Asus Zenfone 2, Çin'de 2 milyon ön sipariş aldı

Bu yıl akıllı telefon pazarında çıkış yakalamayı hedefleyen ve kendisine 30 milyon hedefi koyan Asus, yavaş yavaş ZenFone 2 modelini global pazarlara sunmaya başladı. Model oldukça fazla ilgi görüyor.





Çin'de ön sipariş sürecinde olan Asus ZenFone 2 gelen bilgilere göre 2 milyondan fazla ön sipariş aldı. Ancak Çin'de ön sipariş esnasında ücret ödenmediği için rakam sadece tüketici ilgisini gösteriyor diyebiliriz. Ön siparişler satın almaya dönerse o zaman büyük bir başarı sayılacak.





Önceki yıllarda Çin'de 600-700 bin akıllı telefon satan Asus'un bu denli ilgi görmesi dikkate değer. Ürünlerinin fiyat-performans çizgisine güvenen Asus, bu yıl Çin'de 9 milyon civarında satış yapmayı öngörüyor. Çin'den alacağı destekle de 30 milyon hedefine ulaşmaya çalışacak. Firmanın geçen yıl ki toplamı bile 8.5 milyonu geçememişti. Asus bu yıl büyük oynuyor.





Asus ZenFone 2 çeşitli işlemci, ekran ve RAM seçenekleri ile sunuluyor. 5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM ve 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 yongaseti yanında Atom Z3560 ve 2 GB RAM seçeneği yer alırken, 5.5 inçlik HD ve 5 inçlik HD ekrana sahip versiyonlar da bulunuyor. Fiyatlar da 150$-320$ arasında değişiyor. Ürünün Mayıs ayında da ülkemizde satışa çıkması planlanıyor.

http://www.gforgames.com/gadgets/asus-zenfone-2-million-preorders-china-46817/