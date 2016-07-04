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Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı

Asus’un geçen yıl ki ZenFone modellerine yönelik olarak başladığı Android 6.0 güncellemesinde, son olarak Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie modelleri de sıraya girdi.
2 yıl
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7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı

Asus’un geçen yıl ki ZenFone modellerine yönelik olarak başladığı Android 6.0 güncellemesinde, son olarak ZenFone Max ve ZenFone 2 Laser yeni sürüme kavuşmuştu. Şimdi de Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için güncelleme başladı.

Güncelleme alacak modellerin yapı numaraları ZX551KL ve ZD551KL olarak belirlenmiş. Güncelleme ile cihazlardaki pek çok ön yüklü uygulama kaldırılıyor ve Google veya Facebook tarafından geliştirilen bazı yeni uygulamalara yer veriliyor.

Android 6.0 güncellemesinde Google tarafındaki yeniliklere değinecek olursak; Doze ultra güç tasarruf modu, ekrandaki içeriği algılayarak arama yapabilen veya öneri sunabilen Google Now on Tap, uygulama ayarlarının yedeklenebilmesi, dahili ve harici hafızaların birleştirilebilmesi, uygulama izinlerinin daha ayrıntılı bir şekilde belirlenebilmesi ve kurulumdan sonra sorulması, genel performans iyileştirmeleri şeklinde saymak mümkün.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 edge Olympic Edition modeli 7 Temmuz’da geliyor"

Asus ZenFone Zoom modelinde Asus Backup, Email, Messaging, Browser, Google Play Books, Games, Newsstand, Zenflash gibi bazı ön yüklü uygulamalar kaldırılıyor. Yeni olarak Google takvim, mesajlaşma, Facebook Messenger ve Instagram uygulamaları ön yüklü hale geliyor.

Asus ZenFone Selfie modelinde ise Asus Backup, Email, Messaging, Mirror, Remote Link, Photo Frame, Omlet, Snap View gibi uygulamalar gidiyor. Yerine ise Google takvim, mesajlaşma ve 360 derece fotoğraf çekim modu gibi yenilikler geliyor. Güncelleme telefonlara bildirim olarak gelmiş durumda. Ayrıca destek sitelerinden manuel olarak kurulum dosyasının yüklenmesi de mümkün. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/07/02/asus-zenfone-zoom-selfie-get-marshmallow-ota/ Yorum Yaz
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idombayci 2 yıl
ZENFONE5 e destek kesildikten sonra asus bizimle deyılsın
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faruk5851 2 yıl
gençler zenfone zoom türkiyede var mı daha önce görmemiştim ben o telefonu ve hoş duruyo.
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mehmedaltair 2 yıl
Şu güncelleme işine kesin bir çözüm bulunması lazım 7.0 çıktı çıkacak 5 tane güncel modeli olan firma hala bu 5 modele 6.0 veremiyor
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Rachsuchtig 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Şu güncelleme işine kesin bir çözüm bulunması lazım 7.0 çıktı çıkacak 5 tane güncel modeli olan firma hala bu 5 modele 6.0 veremiyor

Aslında tüm telefonlar stok kullanılmaya zorlansaydi daha kolay olurdu her geliştirici gerekli optimizasyonu sağlar güncellemeleri iki ay içerisinde verirdi
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gorgora44 2 yıl
Zenfone 2 16 GB modelleri yine pas geçiliyo anlaşılan
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