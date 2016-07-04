Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı

Asus’un geçen yıl ki ZenFone modellerine yönelik olarak başladığı Android 6.0 güncellemesinde, son olarak ZenFone Max ve ZenFone 2 Laser yeni sürüme kavuşmuştu. Şimdi de Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için güncelleme başladı.

Güncelleme alacak modellerin yapı numaraları ZX551KL ve ZD551KL olarak belirlenmiş. Güncelleme ile cihazlardaki pek çok ön yüklü uygulama kaldırılıyor ve Google veya Facebook tarafından geliştirilen bazı yeni uygulamalara yer veriliyor.

Android 6.0 güncellemesinde Google tarafındaki yeniliklere değinecek olursak; Doze ultra güç tasarruf modu, ekrandaki içeriği algılayarak arama yapabilen veya öneri sunabilen Google Now on Tap, uygulama ayarlarının yedeklenebilmesi, dahili ve harici hafızaların birleştirilebilmesi, uygulama izinlerinin daha ayrıntılı bir şekilde belirlenebilmesi ve kurulumdan sonra sorulması, genel performans iyileştirmeleri şeklinde saymak mümkün.

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Asus ZenFone Zoom modelinde Asus Backup, Email, Messaging, Browser, Google Play Books, Games, Newsstand, Zenflash gibi bazı ön yüklü uygulamalar kaldırılıyor. Yeni olarak Google takvim, mesajlaşma, Facebook Messenger ve Instagram uygulamaları ön yüklü hale geliyor.

Asus ZenFone Selfie modelinde ise Asus Backup, Email, Messaging, Mirror, Remote Link, Photo Frame, Omlet, Snap View gibi uygulamalar gidiyor. Yerine ise Google takvim, mesajlaşma ve 360 derece fotoğraf çekim modu gibi yenilikler geliyor. Güncelleme telefonlara bildirim olarak gelmiş durumda. Ayrıca destek sitelerinden manuel olarak kurulum dosyasının yüklenmesi de mümkün.