Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin render görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

İşte Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin muhtemel tasarımı ve özellikleri:
OnLeaks iş birliğiyle ortaya çıkan 5K render görüntüleri ve 360 derecelik video, cihazın teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler veriyor. Cihaz, 3,4 inçlik bir kapak ekranı ve 6,7 inçlik bir iç ekrana sahip olacak. Boyutları 165,1 x 71,7 x 7,4 mm olan telefon, Galaxy Z Flip 6 ile benzer özelliklere sahip ancak biraz daha kalın bir tasarıma sahip.
Yazılım tarafında ise cihaz, One UI 7.0 arayüzü ve yedi yıllık Android işletim sistemi güncellemeleriyle gelecek. Bu özellik, telefonun uzun vadeli yazılım desteği açısından kullanıcıları memnun edecektir. Son olarak Samsung'un Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde cihazın tüm detaylarını açıklaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo