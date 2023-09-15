iPhone 15 Pro'nun titanyum kasası inanılmaz parmak izi tutuyor!

Apple, yeni iPhone’ları bugün ön siparişe açıyor. Titanyum kasa, Eylem düğmesi, 5x telefoto kamera başta olmak üzere düz modellere kıyasla çok daha fazla yenilik içermesiyle dikkat çeken iPhone 15 Pro modelleri, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Titanyum renkleri çok çekici olsa da detaylar gösterildiği gibi değil. Özellikle mavi titanyum ve natürel titanyum kasalı iPhone 15 Pro’larda parmak izi belirgin bir şekilde gözüküyor. Bu, telefonu özellikle kılıfsız kullanmak isteyenlerin pek hoşuna gitmeyecek bir şey.
Parlatma bezi 619 TL!
Apple, iPhone 15 ve 15 Pro için MagSafe özellikli mikro dokuma kılıflar sunuyor. Beş farklı renk seçeneği sunan finewoven kılıflar Apple Online Store’da 2.000 TL fiyat etiketiyle satışta. Apple’ın aşındırmayan yumuşak malzemeden üretildiğini söylediği parlatma bezinin fiyatı bile 619 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.