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Asus VivoMini VC65 modüler mini PC serisi satışa çıkıyor

Kompakt yapıda ancak geniş bir depolama seçeneğine sahip mini bilgisayar çözümü isteyenler, Asus'un modüler yapıdaki VivoMini VC65 mini PC serisine bir göz atabilir.
3 yıl
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Mini bilgisayar konseptinde depolama seçeneklerine önem veren tüketicilere yönelik olarak Asus'un geliştirdiği VivoMini VC65 modüler mini PC serisi, nihayet satışa çıkıyor. Serinin fiyatı oldukça yüksek.

VivoMini VC65 serisi, firmanın 2 litre altında hacme sahip mini PC modellerini barındırıyor. Firmanın popüler Zen tasarım çizgileri aynen bu seride de kullanılmış ve kasa alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Seride VivoMini VC65 ve VC65N adında iki üye yer alıyor.

Serinin modüler olan tarafı ise, depolama seçeneklerine göre farklı boyut ve yapılarda geliyor olması. Standart versiyonda bir adet 3.5 inçlik HDD yuvası mevcut. Vivo DualBay yuvasına sahip versiyonlarda ise 2 adet 2.5 inç sürücü imkanı bulunuyor. Tüketicinin arzusuna göre, slot yapıda optik sürücü yuvası da seçenekler arasına dahil edilmiş.

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Konfigürasyona göre kasanın kalınlığı değişiyor. Elbette tek modül bulunan sistem, en ince yapıda. İki model arasındaki fark ise, VC65 sisteminde dahili Intel grafik birimi ve 4 adet USB 3.0 girişi, VC65N modelinde ise ek olarak 2 adet USB 3.1 girişi ve NVIDIA GeForce 930M 1GB ekran kartı opsiyonunun olması. Ayrıca VC65N modelinde RAID seçeneği de sunulacak. Böylece N versiyonları serinin tepe modellerini temsil edecek.

Intel Skylake tabanlı Core-i3 6100U ve Core-i5 6200U işlemci seçenekleri sunacak olan seride; 16GB'a kadar DDR4 RAM, entegre güç kaynağı, Bluetooth 4.0, Intel WiFi AC, SD kart okuyucu, HDMI, VGA, DisplayPort çıkışları, bekleme konumunda 15W enerji tüketimi ve 21-35 desibel arasında gürültü seviyesi şeklinde diğer özellikler mevcut.

İlk etapta Asus VM65N-G018Z modeli satışa çıkacak. Modelde; Core-i5 6200U işlemci, 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, NVIDIA GeForce 930M 1GB ekran kartı, Windows 10 64-bit, kablosuz klavye-fare, Bluetooth 4.0, Intel WiFi AC şeklinde özellikler bulunuyor. Fiyatı ise 550 Pound yani yaklaşık olarak 2500TL civarında. Diğer modellerin de kısa süre içerisinde fiyatlanması bekleniyor.
 

http://www.guru3d.com/news-story/asus-vivomini-vm65n-and-vm65.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Seneye yeni AMD APU tabanlı sistem kurma planlarım var bu sistemle karşılaştırırız artık.
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kadirirdem 3 yıl
asus bu fiyata bu olmaz...
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savasserter 3 yıl
Bu fiyata bunu alacağıma aynı paraya intel nuc ve synology nas alırım. Asus şaşırmış olmalı.
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