Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor

Arkadan öne dönen kamera
Asus Zenfone 6’nın çerçevesiz ve çentiksiz tasarımla geleceği zaten biliniyordu. Ancak bunun hangi yöntemle olacağı konusu belirsizdi. Bazı sızıntılar çift taraftan kızaklı yapıya işaret ediyordu. Yeni görülen fotoğraflarda ise arkadan öne dönen kamera mekanizması mevcut. Bu sayede arka kamera paketini ön kameraymış gibi kullanmanıza imkan tanınacakAyrıca Bkz. "ABD Huawei’yi kara listeye aldı"
Görsellerden fark edilen diğer özellik ise parmak izi sensörü. Günümüz amiral gemileri ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğine sahipken, Asus arka tarafa konumlandırılan sensör çözümünde kalmayı tercih etmiş.
Cihazın daha önce sızdırılan diğer özellikleri; Snapdragon 855 yonga seti, 5000 mAh batarya, 48 MP + 13 MP çift kamera, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği şeklinde sıralanabiliyor. 21:00’da başlayacak etkinliği aşağıdaki video üzerinden canlı izleyebilirsiniz.
https://twitter.com/rquandt/status/1128582021704507392 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine de bir sitemimiz de var, Asus ROG Phone gibi bir canavar üretip de piyasaya (sadece Türkiye değil, tüm dünya piyasasına) doğru düzgün sürememek nedir Allah aşkına? Farkettiniz mi, bir telefonun tanıtımı ya da sızması üzerinden çok zaman geçerse telefonun çıkışı tam bir fiyasko oluyor. Asus ROG Phone ve Nokia 9 bunun en büyük örnekleri...