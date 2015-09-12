Asus Zenfone 2 Laser ülkemizde ön siparişe sunuldu

Asus'un lazer odaklamalı arka kameraya yer verdiği ZenFone 2 serisinin yeni üyesi Asus ZenFone 2 Laser, ülkemizde de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Asus ZenFone 2 Laser modeli 2 versiyon halinde satılacak.





13MP çözünürlüğündeki arka kamerası lazer odaklama sistemi ile 0.3 saniyede otomatik odaklama yapabilen model, ayrıca Super Resolution modu sayesinde tek deklanşörde birkaç fotoğraf çekerek bunları 52MP çözünürlüğünde biraraya getiriyor. Super HDR özelliği ise çok yüksek veya düşük ışıklı çekimlerde ışık hassasiyeti ve kumlanma etkisini 4 kata kadar azaltıyor.





Modelde 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti, Gorilla Glass 4 kaplama, 2GB LPDDR3 bellek, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 8GB/16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 10.5mm kalınlık, Android 5.0 şeklinde özellikler yer alıyor.





Modelin 5 inçlik 720p çözünürlüğündeki versiyonu bölgeye göre 2070-2400mAh arasında değişen batarya, 16GB depolama kapasitesi farklılıklarına sahip ve fiyatı 899TL. 5.5 inçlik 720p ekranlı versiyon ise 3000mAh gücünde batarya ve 16GB depolama kapasitesi sunuyor. Fiyatı ise 999TL olarak belirlenmiş. Ürünler 21 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak.

http://eshop.asus.com/tr-TR/telefon/zenfone-2/zenfone-2-laser-ze550kl-1