AMD Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu

Yaz aylarında piyasaya sürdüğü Radeon RX 5700 serisi başarılı işler yapan AMD şimdi çıtayı biraz daha giriş seviyesine indirdi. Radeon RX 5500 ekran kartı Full HD oyunlarda 90fps seviyesine kadar performans vermeyi amaçlıyor.

AMD Radeon RX 5500 neler sunuyor?

AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 7nm sürecinde RDNA mimarisini temel alıyor. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.

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1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 ekran kartı 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. 8GB GDDR6 bellek kullanan ekran kartının sonraki dönemlerde 4GB veya 6GB gibi versiyonlarla geleceğini de tahmin ediyoruz. 128-bit bellek veri yolu barındıran kart 5.2 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor. Yani eSpor tutkunlarının tercih edeceği bir kart olmuş.

Radeon RX 5500 ekran kartı mobil tarafta M takısı ile yer alacak. Farklı olarak 4GB’a kadar GDDR6 bellek, 1645MHz turbo hız ve 4.6 TFLOPS performans değeri göze çarpıyor. Performans testlerinde yine rakiplerine göre yüzde 30 civarında öne çıkmayı başarıyor.

Şimdilik MSI, Acer, HP, Lenovo gibi üreticilerin masaüstü veya dizüstü modellerinde bu ekran kartını görebileceğiz. Ay sonuna kadar birkaç tane modelin piyasada olacağı ifade ediliyor. Yıl sonunda ise ekran kartı tek olarak piyasaya çıkacak.