Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelinde paslanmaz çelik yerine yeni titanyum kasa kullanıyor. Titanyum tasarım sayesinde iPhone 15 Pro’lar önceki nesillere göre daha hafif ve daha dayanıklı ancak yeni tasarımın olumsuz bir yanı var. Sosyal medya paylaşılan görsellere göre titanyum tasarım, çok fazla parmak izi bıraktırıyor.

Apple, yeni iPhone’ları bugün ön siparişe açıyor. Titanyum kasa, Eylem düğmesi, 5x telefoto kamera başta olmak üzere düz modellere kıyasla çok daha fazla yenilik içermesiyle dikkat çeken iPhone 15 Pro modelleri, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Titanyum renkleri çok çekici olsa da detaylar gösterildiği gibi değil. Özellikle mavi titanyum ve natürel titanyum kasalı iPhone 15 Pro’larda parmak izi belirgin bir şekilde gözüküyor. Bu, telefonu özellikle kılıfsız kullanmak isteyenlerin pek hoşuna gitmeyecek bir şey.

iPhone 15 yurt dışı fiyatı: En ucuz iPhone 15 Pro hangi ülkede? 1 gün önce eklendi

Parlatma bezi 619 TL!

Apple, iPhone 15 ve 15 Pro için MagSafe özellikli mikro dokuma kılıflar sunuyor. Beş farklı renk seçeneği sunan finewoven kılıflar Apple Online Store’da 2.000 TL fiyat etiketiyle satışta. Apple’ın aşındırmayan yumuşak malzemeden üretildiğini söylediği parlatma bezinin fiyatı bile 619 TL.

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iPhone 15 Pro'nun titanyum kasası inanılmaz parmak izi tutuyor!