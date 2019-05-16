Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor

Asus, akıllı telefon pazarında tekrardan iddialı firmalardan biri olmak istiyor. Zenfone 6 amiral gemisi de bu istek doğrultusunda tanıtılacak. Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak etkinliğe az bir süre kala, telefonun basın görselleri ortaya çıktı. Kamera kısmında ilginç bir çözüm bizleri bekliyor.

Arkadan öne dönen kamera

Asus Zenfone 6’nın çerçevesiz ve çentiksiz tasarımla geleceği zaten biliniyordu. Ancak bunun hangi yöntemle olacağı konusu belirsizdi. Bazı sızıntılar çift taraftan kızaklı yapıya işaret ediyordu. Yeni görülen fotoğraflarda ise arkadan öne dönen kamera mekanizması mevcut. Bu sayede arka kamera paketini ön kameraymış gibi kullanmanıza imkan tanınacak

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Görsellerden fark edilen diğer özellik ise parmak izi sensörü. Günümüz amiral gemileri ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğine sahipken, Asus arka tarafa konumlandırılan sensör çözümünde kalmayı tercih etmiş.

Cihazın daha önce sızdırılan diğer özellikleri; Snapdragon 855 yonga seti, 5000 mAh batarya, 48 MP + 13 MP çift kamera, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği şeklinde sıralanabiliyor. 21:00’da başlayacak etkinliği aşağıdaki video üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/rquandt/status/1128582021704507392