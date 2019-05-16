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ABD Huawei’yi kara listeye aldı

ABD, güvenlik endişeleri sebebiyle Huawei ve ortaklarını kara listeye ekledi. ABD’li firmalar Huawei ile alışveriş yapmak için özel lisansa ihtiyaç duyacak. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ABD Huawei’yi kara listeye aldı
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan acil durum emri ile ABD’ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden telekomünikasyon ekipmanımı kullanımını yasaklandı. Yayımlanan açıklamada herhangi bir ülke veya firma ismi geçmese de hedefin Huawei olduğu tahmin ediliyordu. Tahminler doğru çıktı.

Huawei ve 70 ortağı kara listede

ABD Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS) “Entity List” adını verdiği listeye Huawei ve 70 ortağını ekledi. Bu adımla birlikte ABD’li şirketlerin Huawei ile alışveriş yapabilmesi için özel lisans almaları gerekecek. Dolayısıyla Huawei’nin tam anlamıyla önünün kesildiğini söyleyebiliriz.

Kararın arkasındaki temel sebep önceki haberimizde aktardığımız gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinde güvenlik açıklarına sebep olan yabancılardan Amerika’yı korumayı sağlamak. ABD Ticaret Bakanlığı da Huawei’nin İran’la ilişkileri iddianamesini öne çıkarak, firmanın yasaklanmasının makul bir temeli olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı"

Yeni nesil 5G ağ ekipmanlarında iddialı şirketlerden biri olan Huawei, kararla birlikte ABD altyapısında kullanılamayacak. Her ne kadar Huawei tarafından ürünlerinin güvenlik tehdidi oluşturmadığı ve her türlü görüşmeye açık oldukları açıklamaları gelse de şimdilik karşı taraftan pozitif bir adım göremiyor. ABD ve Çin arasındaki gerilim ZTE'den sonra Huawei'yi de engellemiş oldu.


https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huaweitech/chinas-huawei-70-affiliates-placed-on-us-trade-blacklist-idUSKCN1SL2W4 Yorum Yaz
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II. Ceki 3 hf. en beğenilen
Ne güzel, böyle bir lüksleri var, biz yurtdışından elektronik alet alımını durdursak 100 yıl geri gideriz.
1 Yanıt Yanıtla +52
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Baelros 3 hf. sistemli adam
Direnis falan degil, milyonlarca kullanicinin bilgilerini Cin'e yasal olmayan yollardan aktardi Huawei, bu yuzden boyle buyuk ambargo yiyor. Huawei'yi yasaklayan operatorlerde var.
Direnis falan degil, milyonlarca kullanicinin bilgilerini Cin'e yasal olmayan yollardan aktardi Huawei, bu yuzden boyle buyuk ambargo yiyor. Huawei'yi yasaklay...
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4 Yanıt Yanıtla +33
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İl teber 3 hf.
Küresel olarak kitlelere hitap eden ABD merkezli sosyal medya sitelerinin , mail servislerinin , mesajlaşma uygulamalarının
ABD istihbarat servislerinin kullanmadığını ve ya bilgi aktarmadığına inanacak kadar saf olamazsınız herhalde.
Küresel olarak kitlelere hitap eden ABD merkezli sosyal medya sitelerinin , mail servislerinin , mesajlaşma uygulamalarınınABD istihbarat servislerinin k...
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elophidae 2 hf.
Honor markası da dahil mi acaba
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asau 2 hf.
Çin forumlarında bile böyle başlık açılmadı. Çin derin devletinin truva atının derdi Türk insanının çenesini pardon parmaklarını neden yorar?
Türk insanı başkalarının derdiyle değil de kendi derdiyle neden bu kadar ilgilenmez.
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korkusuzkahraman86 2 hf. asau
Amerikan devletinin Truva atlarını mi savunalim?
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dt1907 2 hf.
o bahane .çinliler acyip bir şekilde geliştiler satışları çok artti.ve abd pazar payı düşüyor .bundan dolayı yasak geldi.o denilenler bahane.
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Parsbey 2 hf.
Huawei apple ın pazar payını düşürüp satışta onu geçince abd gururuna yedirememiş. Çirkeflik peşinde. Bu olayın basitçe açıklaması bu.
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OPTİMİST 2 hf.
İntel ve Qualcomm’un da Huawei ile bütün ortaklıklarına son vermiş.
Hani bunlar hükümetlerden bağımsız siyaset üstü dünya şirketleriydi? Öyle pazarlıyorlardı kendilerini.
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supreius 2 hf.
huawei nin yaptığı iddaa edilenleri yıllarca apple, samsung ve microsoft un yapmadığı ne malum.
demekke serbest piyasa o kadar serbest değilmiş.
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ComingWind 2 hf.
Ulan ister misin Çin 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlesin. Şu bi kahin vardı. İrlmaier! Amerika'yı ve Kanada'yı aynı gün istila edecek asyalılar demişti. Bizden uzak olsunlar da
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Umutcan 2 hf.
ABD'li firmalar da verileri tüm gün NSA'e aktarıyor son kullanıcı açısından çok da fark yok açıkcası.
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zotacing 2 hf.
Baktılar Apple'dan fazla satıyor, Apple'dan iyi cihazları daha ucuza satıyor, ABD hemen kapitalizm terörünü devreye sokmuş.
ABD bir yerlerini de yırtsa, biz görmesek bile önümüzde ki 100 yıl içinde yok olmaya mahkum tek büyük ülkedir.
Özellikle biz şerefli Atatürk'ün emanetçisi Türk vatandaşları olduğumuz sürece BOP denen terör projesi uygulanamayacak, devamında da Rusya veya Çin Orta Doğu'dan ABD'yi sildir edip kovacak.
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Vaz 2 hf. zotacing
Çin gelince Orta Doğu güllük gülistanlık olacak değil mi? Yahu bu ülkede ne kadar Çin sevdalısı var böyle, anlamıyorum.
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White Devil 2 hf.
adamlara helal olsun, marka çıkartıp dünya pastasından büyük pay aldıkları gibi üstüne tıpkı diğerleri gibi istihbarat için kullandılar bizim köylüler direkt telekomu tarihten beri sırtımızdan vuran düşmanımız araplara sattı kayyum atılması bir şey değiştirmez halen daha yönetimde arapçılar var.
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KalemKolik 2 hf. White Devil
İstihbarat için kullandığını nereden biliyorsun. Olmayan veya kesin bir kanıt bile yokken. Beynin hemen yıkanmış.
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