oyuncu kör oldu. onun hastane masrafları ile beraber fiyatı 1500 gayme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 3 yıl
eğer içerik artarsa psn de ps4 satışı artar zira çok fazla satılacak vr ürünler önümüzdeki yıllarda vr çılgın satış rakamlarına ulaşır ülkemizde ortalama ps 4 fiyatları 1200 tl civarında paralel kanallar dan vr dan o fiyattan gelirse tadından yenmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Six Feet Under. 3 yıl
Vergilerle birlikte 2500 olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilenthillDream 3 yıl
arkadaşlar satmak isteyen olursa 500 tl nakit elden :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enja 3 yıl
Gereksiz bana göre 3d teknolojisi gibi buda tutmaz bence göz bozmaya bire bir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakanonur 3 yıl
Ben samsung vr almayı düşünüyorum vizyonu daha geniş bir firma sony nin vr si sadece sony de kullanılacak olması o konsola ilgisi olanları odaklamış genel bir vr daha çok kullanılışlı olacaktır. Samsung da buna en yakın firma.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl Hakanonur
Hakanonur
Ben samsung vr almayı düşünüyorum vizyonu daha geniş bir firma sony nin vr si sadece sony de kullanılacak olması o konsola ilgisi olanları odaklamış genel bir vr daha çok kullanılışlı olacaktır. Samsung da buna en yakın firma.

Samsung vr ile ps vr çok farklı cihazlar. Ayrıca Samsung hep kendine çalışır. Gear saatleri ilk çıkardığında sadece bazı Samsung telefonları destekliyordu, oysa ki sony'nin akıllı saatleri tüm Android cihazlar ile çalışıyor. Yanı Samsung'un ipiyle kuyuya inilmez. Ki zaten başta da dediğim gibi Samsung vr ile bunu karşılaştırmak komik olur. Samsung vr Çinde 100 liraya satılan vr cihazlar ile aynı işleve ve aynı kaliteye sahip. Tek farkı Samsung vr sadece s6, s7 ve note 5 ile çalışırken diğer vr'lar 4.5" - 6" arası tüm telefonlarla çalışıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15025 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, playstation vr ve
5 etiket daha sony ps 4 Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Güneş ölürken nasıl görünecek? 3 yıl Yılın ilk çeyreği için iPhone düşüş tahminleri belli oldu 3 yıl NASA uzayda yangın çıkaracağını açıkladı 3 yıl Meizu Pro 6 özel MediaTek Helio X25 çipsetiyle geliyor 3 yıl Windows Store'dan oyun almamak için sebepler 3 yıl Güvercin devriyesi Londra'nın hava kirliliğini denetleyecek 3 yıl iPhone 7 şimdi de Foxconn fabrikasında göründü 3 yıl Google, mobil arayüze sahip siteleri daha da yukarı taşıyacak 3 yıl İlk haftada 8 bin şirket Linux üzerinde SQL Server'ı denemek için kaydoldu 3 yıl MediaTek'in 10 çekirdekli işlemcisi önümüzdeki ay piyasaya giriyor 3 yıl Şifreli mesajlaşma uygulaması Peerio kullanıma sunuldu 3 yıl AMD Radeon Pro Duo'dan ilk benchmark skorları geliyor 3 yıl İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor 3 yıl Huawei P9 serisi ön siparişe çıktı 3 yıl Sanal gerçeklik sistem test aracı VRScore duyuruldu 3 yıl Android cihazlar için Playstation Video uygulaması yayınlandı 3 yıl Ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker suçunu kabul etti 3 yıl Crytek, DX12 ve VR destekli CryEngine 5'i duyurdu 3 yıl HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak 3 yıl Instagram'da akış algoritması değişiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar Sonraki Fossil'den iki yeni Android Wear saat 3 yıl 4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları! 3 yıl Android 7.0 önizleme sürümünün kod adı belli oldu! 3 yıl Ani Windows 10 güncellemeleri kullanıcıların tepkisini çekiyor 3 yıl Half-Life ve Portal beyaz perde yolunda 3 yıl iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı 3 yıl Jurassic Park'a doğru ilk adımlar: İşte dinozor bacaklı tavuk 3 yıl Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı 3 yıl Meizu PRO 6'da Exynos yonga seti olmayacak 3 yıl Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı 3 yıl Yeni bir marka 6GB RAM, 128GB ROM ve Helio X20 işlemcili akıllı telefon tanıtacak 3 yıl Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor 3 yıl Samsung, Waffle isimli yeni bir sosyal ağ kuruyor 3 yıl Razer yeni Blade 2016'yı duyurdu 3 yıl AMD küresel VR sistemlerinde %83 pazar payına sahip olduğunu açıkladı 3 yıl Dünyanın en değerli markaları açıklandı 3 yıl Sony, Android camiasında telefon başına en çok kâr eden firma konumunda 3 yıl Samsung'un yeni sosyal ağı Waffle geliyor 3 yıl Google'ın yeni kampüs projesine ait render görüntüleri yayınlandı 3 yıl AMD Polaris mimarisinde HBM 2 desteği görünmüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim