Asus ROG oyuncular için yeni bir SSD kutusu duyurdu

SSD ürünleri de artık uzun bir süredir oyuncu ekipmanları arasında yer alıyor. Normal versiyonlara göre biraz daha yüksek hızlar sunan oyuncu SSD modelleri ayrıca RGB aydınlatma ile diğer donanımların ahengine uyum sağlıyor.

Asus ROG Strix Arion özellikleri

Asus ROG tarafından geliştirilen Strix Arion taşınabilir tarzda bir SSD kutusu. USB 3.1 Tip-C üzerinden bağlantı kuran Strix Airon böylece 10Gpbs teorik aktarım hızlarına kadar ulaşabiliyor. İç kısma M.2230, 2242, 2260 ve 2280 formatlarında NVMe SSD sürücüler takılabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"AMD Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu"

Alüminyum alaşımdan imal edildiği için kutu belirli bir seviyeye kadar ısıyı absorbe edebiliyor. Ayrıca vidasız tasarımı sayesinde küçük bir iğne yardımıyla üst kapak açılarak sürücü kolayca yerleştirilebiliyor.

Asus Aura Sync üzerinden aydınlatma efektlerini kontrol edebildiğiniz kutu ayrıca bir muhafaza ile birlikte geliyor. Kutudan USB Tip-C ve USB Tip-A to C dönüştürücüsü de çıkıyor. Asus ROG Strix Arion için henüz bir fiyat açıklanmadı.