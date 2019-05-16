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Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor

Asus Zenfone 6 Türkiye saati ile bugün 21:00’da tanıtılacak. Tanıtıma saatler kala cihazın basın görselleri ortaya çıktı. Arkadan öne dönen kamerayla gelen telefonun detayları haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,5b
1
5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor
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Asus, akıllı telefon pazarında tekrardan iddialı firmalardan biri olmak istiyor. Zenfone 6 amiral gemisi de bu istek doğrultusunda tanıtılacak. Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak etkinliğe az bir süre kala, telefonun basın görselleri ortaya çıktı. Kamera kısmında ilginç bir çözüm bizleri bekliyor.

Arkadan öne dönen kamera

Asus Zenfone 6’nın çerçevesiz ve çentiksiz tasarımla geleceği zaten biliniyordu. Ancak bunun hangi yöntemle olacağı konusu belirsizdi. Bazı sızıntılar çift taraftan kızaklı yapıya işaret ediyordu. Yeni görülen fotoğraflarda ise arkadan öne dönen kamera mekanizması mevcut. Bu sayede arka kamera paketini ön kameraymış gibi kullanmanıza imkan tanınacak

Ayrıca Bkz. "ABD Huawei’yi kara listeye aldı"

Görsellerden fark edilen diğer özellik ise parmak izi sensörü. Günümüz amiral gemileri ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğine sahipken, Asus arka tarafa konumlandırılan sensör çözümünde kalmayı tercih etmiş.

Cihazın daha önce sızdırılan diğer özellikleri; Snapdragon 855 yonga seti, 5000 mAh batarya, 48 MP + 13 MP çift kamera, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği şeklinde sıralanabiliyor. 21:00’da başlayacak etkinliği aşağıdaki video üzerinden canlı izleyebilirsiniz.


https://twitter.com/rquandt/status/1128582021704507392 Yorum Yaz
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Bloodin 3 hf. en beğenilen
Sonunda biri amiral gemisine 5000'lik batarya koymayı akıl etmiş, telefonun geri kalanı da süper duruyor, yemişim ekrandan parmak izi okumayı, zaten ekran koruyucu engeller mi engellemez mi orası çizilirse ne olur gibi problemler de ortadan kalkıyor böylece, kaldı ki en iyisi bile gerçek parmak izi okuyucular kadar hızlı ve stabil değil. Tek şüphelendiğim nokta o dönen kameranın -ki güzel bir konsept- arka tarafına toz toplanmasını nasıl engelleyeceğiz :) Umarım Zenfone 5 serisi gibi uygun fiyat politikasını devam ettirirler, tabi %90 vergide nasıl devam ettireceklerse...
Yine de bir sitemimiz de var, Asus ROG Phone gibi bir canavar üretip de piyasaya (sadece Türkiye değil, tüm dünya piyasasına) doğru düzgün sürememek nedir Allah aşkına? Farkettiniz mi, bir telefonun tanıtımı ya da sızması üzerinden çok zaman geçerse telefonun çıkışı tam bir fiyasko oluyor. Asus ROG Phone ve Nokia 9 bunun en büyük örnekleri...
Sonunda biri amiral gemisine 5000'lik batarya koymayı akıl etmiş, telefonun geri kalanı da süper duruyor, yemişim ekrandan parmak izi okumayı, zaten ekran koruy...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Askaparta 3 hf.
Katiller çoğaldı ama bize intihar düşüyor.
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firtinax 3 hf.
Kağıt üzerinde fiyat/performans cihazı olmuş.
Ayrıca da Xiaomi katili olmuş gibi.
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dreamblue35 3 hf.
gsmarena.com/...
bu telefon global satışı 500 euro olarak belirlenmiş, gel gelelim ben asus firmasının çıkardığı telefonları türkiye koşullarında çok pahalı bir fiyattan sattığı için pek sıcak bakmıyorum, şimdi gelelim vaad ettiği özelliklere gsm arena verilerine göre telefondaki tek beğenmediğim özellik ıps ekranı olmuş gerçi tam bir inceleme yapılmamış ama LG G7 gibi güzel bir ıps ekran kullandıysa eğer telefon fiyatı ile çok iyi bir satış politikası ile türkiyede bir de vergilere 200 euro vergi eklersek 700 euro da nsatışa sunulur gibi geliyor; an itibarı ile euro 6.75 tl den hesaplarsak fiyat samsung s10 ile kapışır hale geliyor bu durumda karar kullanıcılara kalıyor gidip s10 a 6000 tl mi verirsiniz bu telefona 4700 tl mi size kalmış!
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Bloodin 3 hf. en beğenilen
Sonunda biri amiral gemisine 5000'lik batarya koymayı akıl etmiş, telefonun geri kalanı da süper duruyor, yemişim ekrandan parmak izi okumayı, zaten ekran koruyucu engeller mi engellemez mi orası çizilirse ne olur gibi problemler de ortadan kalkıyor böylece, kaldı ki en iyisi bile gerçek parmak izi okuyucular kadar hızlı ve stabil değil. Tek şüphelendiğim nokta o dönen kameranın -ki güzel bir konsept- arka tarafına toz toplanmasını nasıl engelleyeceğiz :) Umarım Zenfone 5 serisi gibi uygun fiyat politikasını devam ettirirler, tabi %90 vergide nasıl devam ettireceklerse...
Yine de bir sitemimiz de var, Asus ROG Phone gibi bir canavar üretip de piyasaya (sadece Türkiye değil, tüm dünya piyasasına) doğru düzgün sürememek nedir Allah aşkına? Farkettiniz mi, bir telefonun tanıtımı ya da sızması üzerinden çok zaman geçerse telefonun çıkışı tam bir fiyasko oluyor. Asus ROG Phone ve Nokia 9 bunun en büyük örnekleri...
1 Yanıt Yanıtla +11
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TearsForFears 3 hf. Bloodin
Aynen sonunda 5000 bataryalı amiral gemi geliyor. Ekranda parmak izi okuma olsa iyi olurdu tabi ama olmamasıda çok sıkıntı değil. Cam gibi ekran koruyucu takınca sonra okumuyor diye sinirleniyoruz. Dönen kameranın sıkıntısı şu kılıf takmak zor olacak. Ya da ona göre kamera kısmı açık kılıflar satışa çıkması lazım. Mekanizmanın öne dönmesi en uzun süren telefon olabilir. Açıkçası çok sevemedim, tanıtıldığında belki böyle çıkmayabilir o yüzden bekleyip görelim.
Umarım söylendiği gibi 600 eurodan pahalı olmaz. Yoksa tr fiyatı 5000 lirayı geçebilir. Ek olarak zenfone 5 ve 5z de olduğu gibi snapdragon 710/712/730 lu 400 euroluk bir model çıkarsalar keşke.
Asus rog phone ve nokia 9 tr de satmaz o yüzden getirmediler.
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