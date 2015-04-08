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Asus Zenfone 2, Çin'de 2 milyon ön sipariş aldı

4 yıl
12,2b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus Zenfone 2, Çin'de 2 milyon ön sipariş aldı

Bu yıl akıllı telefon pazarında çıkış yakalamayı hedefleyen ve kendisine 30 milyon hedefi koyan Asus, yavaş yavaş ZenFone 2 modelini global pazarlara sunmaya başladı. Model oldukça fazla ilgi görüyor. 

Çin'de ön sipariş sürecinde olan Asus ZenFone 2 gelen bilgilere göre 2 milyondan fazla ön sipariş aldı. Ancak Çin'de ön sipariş esnasında ücret ödenmediği için rakam sadece tüketici ilgisini gösteriyor diyebiliriz. Ön siparişler satın almaya dönerse o zaman büyük bir başarı sayılacak. 

Önceki yıllarda Çin'de 600-700 bin akıllı telefon satan Asus'un bu denli ilgi görmesi dikkate değer. Ürünlerinin fiyat-performans çizgisine güvenen Asus, bu yıl Çin'de 9 milyon civarında satış yapmayı öngörüyor. Çin'den alacağı destekle de 30 milyon hedefine ulaşmaya çalışacak. Firmanın geçen yıl ki toplamı bile 8.5 milyonu geçememişti. Asus bu yıl büyük oynuyor. 

Asus ZenFone 2 çeşitli işlemci, ekran ve RAM seçenekleri ile sunuluyor. 5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM ve 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 yongaseti yanında Atom Z3560 ve 2 GB RAM seçeneği yer alırken, 5.5 inçlik HD ve 5 inçlik HD ekrana sahip versiyonlar da bulunuyor. Fiyatlar da 150$-320$ arasında değişiyor. Ürünün Mayıs ayında da ülkemizde satışa çıkması planlanıyor. 

http://www.gforgames.com/gadgets/asus-zenfone-2-million-preorders-china-46817/ Yorum Yaz
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Morphinz 4 yıl en beğenilen
150 dolar = Vergi hariç 500 TL. Vergisi ile 799 TL
300 dolar = Vergi hariç 800 TL. Vergisi ile 999 TL.
Adamlar için bu telefon hafta sonu eğlence parası. Bizde ise asgari maaş.
Bu devletin başında olanları, muhalefet olanları, bütün milletvekilleri ve Türk şirketlerinin "Allah" belasını versin.
Bu milletten, bu insanlardan çaldığınız herşey dibine kadar size girsin.
150 dolar = Vergi hariç 500 TL. Vergisi ile 799 TL300 dolar = Vergi hariç 800 TL. Vergisi ile 999 TL.Adamlar için bu telefon hafta sonu eğlence parası...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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teknisyen.sinan35 4 yıl Morphinz
Morphinz
150 dolar = Vergi hariç 500 TL. Vergisi ile 799 TL
300 dolar = Vergi hariç 800 TL. Vergisi ile 999 TL.
Adamlar için bu telefon hafta sonu eğlence parası. Bizde ise asgari maaş.
Bu devletin başında olanları, muhalefet olanları, bütün milletvekilleri ve Türk şirketlerinin "Allah" belasını versin.
Bu milletten, bu insanlardan çaldığınız herşey dibine kadar size girsin.

+999999999999999
Morphinz150 dolar = Vergi hariç 500 TL. Vergisi ile 799 TL300 dolar = Vergi hariç 800 TL. Vergisi ile 999 TL.Adamlar için bu telefo...
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mgzgn 3 yıl
O değerleri veriyorsa hemen zenfone 5 i satıp alayım. Çokzor o kadar dayanması .
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astrafe 3 yıl
ben de 3 aydır kullanıyorum...günde 14 saat oyun 17 saat müzik 20 saat te konuşma....6 gün gidiyor...


din gardaşıyız recai
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DH Misafiri 3 yıl
ASUS ZENFONE 2 4GB RAM 32GB HAFIZA Z 3580 MODELİNİ ALDIM YAKLAŞIK 1 AYDIR KULLANIYORUM TELEFON MÜKEMMEL GÜNDE 3 SAAT VİDEO 5 SAAT MÜZİK 4 SAAT OYUN OYNUYORUM VE 2 SAAT GÖRÜŞME YAPIYORUM ŞARJI YAKLAŞIK 5 GÜN DAYANDI FOTOĞRAF VE VİDEO KALİTESİ TARTIŞILMAZ HERKESE TAVSİYE EDERİM AYRICA 3G GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖZELLİĞİDE MEVCUT HERKESE TAVSİYE EDERİM
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moztekin 3 yıl
Şarj konusunda biraz abarttınız sanırım. O kadar kullanamaya 5 gün
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DH Misafiri 4 yıl
1000 tl üstü olursa 100.000 satış rakamını bile mumla ararlar burada.
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DH Misafiri 4 yıl
bu f/p değilki bu üstün performans / düşük fiyat telefononu
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DH Misafiri 4 yıl
inş fiyatı düşük olur
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DH Misafiri 4 yıl
ilk defa bir telefonun çıkış tarihini dört gözle bekliyorum.
sabırsızlanıyorum...
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DH Misafiri 4 yıl
bu ay türkiye lansmanı yapılacak
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DH Misafiri 4 yıl
Eğer 1100 TL den 1 tl fazla olursa almayın cunku o fıyata daha ıyı ozellıktekı telefonlar devreye gırıyo sevildi diye bokunu cıkartmasınlar
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DH Misafiri 4 yıl
aynen arkadaşlara katılmamak mümkünmü kardeşim satacaksan tüm dünyaya aynı anda dagıtım yaparsın parti parti. nasıl bir anlayışsa fransaya sat çine sat tayvana sat buraya 4ay sonra gönder. ne fiatı belli nede nezaman nerde satılacagı yeter ya yarın gidip Huawei Ascend Mate 7 alacagım hemde arıza sonrası servisi çok dandik 2 adet zenfonum var ailemde işallah bozulmazlar da ugrasmam servisiyle.
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BlackFendeR 4 yıl
Gel be kara çerçevesini sevdiğim, gel artık.
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