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Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi

Asus Zenfone 6 modeli İspanya’da düzenlenen etkinlikle birlikte resmiyet kazandı. Arkadan öne dönen kamera mekanizmasıyla gelen telefonun tüm özellikleri haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
7,2b
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64
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
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Asus Zenfone 6 an itibariyle tanıtıldı. İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen etkinlik ile cihazı her açıdan görme şansı yakalamış olduk. Özellikle arkadan öne doğru dönen kamera mekanizması oldukça ilginç.

Tasarım ve Ekran

Asus Zenfone 6, çerçevesiz ve çentiksiz ekranıyla ön taraftan bakıldığında oldukça şık duruyor. 6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekranın sadece alt tarafında bir miktar çene çerçevesi var. Yüzde 92 ekran gövde oranı ve 600 nit parlaklık sunuluyor. Ön yüzün korunmasından Gorilla Glass 6 sorumlu. Arka tarafa geçtiğimizde bu tasarıma imkan tanıyan otomatik açılan kamera paketini görüyoruz. Kameralar öne doğru dönebilen mekanizmaya sahip. Böylece diğer firmaların kullandığı; kızaklı yapı, deliklik ekran ve açılır kapanır mekanizma gibi çözümler kenara atılıp, farklı bir anlayış benimsenmiş. Aslında Samsung Galaxy A80 modelinin kamera kullanımı Zenfone 6’ya benzer. Ancak Galaxy A80 hem kızaklı hem de döner kameralı yapıdaydı. Zenfone 6 da ise kamera ayrı bir parçayla üst taraftan dönüyor.

Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
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Bu ilginç kamera çözümünü bir kenara bıraktığımızda arka tarafta kavisli kapak üzerine konumlandırılmış parmak izi sensörü ve Asus logosundan başka bir şey göremiyoruz. Kullanıcıları üzebilecek tek nokta rakiplerde bulunan ekrandan parmak izi okuma özelliğinin Asus Zenfone 6’da olmaması.

Performans ve Batarya

Android amiral gemisi dendiğinde ilk akla gelen Snapdragon 855 yonga seti Zenfone 6 modelinin de temelini oluşturuyor. Adreno 640 grafik birimiyle gelen bu yonga setine 6 GB RAM ve 64 GB depolama (UFS 2.1) eşlik ediyor. Tabii ki isteğinize göre en üst konfigürasyon olan 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı modeli tercih edebilirsiniz.

Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
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Tüm bu paket 5000 mAh boyutundaki bataryayla besleniyor. Devasa boyuttaki bataryaya ek olarak ekranın Full HD+ olması düşünüldüğünde, kullanıcıların pil ömrü konusunda tatmin olacağı şimdiden belli. Ayrıca Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği de mevcut.

Kamera ve diğer özellikler

Asus Zenfone 6 çift kamera paketi ile geliyor. Ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığı sunuyor. Yardımcı kamera ise 123 derece ultra geniş açı fotoğraf çeken 13 MP sensör. Lazer otofokus destekli öne doğru dönen mekanizması sayesinde, çift arka kameranızı ön kameraymış gibi kullanabiliyorsunuz. Özellikle özçekim severler ve vlogerlar arka kamerayı ön kamera olarak kullanabilmekten oldukça memnun kalacaktır. Etkinlik sırasında yapay zeka özellikleri ve gece modu seçeneğinin de üstünde duruldu.

Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
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Video tarafında 4K 60 FPS çekim imkanı bulunuyor. Elektronik görüntü sabitleme (EIS) de titreme ve sallanmaları engelleme görevinde. Ayrıca dönen kameranın bir artısı olarak, kamera bölümü 90 derece açıkken fotoğraf veya video çekmeniz mümkün. Hatta ses açma kapa tuşları ile istediğiniz derecede de döndürebilirsiniz. Böylece kamera paketi eğlenceli özellikler kazanıyor. Son olarak mekanizmanın 100.000 kere test ediliğini ve düştüğünü anladığı an otomatik kapandığını belirtelim.
Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
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Cihazın kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik önemli detayları da var. Mesela amiral gemi modellerden tek tek çıkarılan 3.5 mm kulaklık girişi yerini koruyor. MicroSD hafıza kartı desteği, NFC, Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, Google Asistan’ı uyandırabileceğiniz “Smart Key” gibi özellikler de mevcut. Smart Key'i farklı görevler için programlayabiliyorsunuz. Çift SIM destekli cihazın üç kart bölgesi var. Yani microSD hafıza kartı takmak için ikinci SIM’den vazgeçmeye gerek kalmayacak.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Asus Zenfone 6 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Fiyatları ise RAM ve depolama kapasitesi tercihinize göre değişiyor. Başlangıç modeli olan 6 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyon 499 Euro fiyat etiketiyle geliyor.  Ek olarak 6 GB RAM + 128 GB depolama için 559 Euro ve 8 GB RAM + 256 GB depolama için 599 Euro fiyat belirlendi. Satışlarına 25 Mayıs tarihinde başlanıyor.

Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
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Asus Zenfone 6 özellikleri

  • Ekran: 6.4 inç, 2340 x 1080 (Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • Boyut ve ağırlık: 159.1×75.4×9.2 mm, 190 gram
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 13 MP
  • Ön kamera: Arka kamerayla aynı
  • Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
  • Batarya: 5000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (ZenUI 6)
  • Diğer:  Parmak izi (arkadan), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği, kablosuz şarj

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duzah 3 hf. en beğenilen
Yenilik yeniliktir, bu tarzı deneyecek diğer firmalarla dönen kameralar yıllar içinde oturacaktır. Samsung gibi delikli, diğer markalar gibi çentikli, xiaomi gibi kızaklı telefonlar yerine başka bir şey denemişler. Başarılı olur mu olmaz mı zaman gösterir sonuçta "tasarım". Ama telefonun içeriğine laf edenin ağzı yüzü yamulsun. 5000mah batarya, snapdragon 855, 6/8 gb ram, 128/256 gb depolama. Benim gibi telefondaki 100 fotodan 3ü selfie olan biri için biçilmiş kaftan bu cihaz ayda 3 kere dönderirim anca :)
Yenilik yeniliktir, bu tarzı deneyecek diğer firmalarla dönen kameralar yıllar içinde oturacaktır. Samsung gibi delikli, diğer markalar gibi çentikli, xiaomi gi...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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__Nikolaus__ 3 hf.
Yalnız ciddi güzel bir telefon olmuş fiyatına göre , düşünsenize 4K 60 FPS selfie video çekebiliyorsunuz.
Snapdragon 855 , stereo hoparlör, 3.5mm giriş , 5000 mah kamera ve en uygun fiyat segmentinde, ben çok beğendim.
Tek ve en büyük eksisi maalesef ips ekran hiç yakışmamış.
Yalnız ciddi güzel bir telefon olmuş fiyatına göre , düşünsenize 4K 60 FPS selfie video çekebiliyorsunuz.Snapdragon 855 , stereo hoparlör, 3.5mm giriş , 5...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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m@rslan 3 hf.
Kamera icin bircok olumsuz yazi gelmis arkadaslardan, ama videosunu gorunce bi kamera bukadarmi islevsel olur, asusu bu konuda tebrik ederim.
Panoromik cekim, 90ddrece degil, biz hangi derecede istersek orda sabit kalmasi, bunlar cok yenilikci ve yapabilecekleri konusunda ucu acik yenilikler.
Beni benden caldi kardesim. Tek eksigi kamerada ois olmamasi. Bukadar kameraya yer verilmisken neden satabilizayyona onem verilmemis anlayamadim
Kamera icin bircok olumsuz yazi gelmis arkadaslardan, ama videosunu gorunce bi kamera bukadarmi islevsel olur, asusu bu konuda tebrik ederim.Panoromik ce...
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srvngrc 2 hf.
Ham fiyat 370 euro dersek tüm vergiler dahil aşağı yukarı 4900 lira civarına giriyor ülkeye cihaz. Buna Asus’un karı dahil. Ama satıcı karı hariç. Asus kendi karından feragat ederse (Samsung ve Huawei’nin mevcut fiyat politikalarından sonra etmek zorunda bence) bu cihazı 4500’ün altında bir fiyatla ülkeye sokabilirler.
Zaten aksi bir durumda tercih edilmesi mantıklı olmaz. Ois yok, Amoled değil ve su geçirmez değil. Marka değeri olarak da bi Samsung değil.
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Bloodin 2 hf.
Kötü haber: Asus Türkiye'ye çektiğim mail'e yapılan geri dönüşte "Türkiye'de Zenfone 6 lansmanı yapılmayacağını" ilettiler. Bu telefon hiç gelmeyecek anlamına da gelebilir...
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complete_ 2 hf. Bloodin
ne yapsın adamlar lansmanmı kaldı,500.-eu lansman fiyatı 500.-eu devletimiz sağolsun vergisi etti 1.000.-eu kime satacak bu telefonu 3 asgari ücret bende olsam getirmezdim..
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srvngrc 2 hf.
Güzel görünüyor ama eksileri ve eksikleri var...
Yüz tanıma için ön kameranın telefonu her aldığınızda dönmesi gerekecek.
Görüntülü konuşma esnasında arka kamerayı çevirmeniz gerektiğinde yine aynı şekilde dönecek, sonra geri dönecek.
O mekanizma bozulmasa dahi kirlenecek arası. Ayrıca kullanıcı hatası ile bozulma olasılığı standart tasarıma kıyasla daha yüksek. Zorlama vs. durumlarda bozulabilir.
Bunlar eksileri...
Ois olmaması önemli bir eksik bu seviyede. Ekranı da amoled olabilirdi. Ayrıca yüz tanımada yukarıda bahsettiğim sıkıntıyı aşmak için kullanım kolaylığı açısından ekrandan parmak izi koyabilirlermiş.
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210507 3 hf.
3 ay kadar önce 2800 e 5z almıştım . Memnunum.
Sanırım bunu alanda pişman olmaz . Bence En az 5 bin tlden satılır .
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atilasat 3 hf.
yıllar önce şöyle bi telefon almıştım. bu kamera konusunda çözümü bulmuştu adamlar. ilgililere duyurulur.
google.com/...
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-dehşet- 3 hf.
İnovasyon budur. Hem çentikten kurtulmuşlar hem de kamera maliyetini azaltmışlar. Bir taşla iki kuş vurmak buna denir.
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Sharparrow 3 hf.
Çok çok güzel bir telefon olmuş... Ekran özürlü mü desek tasarım özürlü mü desek çentikli telefonlardan kat be kat güzel bir telefon olmuş... Demek ki çentik koymak işin kolay tarafı ekrana üstten tecavüz et sonra moda diye yeni trend diye yuttur.. görsünler inovasyon nasıl olurmuş... Haa samsungda ekranın kenarına delik açarak tecavüz etti o da ayrı... Elleme görüntü mü... İnssn zaten telefonla iki türlü iletişim kuruyor birisi görsel diğeri işitsel ama görsel tarafı işitsel tarafına ağır basıyor şimdi sende geliyorsun ekranın kenarına .ıçıyorsun.. oldu mu şimdi bi ekranımız var zaten telefonla kurduğum kontak ona da tecavüz etme... Demek ki isteyince çetiksizde tam ekran oluyormuş hemde bunun gibi tonla örneği var.. ben telefonu çok sevdim özellikle kameranın hareketi ve ana kameranın selfie kamerası olarak kullanılacak olması da ayrı bir güzel olmuş... Tebrik ediyorum asusu...
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adnantuna88 3 hf.
Ben beğendim bence çok iyi özelliklerine göre fiyatıda çok iyi yutmuşlar alınır bence
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werberus 3 hf.
Çok başarılı fiyat politikası da güzel
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shadowtr 3 hf.
Videoyu izleyin, kameranın çekim yetenekleri çok iyi...
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