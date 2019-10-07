AMD Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu

Yaz aylarında piyasaya sürdüğü Radeon RX 5700 serisi başarılı işler yapan AMD şimdi çıtayı biraz daha giriş seviyesine indirdi. Radeon RX 5500 ekran kartı Full HD oyunlarda 90fps seviyesine kadar performans vermeyi amaçlıyor.
AMD Radeon RX 5500 neler sunuyor?
AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 7nm sürecinde RDNA mimarisini temel alıyor. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.Ayrıca Bkz. "Samsung farklı elektrik iletimi ile DRAM belleklerde daha fazla alan kazanıyor"
1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 ekran kartı 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. 8GB GDDR6 bellek kullanan ekran kartının sonraki dönemlerde 4GB veya 6GB gibi versiyonlarla geleceğini de tahmin ediyoruz. 128-bit bellek veri yolu barındıran kart 5.2 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.
Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor. Yani eSpor tutkunlarının tercih edeceği bir kart olmuş.
Radeon RX 5500 ekran kartı mobil tarafta M takısı ile yer alacak. Farklı olarak 4GB’a kadar GDDR6 bellek, 1645MHz turbo hız ve 4.6 TFLOPS performans değeri göze çarpıyor. Performans testlerinde yine rakiplerine göre yüzde 30 civarında öne çıkmayı başarıyor.
Şimdilik MSI, Acer, HP, Lenovo gibi üreticilerin masaüstü veya dizüstü modellerinde bu ekran kartını görebileceğiz. Ay sonuna kadar birkaç tane modelin piyasada olacağı ifade ediliyor. Yıl sonunda ise ekran kartı tek olarak piyasaya çıkacak.
https://www.slashgear.com/amd-radeon-5500-brings-a-secret-weapon-to-the-gpu-midrange-07594384/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
CU sayısı artarsa 5500XT'de 1660ti ile rakip olacak sanki
Mobile böyle güzel bir GPU gelmesi ise rekabet için ayrı güzel
Yüksek tek çekirdek gücüne sahip masaüstü işlemcileri, bolca 8-12-16 çekirdek dağıtma, Pcie 4.0, 7nm, 6/12 ciddi fiyat/performans işlemcisi, 64 çekirdek HEDT işlemcileri, 2 kat performansı yarı fiyata verip az enerji tüketen acayip sunucu işlemcileri, 2070 Süper'e yaklaşan ekran kartları, Ps5-Xbox için Navi'li, ışın izlemeli, Zen2'li yeni nesil APUlar, mobil cihazlara güçlü yeni GPUlar, Samsung'la mobil Radeon anlaşması, high-end Microsoft Surface için APU anlaşması vs vs derken Amd 4 koldan yardırıyor bu ara...
Giriş seviyesiyse fiyatı da böyle yapsınlar türkiyede bize 800-850 liradan kakalarlar.
RX570 parasına ondan daha yeni daha iyi yeni bir AMD modası başlamış olur. RX580den biraz iyi olsa tadından da yenmez.
128 bite takılmayın bant genişliği en az 256bit RX570 kadar olacak GDDR6 sayesinde.
Bir de 100 dolarlık Ryzen 3 işlemcileri 6/6 yaptılar mı giriş seviyesinde pc toplama işi on numara olacak. İleri gidip seneye Athlonlara 8 hat pci express 4.0 koyup 4/8 yaparlarsa
60 dolara işlemciyi alan 120 dolara ekran kartını da alıp temel iki bileşeni halleder
Zaten soğutucuya para verme dönemini de kapattılar sağolsunlar.
Artık A520 mi olur ne olur en ucuz anakartı da 450 liraya alıp 520 liraya 16gb belleği de yanına koydun mu kasa power windows 10 derken 3000 liraya 1.5 asgari ücrete her oyunu hakkıyla çalıştıran güzel bir kasa sahibi olunur.
Parası olmayan adamın da yüzü güler oyununa işine gücüne bakar. Monitör zaten bir kere alınıyor 8-9 sene kullanılıyor. Klavye fare kulaklık speaker tarz zevk renk meselesi 20 liralıkla takılıp rahatsız olmayan da var 500 liralıktan memnun olmayan da var orada hesaplamak bana düşmez lakin her şey dahil 2 asgari ücrete güzel bilgisayar sahibi olunacak inşallah. Dua edelim dolar hopbidik etmesin