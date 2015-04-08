Asus Zenfone 2, Çin'de 2 milyon ön sipariş aldı

Haber Editörü
Bu yıl akıllı telefon pazarında çıkış yakalamayı hedefleyen ve kendisine 30 milyon hedefi koyan Asus, yavaş yavaş ZenFone 2 modelini global pazarlara sunmaya başladı. Model oldukça fazla ilgi görüyor.
Çin'de ön sipariş sürecinde olan Asus ZenFone 2 gelen bilgilere göre 2 milyondan fazla ön sipariş aldı. Ancak Çin'de ön sipariş esnasında ücret ödenmediği için rakam sadece tüketici ilgisini gösteriyor diyebiliriz. Ön siparişler satın almaya dönerse o zaman büyük bir başarı sayılacak.
Önceki yıllarda Çin'de 600-700 bin akıllı telefon satan Asus'un bu denli ilgi görmesi dikkate değer. Ürünlerinin fiyat-performans çizgisine güvenen Asus, bu yıl Çin'de 9 milyon civarında satış yapmayı öngörüyor. Çin'den alacağı destekle de 30 milyon hedefine ulaşmaya çalışacak. Firmanın geçen yıl ki toplamı bile 8.5 milyonu geçememişti. Asus bu yıl büyük oynuyor.
Asus ZenFone 2 çeşitli işlemci, ekran ve RAM seçenekleri ile sunuluyor. 5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM ve 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 yongaseti yanında Atom Z3560 ve 2 GB RAM seçeneği yer alırken, 5.5 inçlik HD ve 5 inçlik HD ekrana sahip versiyonlar da bulunuyor. Fiyatlar da 150$-320$ arasında değişiyor. Ürünün Mayıs ayında da ülkemizde satışa çıkması planlanıyor.
http://www.gforgames.com/gadgets/asus-zenfone-2-million-preorders-china-46817/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
300 dolar = Vergi hariç 800 TL. Vergisi ile 999 TL.
Adamlar için bu telefon hafta sonu eğlence parası. Bizde ise asgari maaş.
Bu devletin başında olanları, muhalefet olanları, bütün milletvekilleri ve Türk şirketlerinin "Allah" belasını versin.
Bu milletten, bu insanlardan çaldığınız herşey dibine kadar size girsin.
+999999999999999