Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus A50, firmanın kendi markasını taşıyan ilk Android telefon oldu

8 yıl
10,5b
1
3
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus A50, firmanın kendi markasını taşıyan ilk Android telefon oldu
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon üretiminde Garmin ile iş birliğine giden Asus, bu ortaklıktan hedeflediği ölçüde verim alamadığı için bir süre önce yalnız başına devam etme kararı almıştı. Firmanın yeni stratejisi çerçevesinde pazara sunduğu ilk model A50 oldu. Teknik özellikler açısından Garmin-Asus ikilisi tarafından pazara sunulan A50 modeliyle aynı olan telefonun en büyük farkı, artık sadece Asus markasını taşıyor olması.

3.5-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tlefon, Android 2.1 işletim sistemiyle çalışıyor. 3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Bluetooth, WiFi ve GPS gibi özelliklere sahip olan A50'nin ilk etapta sadece Asus'un anavatanı olan Tayvan'da kullanıma sunulduğu bildiriliyor. Chunghwa Telecom tarafından sağlanan Asus A50'nin Tayvan fiyatı 325$ olarak açıklandı.

Asus A50, firmanın kendi markasını taşıyan ilk Android telefon oldu
Tam Boyutta Gör
Asus yapılan anlaşma gereği, navigason yazılımı olarak Garmin kullandığından telefonlarında "Garmin Nagivation" ifadesini kullanmaya devam ediyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 8 yıl
Fiyatlrı kafa kafayaysa neden Muizu M9 yerine bunu tercih etsin tüketici? ASUS kalitesinde bi ürün olmamış, Asus'un acemilik eseri olmuş gibi, piyasaya bu özelliklerde bu fiyata bi telefonla girmek olmamış. Asus şu sıra her şeyi üretiyor, yarın araba da yaparlarsa şaşmamak lazım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 8 yıl
3G Görüntülü görüşmeiçin önüne bir kamera koymayı akıl etselerdi daha mantıklı olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
sonunda asus ta android telefon sektörüne girdi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Transcend USB 3.0 genişleme kartları video inceleme 8 yıl HTC HD2'ye Android kuruyoruz video rehber! 8 yıl PowerColor HD6970 Crossfire video inceleme 8 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için ilk tanıtım filmi yayınlandı 8 yıl Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik 8 yıl 2010'un en iyi Android oyunları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim