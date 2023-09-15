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    iPhone 15 Pro'nun titanyum kasası inanılmaz parmak izi tutuyor!

    Apple, bugün iPhone 15 Pro'nun titanyum kasasını öne çıkaran reklam videosu yayınladı. Video etkileyici olsa da sosyal medyada paylaşılan görsellerin yeni tasarımın mükemmel olmadığını gösteriyor.
    iphone 15 pro titanyum kasa parmak izi tutuyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelinde paslanmaz çelik yerine yeni titanyum kasa kullanıyor. Titanyum tasarım sayesinde iPhone 15 Pro’lar önceki nesillere göre daha hafif ve daha dayanıklı ancak yeni tasarımın olumsuz bir yanı var. Sosyal medya paylaşılan görsellere göre titanyum tasarım, çok fazla parmak izi bıraktırıyor.

    Apple, yeni iPhone’ları bugün ön siparişe açıyor. Titanyum kasa, Eylem düğmesi, 5x telefoto kamera başta olmak üzere düz modellere kıyasla çok daha fazla yenilik içermesiyle dikkat çeken iPhone 15 Pro modelleri, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Titanyum renkleri çok çekici olsa da detaylar gösterildiği gibi değil. Özellikle mavi titanyum ve natürel titanyum kasalı iPhone 15 Pro’larda parmak izi belirgin bir şekilde gözüküyor. Bu, telefonu özellikle kılıfsız kullanmak isteyenlerin pek hoşuna gitmeyecek bir şey.

    Parlatma bezi 619 TL!

    Apple, iPhone 15 ve 15 Pro için MagSafe özellikli mikro dokuma kılıflar sunuyor. Beş farklı renk seçeneği sunan finewoven kılıflar Apple Online Store’da 2.000 TL fiyat etiketiyle satışta. Apple’ın aşındırmayan yumuşak malzemeden üretildiğini söylediği parlatma bezinin fiyatı bile 619 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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