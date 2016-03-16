Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar

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Tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı anlamında ismini duyuran Oculus ve HTC firmalarının ardından, Sony de PlayStation 4 tarafında yarışa katılacağını duyurmuştu. Playstation VR olarak ismi belirlenen tam donanımlı sanal gerçeklik kaskının fiyatı belli oldu.
Sony, rekabette avantajlı olmak adına fiyatı biraz daha düşük tutmuş. Playstation VR kaskı bölgeye göre 399$/399 Avro/349 Pound/44980 Yen şeklinde fiyatlandırmaya sahip. Yani vergiler hariç ülkemiz için Avro üzerinden 1400TL civarında bir fiyat etiketi mevcut. Tabii, vergiler ile fiyat ne olur tam bilemiyoruz.
Ayrıca Bkz. "Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek"
Playstation VR kaskı, sadece PS 4 konsolları ile kullanılabiliyor. Bu bakımdan diğerleri gibi donanım gereksinimi listesi mevcut değil. Uygun fiyata bir konsol edindiğinizde ise, sanal gerçeklik tecrübesi için toplamda 700$-800$ civarında bir bedel ödemiş olacaksınız. Bu rakam rakiplerde 1500$-1600$ seviyesine kadar çıkıyor. Sony, bu anlamda daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşabilecek. Zaten Sony Computer Entertainment'in başkan yardımcısı Masayasu Ito da, bu konuya vurgu yapmıştı.
Bu noktada, fiyata kontrolcü ve kameraların dahil olmadığını belirtelim. Ürünler 50$ fiyat etiketine sahip. Bazı oyunlarda kontrolcü gereksinimi yok ancak kamera gereksinimi şart. Bu bakımdan fiyata 50$ daha eklemek gerekiyor. Yani toplamda 449$ söz konusu.
Kask üzerinde 5.7 inçlik OLED ekran mevcut. 1920×1080 şeklinde bir çözünürlük belirleyen kask, her göze 960×1080 piksel çözünürlük gönderiyor. Kask üzerinde 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli jiroskop, HDMI, AUX, stereo kulaklık çıkışı gibi bileşenler yer alıyor.
Fiyat konusunu bir kenara bırakırsak, Oculus Rift ve HTC Vive ürünleri, sanal gerçeklik içeriği konusunda biraz daha yüksek kalitede yayın yapacak. Sony de bunu kabul ediyor. Daha önce de dediğimiz gibi amaç, düşük fiyat ile daha fazla tüketiciye ulaşabilmek. Hali hazırda 37 milyon PS 4 kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, Sony'nin eli oldukça güçlü. Cihaz Ekim ayında piyasada olacak ve şimdiden 230 geliştirici içerikler üzerinde çalışmaya başladı.
http://wccftech.com/playstation-vr-price-230-publishers-devs-working-ps-vr/#ixzz4337PefD1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim düşündüğüm bir kasa var asus m32ad tr026s düşünüyorum
Birde monitör ve hoporler mouse klavye alcam için lütfen kasa 2500tl yi
Geçmesin
Şimdiden teşekkürler
Yeterli o bile aslında 6870 crossfire kullanıyorum hala her oyunu köklüyorum sadece biraz overclock ve soğuıtma ihtiyacı duyuyor zaten bilgisayar 2011 yyılından beri Konsollardan üstün durumda şuan ki konsollar dahil kırpıulıp PC ye çıkan oyunlar hepsi de konsol oyunlarının satışı azaldığında bilgiyarda %100 performans artışına sahip oldu bu en basit örneği şuan ki dx12 olayı bariz bir şekilde yalan açın dx 11 ekran kartınız ile eski oyunları bakın bir de dx12 ile açıp karşılaştırın fark yok sadece ışık ve kaplamalarda parlaklıklar var ama gerçek hayatta o kadar parlak değil aslında dx11 daha gerçekçi bu yüzden dx11 de uygulanan strateji dx12 için de uygulanacak yoksa konsol tarihe karışır bunu biliyorum ben işin teknik boyutunu bildiğim için hala x4 955 4.5 Ghz'e overclock yaptığım 1600 mhz 16 gb rami olan sistemimi kullanıyorum ve hala da kullanacağım gibi duruyor en azından 2 yıl daha gideri var 6 senelik sistemim 120 GB ssd raid de var.
Samsung vr ile ps vr çok farklı cihazlar. Ayrıca Samsung hep kendine çalışır. Gear saatleri ilk çıkardığında sadece bazı Samsung telefonları destekliyordu, oysa ki sony'nin akıllı saatleri tüm Android cihazlar ile çalışıyor. Yanı Samsung'un ipiyle kuyuya inilmez. Ki zaten başta da dediğim gibi Samsung vr ile bunu karşılaştırmak komik olur. Samsung vr Çinde 100 liraya satılan vr cihazlar ile aynı işleve ve aynı kaliteye sahip. Tek farkı Samsung vr sadece s6, s7 ve note 5 ile çalışırken diğer vr'lar 4.5" - 6" arası tüm telefonlarla çalışıyor.
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