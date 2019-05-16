Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi

Tasarım ve Ekran
Asus Zenfone 6, çerçevesiz ve çentiksiz ekranıyla ön taraftan bakıldığında oldukça şık duruyor. 6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekranın sadece alt tarafında bir miktar çene çerçevesi var. Yüzde 92 ekran gövde oranı ve 600 nit parlaklık sunuluyor. Ön yüzün korunmasından Gorilla Glass 6 sorumlu. Arka tarafa geçtiğimizde bu tasarıma imkan tanıyan otomatik açılan kamera paketini görüyoruz. Kameralar öne doğru dönebilen mekanizmaya sahip. Böylece diğer firmaların kullandığı; kızaklı yapı, deliklik ekran ve açılır kapanır mekanizma gibi çözümler kenara atılıp, farklı bir anlayış benimsenmiş. Aslında Samsung Galaxy A80 modelinin kamera kullanımı Zenfone 6’ya benzer. Ancak Galaxy A80 hem kızaklı hem de döner kameralı yapıdaydı. Zenfone 6 da ise kamera ayrı bir parçayla üst taraftan dönüyor.
Bu ilginç kamera çözümünü bir kenara bıraktığımızda arka tarafta kavisli kapak üzerine konumlandırılmış parmak izi sensörü ve Asus logosundan başka bir şey göremiyoruz. Kullanıcıları üzebilecek tek nokta rakiplerde bulunan ekrandan parmak izi okuma özelliğinin Asus Zenfone 6’da olmaması.
Performans ve Batarya
Android amiral gemisi dendiğinde ilk akla gelen Snapdragon 855 yonga seti Zenfone 6 modelinin de temelini oluşturuyor. Adreno 640 grafik birimiyle gelen bu yonga setine 6 GB RAM ve 64 GB depolama (UFS 2.1) eşlik ediyor. Tabii ki isteğinize göre en üst konfigürasyon olan 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı modeli tercih edebilirsiniz.
Tüm bu paket 5000 mAh boyutundaki bataryayla besleniyor. Devasa boyuttaki bataryaya ek olarak ekranın Full HD+ olması düşünüldüğünde, kullanıcıların pil ömrü konusunda tatmin olacağı şimdiden belli. Ayrıca Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği de mevcut.
Kamera ve diğer özellikler
Asus Zenfone 6 çift kamera paketi ile geliyor. Ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığı sunuyor. Yardımcı kamera ise 123 derece ultra geniş açı fotoğraf çeken 13 MP sensör. Lazer otofokus destekli öne doğru dönen mekanizması sayesinde, çift arka kameranızı ön kameraymış gibi kullanabiliyorsunuz. Özellikle özçekim severler ve vlogerlar arka kamerayı ön kamera olarak kullanabilmekten oldukça memnun kalacaktır. Etkinlik sırasında yapay zeka özellikleri ve gece modu seçeneğinin de üstünde duruldu.
Cihazın kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik önemli detayları da var. Mesela amiral gemi modellerden tek tek çıkarılan 3.5 mm kulaklık girişi yerini koruyor. MicroSD hafıza kartı desteği, NFC, Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, Google Asistan’ı uyandırabileceğiniz “Smart Key” gibi özellikler de mevcut. Smart Key'i farklı görevler için programlayabiliyorsunuz. Çift SIM destekli cihazın üç kart bölgesi var. Yani microSD hafıza kartı takmak için ikinci SIM’den vazgeçmeye gerek kalmayacak.
Fiyatlandırma ve renk seçenekleri
Asus Zenfone 6 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Fiyatları ise RAM ve depolama kapasitesi tercihinize göre değişiyor. Başlangıç modeli olan 6 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyon 499 Euro fiyat etiketiyle geliyor. Ek olarak 6 GB RAM + 128 GB depolama için 559 Euro ve 8 GB RAM + 256 GB depolama için 599 Euro fiyat belirlendi. Satışlarına 25 Mayıs tarihinde başlanıyor.
Asus Zenfone 6 özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, 2340 x 1080 (Full HD+) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- Boyut ve ağırlık: 159.1×75.4×9.2 mm, 190 gram
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Arka kamera: 48 MP + 13 MP
- Ön kamera: Arka kamerayla aynı
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie (ZenUI 6)
- Diğer: Parmak izi (arkadan), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği, kablosuz şarj
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Snapdragon 855 , stereo hoparlör, 3.5mm giriş , 5000 mah kamera ve en uygun fiyat segmentinde, ben çok beğendim.
Tek ve en büyük eksisi maalesef ips ekran hiç yakışmamış.
Panoromik cekim, 90ddrece degil, biz hangi derecede istersek orda sabit kalmasi, bunlar cok yenilikci ve yapabilecekleri konusunda ucu acik yenilikler.
Beni benden caldi kardesim. Tek eksigi kamerada ois olmamasi. Bukadar kameraya yer verilmisken neden satabilizayyona onem verilmemis anlayamadim