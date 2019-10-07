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    AMD Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu

    Giriş seviyesinde Full HD oyunları 90fps oranlarına kadar oynatabilecek Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu. 5.2TFLOPS seviyesine çıkabilen ekran kartı oldukça iddialı olmuş.
    3 gün
    3,7b
    1
    45
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yaz aylarında piyasaya sürdüğü Radeon RX 5700 serisi başarılı işler yapan AMD şimdi çıtayı biraz daha giriş seviyesine indirdi. Radeon RX 5500 ekran kartı Full HD oyunlarda 90fps seviyesine kadar performans vermeyi amaçlıyor.

    AMD Radeon RX 5500 neler sunuyor?

    AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 7nm sürecinde RDNA mimarisini temel alıyor. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung farklı elektrik iletimi ile DRAM belleklerde daha fazla alan kazanıyor"

    1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 ekran kartı 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. 8GB GDDR6 bellek kullanan ekran kartının sonraki dönemlerde 4GB veya 6GB gibi versiyonlarla geleceğini de tahmin ediyoruz. 128-bit bellek veri yolu barındıran kart 5.2 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor. Yani eSpor tutkunlarının tercih edeceği bir kart olmuş.

    Radeon RX 5500 ekran kartı mobil tarafta M takısı ile yer alacak. Farklı olarak 4GB’a kadar GDDR6 bellek, 1645MHz turbo hız ve 4.6 TFLOPS performans değeri göze çarpıyor. Performans testlerinde yine rakiplerine göre yüzde 30 civarında öne çıkmayı başarıyor.

    Şimdilik MSI, Acer, HP, Lenovo gibi üreticilerin masaüstü veya dizüstü modellerinde bu ekran kartını görebileceğiz. Ay sonuna kadar birkaç tane modelin piyasada olacağı ifade ediliyor. Yıl sonunda ise ekran kartı tek olarak piyasaya çıkacak.

     


    https://www.slashgear.com/amd-radeon-5500-brings-a-secret-weapon-to-the-gpu-midrange-07594384/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rennes10 3 gün en beğenilen
    5500 modeli 590 performansına yaklaşacak gibi duruyor açıklanan rakamlar doğru ise. 590'un deli elektrik tüketimi olmayacak tabii
    110W GPU, 150W total board power görünüyor. Güzel fiyatlandırma ve şu driver sorunlarının halledilmesi durumunda iş yapma potansiyeli var alt segmentte.
    CU sayısı artarsa 5500XT'de 1660ti ile rakip olacak sanki
    Mobile böyle güzel bir GPU gelmesi ise rekabet için ayrı güzel
    Yüksek tek çekirdek gücüne sahip masaüstü işlemcileri, bolca 8-12-16 çekirdek dağıtma, Pcie 4.0, 7nm, 6/12 ciddi fiyat/performans işlemcisi, 64 çekirdek HEDT işlemcileri, 2 kat performansı yarı fiyata verip az enerji tüketen acayip sunucu işlemcileri, 2070 Süper'e yaklaşan ekran kartları, Ps5-Xbox için Navi'li, ışın izlemeli, Zen2'li yeni nesil APUlar, mobil cihazlara güçlü yeni GPUlar, Samsung'la mobil Radeon anlaşması, high-end Microsoft Surface için APU anlaşması vs vs derken Amd 4 koldan yardırıyor bu ara...
    5500 modeli 590 performansına yaklaşacak gibi duruyor açıklanan rakamlar doğru ise. 590'un deli elektrik tüketimi olmayacak tabii [resim] 110W GPU,...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    CVenturas 3 gün
    Bu kart çok güzel olacak. Fiyat da 4gb model için 105 8liği de 125 dolar yaparlarsa baharda da 5er dolarlık indirim ohhh.
    Giriş seviyesiyse fiyatı da böyle yapsınlar türkiyede bize 800-850 liradan kakalarlar.
    RX570 parasına ondan daha yeni daha iyi yeni bir AMD modası başlamış olur. RX580den biraz iyi olsa tadından da yenmez.
    128 bite takılmayın bant genişliği en az 256bit RX570 kadar olacak GDDR6 sayesinde.
    Bir de 100 dolarlık Ryzen 3 işlemcileri 6/6 yaptılar mı giriş seviyesinde pc toplama işi on numara olacak. İleri gidip seneye Athlonlara 8 hat pci express 4.0 koyup 4/8 yaparlarsa
    60 dolara işlemciyi alan 120 dolara ekran kartını da alıp temel iki bileşeni halleder
    Zaten soğutucuya para verme dönemini de kapattılar sağolsunlar.
    Artık A520 mi olur ne olur en ucuz anakartı da 450 liraya alıp 520 liraya 16gb belleği de yanına koydun mu kasa power windows 10 derken 3000 liraya 1.5 asgari ücrete her oyunu hakkıyla çalıştıran güzel bir kasa sahibi olunur.
    Parası olmayan adamın da yüzü güler oyununa işine gücüne bakar. Monitör zaten bir kere alınıyor 8-9 sene kullanılıyor. Klavye fare kulaklık speaker tarz zevk renk meselesi 20 liralıkla takılıp rahatsız olmayan da var 500 liralıktan memnun olmayan da var orada hesaplamak bana düşmez lakin her şey dahil 2 asgari ücrete güzel bilgisayar sahibi olunacak inşallah. Dua edelim dolar hopbidik etmesin
    Bu kart çok güzel olacak. Fiyat da 4gb model için 105 8liği de 125 dolar yaparlarsa baharda da 5er dolarlık indirim ohhh. Giriş seviyesiyse fiyatı da böyle ...
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    Yanıtla +14
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    kadalt 3 gün
    Bir nvidia kullanıcısıyım fakat amd nin fiyat performans oranları çok çok iyi bu kartta güçlü ve ekonomik iyi satacak bir kart olacak
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    sankii 1 gün
    Fiyat ulaşılabilir olmalı.
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    aschil 1 gün
    rx 570 in yerini alacak bu kart popülerlik olarak.
    rx 580 ayarında bir kart olacak. xt modeli 590 ı geçer.
    5600 ü de duyururlar ayrıca.
    yani
    rx590 üzeri isteyenler 5600 ü beklesin kısaca.
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    PeTeRPaNN 1 gün
    Bu kart 590ı geçiyor değil mi?
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    Rennes10 1 gün PeTeRPaNN
    Amd'nin karmakarışık rakamlarına güvenecek olursak 580-590 arası bir şey olabilir. Bir yerde 480'den 12% performanslı olarak tablo vermişler, diğer verdikleri fps tablosunda 16-20% arası fps artışı görülüyor 480'e göre, başka tabloda 1650 üstüne 26-37% artış görünüyor ki bu yaklaşık 590 demek falan
    Amd böyle karmakarışık bilgiler verince bize 580-590 arası diye tahminde bulunmak düşüyor. Fiyat iyi olursa iş yapar. 150W TBP ile 580 civarında kalır bir de 180$ üstünde fiyat isterlerse sıkıntı. 1650 ve 480 ile karşılaştıklarına göre fiyat da benzer olabilir diye düşünüyoruz ister istemez
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    Mesutzgvn 2 gün
    2080 ti ayarında AMD bir ekran kartı ancak rüyada görürüz sanırım. AMD yüzünden Nvidia fiyatları düşürmüyor. Rakipsiz olmak kötü bir şey. :(
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    jac0B0 1 gün Mesutzgvn
    2070 supere rakip gelince fiyatı indi,
    2080 ler uçuk fiyat.
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    Witcher3 2 gün
    Adamlar zaten resmi tanıtımı 1650 ile vs yaparak yapmışlar. Büyük ihtimal 1650 ile aynı veya çok yakın bir fiyattan çıkaracaklar.
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    Alex5 2 gün
    5500 110$, 5500xt 130$ olsun benim gibi fakirler bayram etsin. Amd fakir dostuysa bu segmentte çok iyi bir fiyatlandırma yapmalı. 150$'ı aşıyorsa çöp
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    Perturbator 3 gün
    Ben esas Rx 5600 merak ediyor ve bekliyorum, uygun fiyatlı gtx 1660ti den iyi bi gpu olursa tadından yenmez. Gerçi Tr deyiz pardon iyi dediğimiz 3 gün yaşamıyor.
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    Rennes10 3 gün
    Madem 580-590 civarı performans olacak Amd neden 1650 ile karşılaştırıyor diyen arkadaşlara yanıt: Amd bu ürünü fiyat olarak 1650 civarına yerleştireceği için olabilir mi?

    Ne fiyatı biliyoruz ne performansı, bizimkisi Amd'nin verdiği rakamlar üzerinden kabaca tahmin
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    PlayRunner 3 gün yeni yorumcu Rennes10
    Hocam benim tahminim kart 150-200 dolar bandında piyasaya gireceği yönünde. Hatta 1650 ile karşılaştırdığına göre Amd fiyatı 1650 fiyatına 1660 performansı veren kart diye sunabilir piyasaya.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TheNewAtilla 3 gün Rennes10
    Modeli 5500 olması ve vsyi 1650 ile yaptığına göre fiyat 150 dolar olur. Hadi en fazla 180 dolar olsun.
    Tr fiyatı bin tl altı olursa alırım
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    The white warrior 3 gün
    İnceleme testleri olunca performansını da görmüş oluruz
    Yanıtla +1
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    intwine 3 gün
    Kartın 590 gücünde olmasına gerek yok, 580 ile 590 arasında bir gücü olursa yine bayağı satar, geleceği fiyat da absürt olmazsa.
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