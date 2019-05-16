ABD Huawei’yi kara listeye aldı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan acil durum emri ile ABD’ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden telekomünikasyon ekipmanımı kullanımını yasaklandı. Yayımlanan açıklamada herhangi bir ülke veya firma ismi geçmese de hedefin Huawei olduğu tahmin ediliyordu. Tahminler doğru çıktı.

Huawei ve 70 ortağı kara listede

ABD Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS) “Entity List” adını verdiği listeye Huawei ve 70 ortağını ekledi. Bu adımla birlikte ABD’li şirketlerin Huawei ile alışveriş yapabilmesi için özel lisans almaları gerekecek. Dolayısıyla Huawei’nin tam anlamıyla önünün kesildiğini söyleyebiliriz.

Kararın arkasındaki temel sebep önceki haberimizde aktardığımız gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinde güvenlik açıklarına sebep olan yabancılardan Amerika’yı korumayı sağlamak. ABD Ticaret Bakanlığı da Huawei’nin İran’la ilişkileri iddianamesini öne çıkarak, firmanın yasaklanmasının makul bir temeli olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz.

"ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı"

Yeni nesil 5G ağ ekipmanlarında iddialı şirketlerden biri olan Huawei, kararla birlikte ABD altyapısında kullanılamayacak. Her ne kadar Huawei tarafından ürünlerinin güvenlik tehdidi oluşturmadığı ve her türlü görüşmeye açık oldukları açıklamaları gelse de şimdilik karşı taraftan pozitif bir adım göremiyor. ABD ve Çin arasındaki gerilim ZTE'den sonra Huawei'yi de engellemiş oldu.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huaweitech/chinas-huawei-70-affiliates-placed-on-us-trade-blacklist-idUSKCN1SL2W4