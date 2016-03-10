Asus VivoMini VC65 modüler mini PC serisi satışa çıkıyor

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Mini bilgisayar konseptinde depolama seçeneklerine önem veren tüketicilere yönelik olarak'un geliştirdiğimodüler mini PC serisi, nihayet satışa çıkıyor. Serinin fiyatı oldukça yüksek.serisi, firmanın 2 litre altında hacme sahip mini PC modellerini barındırıyor. Firmanın popüler Zen tasarım çizgileri aynen bu seride de kullanılmış ve kasa alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Seride VivoMini VC65 ve VC65N adında iki üye yer alıyor.Serinin modüler olan tarafı ise, depolama seçeneklerine göre farklı boyut ve yapılarda geliyor olması. Standart versiyonda bir adet 3.5 inçlik HDD yuvası mevcut. Vivo DualBay yuvasına sahip versiyonlarda ise 2 adet 2.5 inç sürücü imkanı bulunuyor. Tüketicinin arzusuna göre, slot yapıda optik sürücü yuvası da seçenekler arasına dahil edilmiş.Konfigürasyona göre kasanın kalınlığı değişiyor. Elbette tek modül bulunan sistem, en ince yapıda. İki model arasındaki fark ise, VC65 sisteminde dahili Intel grafik birimi ve 4 adet USB 3.0 girişi, VC65N modelinde ise ek olarak 2 adet USB 3.1 girişi ve NVIDIA GeForce 930M 1GB ekran kartı opsiyonunun olması. Ayrıca VC65N modelinde RAID seçeneği de sunulacak. Böylece N versiyonları serinin tepe modellerini temsil edecek.Intel Skylake tabanlıveişlemci seçenekleri sunacak olan seride; 16GB'a kadar DDR4 RAM, entegre güç kaynağı, Bluetooth 4.0, Intel WiFi AC, SD kart okuyucu, HDMI, VGA, DisplayPort çıkışları, bekleme konumunda 15W enerji tüketimi ve 21-35 desibel arasında gürültü seviyesi şeklinde diğer özellikler mevcut.İlk etaptamodeli satışa çıkacak. Modelde; Core-i5 6200U işlemci, 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, NVIDIA GeForce 930M 1GB ekran kartı, Windows 10 64-bit, kablosuz klavye-fare, Bluetooth 4.0, Intel WiFi AC şeklinde özellikler bulunuyor. Fiyatı ise 550 Pound yani yaklaşık olarak 2500TL civarında. Diğer modellerin de kısa süre içerisinde fiyatlanması bekleniyor.