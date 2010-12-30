Asus A50, firmanın kendi markasını taşıyan ilk Android telefon oldu

Akıllı telefon üretiminde Garmin ile iş birliğine giden Asus, bu ortaklıktan hedeflediği ölçüde verim alamadığı için bir süre önce yalnız başına devam etme kararı almıştı. Firmanın yeni stratejisi çerçevesinde pazara sunduğu ilk model A50 oldu. Teknik özellikler açısından Garmin-Asus ikilisi tarafından pazara sunulan A50 modeliyle aynı olan telefonun en büyük farkı, artık sadece Asus markasını taşıyor olması.

3.5-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tlefon, Android 2.1 işletim sistemiyle çalışıyor. 3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Bluetooth, WiFi ve GPS gibi özelliklere sahip olan A50'nin ilk etapta sadece Asus'un anavatanı olan Tayvan'da kullanıma sunulduğu bildiriliyor. Chunghwa Telecom tarafından sağlanan Asus A50'nin Tayvan fiyatı 325$ olarak açıklandı.

Asus yapılan anlaşma gereği, navigason yazılımı olarak Garmin kullandığından telefonlarında "Garmin Nagivation" ifadesini kullanmaya devam ediyor.