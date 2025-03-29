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    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin render görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, uygun fiyatlı katlanabilir telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte Temmuz ayında tanıtılması beklenen cihazın render görüntüleri:
    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung'un katlanabilir telefon serisi, yakında yeni bir üyeyle zenginleşiyor. Galaxy Z Flip 7 FE, şirketin Temmuz Unpacked etkinliğinde tanıtılmaya hazırlanan, uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli olarak kullanıcılara sunulacak.

    İşte Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin muhtemel tasarımı ve özellikleri:

    OnLeaks iş birliğiyle ortaya çıkan 5K render görüntüleri ve 360 derecelik video, cihazın teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler veriyor. Cihaz, 3,4 inçlik bir kapak ekranı ve 6,7 inçlik bir iç ekrana sahip olacak. Boyutları 165,1 x 71,7 x 7,4 mm olan telefon, Galaxy Z Flip 6 ile benzer özelliklere sahip ancak biraz daha kalın bir tasarıma sahip.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknik özellikler açısından, Galaxy Z Flip 7 FE'nin Exynos 2400e işlemcisiyle geleceği öngörülüyor. Samsung'un Armor Alüminyum çerçevesini kullanması beklenen cihaz, arkasında çift kamera kurulumuna sahip olacak. Muhtemelen Galaxy Z Flip 6 ile benzer 50 MP + 12 MP kamera kombinasyonunu koruyacak.

    Yazılım tarafında ise cihaz, One UI 7.0 arayüzü ve yedi yıllık Android işletim sistemi güncellemeleriyle gelecek. Bu özellik, telefonun uzun vadeli yazılım desteği açısından kullanıcıları memnun edecektir. Son olarak Samsung'un Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde cihazın tüm detaylarını açıklaması bekleniyor.

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