Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar

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"Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek"

Tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı anlamında ismini duyuran Oculus ve HTC firmalarının ardından, Sony detarafında yarışa katılacağını duyurmuştu.olarak ismi belirlenen tam donanımlı sanal gerçeklik kaskının fiyatı belli oldu.Sony, rekabette avantajlı olmak adına fiyatı biraz daha düşük tutmuş. Playstation VR kaskı bölgeye göre 399$/399 Avro/349 Pound/44980 Yen şeklinde fiyatlandırmaya sahip. Yani vergiler hariç ülkemiz için Avro üzerinden 1400TL civarında bir fiyat etiketi mevcut. Tabii, vergiler ile fiyat ne olur tam bilemiyoruz.Playstation VR kaskı, sadece PS 4 konsolları ile kullanılabiliyor. Bu bakımdan diğerleri gibi donanım gereksinimi listesi mevcut değil. Uygun fiyata bir konsol edindiğinizde ise, sanal gerçeklik tecrübesi için toplamda 700$-800$ civarında bir bedel ödemiş olacaksınız. Bu rakam rakiplerde 1500$-1600$ seviyesine kadar çıkıyor. Sony, bu anlamda daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşabilecek. Zaten'in başkan yardımcısı Masayasu Ito da, bu konuya vurgu yapmıştı.Bu noktada, fiyata kontrolcü ve kameraların dahil olmadığını belirtelim. Ürünler 50$ fiyat etiketine sahip. Bazı oyunlarda kontrolcü gereksinimi yok ancak kamera gereksinimi şart. Bu bakımdan fiyata 50$ daha eklemek gerekiyor. Yani toplamda 449$ söz konusu.Kask üzerinde 5.7 inçlik OLED ekran mevcut. 1920×1080 şeklinde bir çözünürlük belirleyen kask, her göze 960×1080 piksel çözünürlük gönderiyor. Kask üzerinde 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli jiroskop, HDMI, AUX, stereo kulaklık çıkışı gibi bileşenler yer alıyor.Fiyat konusunu bir kenara bırakırsak,veürünleri, sanal gerçeklik içeriği konusunda biraz daha yüksek kalitede yayın yapacak. Sony de bunu kabul ediyor. Daha önce de dediğimiz gibi amaç, düşük fiyat ile daha fazla tüketiciye ulaşabilmek. Hali hazırda 37 milyon PS 4 kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, Sony'nin eli oldukça güçlü. Cihaz Ekim ayında piyasada olacak ve şimdiden 230 geliştirici içerikler üzerinde çalışmaya başladı.