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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG oyuncular için yeni bir SSD kutusu duyurdu

    Oyun sisteminize uyum sağlayacak bir SSD ürünü arıyorsanız Asus ROG Strix Arion harici kutu size geniş bir seçim şansı sunabilir. Kutuda aydınlatma da mevcut.
    3 gün
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG oyuncular için yeni bir SSD kutusu duyurdu

    SSD ürünleri de artık uzun bir süredir oyuncu ekipmanları arasında yer alıyor. Normal versiyonlara göre biraz daha yüksek hızlar sunan oyuncu SSD modelleri ayrıca RGB aydınlatma ile diğer donanımların ahengine uyum sağlıyor.

    Asus ROG Strix Arion özellikleri

    Asus ROG tarafından geliştirilen Strix Arion taşınabilir tarzda bir SSD kutusu. USB 3.1 Tip-C üzerinden bağlantı kuran Strix Airon böylece 10Gpbs teorik aktarım hızlarına kadar ulaşabiliyor. İç kısma M.2230, 2242, 2260 ve 2280 formatlarında NVMe SSD sürücüler takılabiliyor.

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    Alüminyum alaşımdan imal edildiği için kutu belirli bir seviyeye kadar ısıyı absorbe edebiliyor. Ayrıca vidasız tasarımı sayesinde küçük bir iğne yardımıyla üst kapak açılarak sürücü kolayca yerleştirilebiliyor.

    Asus Aura Sync üzerinden aydınlatma efektlerini kontrol edebildiğiniz kutu ayrıca bir muhafaza ile birlikte geliyor. Kutudan USB Tip-C ve USB Tip-A to C dönüştürücüsü de çıkıyor. Asus ROG Strix Arion için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/259880/asus-republic-of-gamers-announces-strix-arion-portable-ssd Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    wert1903 3 gün
    o üstteki de bele takma klipsi heralde, ne güzel belimize takar emekli amcalar gibi ışıl ışıl gezeriz.
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