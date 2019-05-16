Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi

Asus Zenfone 6 an itibariyle tanıtıldı. İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen etkinlik ile cihazı her açıdan görme şansı yakalamış olduk. Özellikle arkadan öne doğru dönen kamera mekanizması oldukça ilginç.

Tasarım ve Ekran

Asus Zenfone 6, çerçevesiz ve çentiksiz ekranıyla ön taraftan bakıldığında oldukça şık duruyor. 6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekranın sadece alt tarafında bir miktar çene çerçevesi var. Yüzde 92 ekran gövde oranı ve 600 nit parlaklık sunuluyor. Ön yüzün korunmasından Gorilla Glass 6 sorumlu. Arka tarafa geçtiğimizde bu tasarıma imkan tanıyan otomatik açılan kamera paketini görüyoruz. Kameralar öne doğru dönebilen mekanizmaya sahip. Böylece diğer firmaların kullandığı; kızaklı yapı, deliklik ekran ve açılır kapanır mekanizma gibi çözümler kenara atılıp, farklı bir anlayış benimsenmiş. Aslında Samsung Galaxy A80 modelinin kamera kullanımı Zenfone 6’ya benzer. Ancak Galaxy A80 hem kızaklı hem de döner kameralı yapıdaydı. Zenfone 6 da ise kamera ayrı bir parçayla üst taraftan dönüyor.

Bu ilginç kamera çözümünü bir kenara bıraktığımızda arka tarafta kavisli kapak üzerine konumlandırılmış parmak izi sensörü ve Asus logosundan başka bir şey göremiyoruz. Kullanıcıları üzebilecek tek nokta rakiplerde bulunan ekrandan parmak izi okuma özelliğinin Asus Zenfone 6’da olmaması.

Performans ve Batarya

Android amiral gemisi dendiğinde ilk akla gelen Snapdragon 855 yonga seti Zenfone 6 modelinin de temelini oluşturuyor. Adreno 640 grafik birimiyle gelen bu yonga setine 6 GB RAM ve 64 GB depolama (UFS 2.1) eşlik ediyor. Tabii ki isteğinize göre en üst konfigürasyon olan 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı modeli tercih edebilirsiniz.

Tüm bu paket 5000 mAh boyutundaki bataryayla besleniyor. Devasa boyuttaki bataryaya ek olarak ekranın Full HD+ olması düşünüldüğünde, kullanıcıların pil ömrü konusunda tatmin olacağı şimdiden belli. Ayrıca Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği de mevcut.

Kamera ve diğer özellikler

Asus Zenfone 6 çift kamera paketi ile geliyor. Ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığı sunuyor. Yardımcı kamera ise 123 derece ultra geniş açı fotoğraf çeken 13 MP sensör. Lazer otofokus destekli öne doğru dönen mekanizması sayesinde, çift arka kameranızı ön kameraymış gibi kullanabiliyorsunuz. Özellikle özçekim severler ve vlogerlar arka kamerayı ön kamera olarak kullanabilmekten oldukça memnun kalacaktır. Etkinlik sırasında yapay zeka özellikleri ve gece modu seçeneğinin de üstünde duruldu.

Video tarafında 4K 60 FPS çekim imkanı bulunuyor. Elektronik görüntü sabitleme (EIS) de titreme ve sallanmaları engelleme görevinde. Ayrıca dönen kameranın bir artısı olarak, kamera bölümü 90 derece açıkken fotoğraf veya video çekmeniz mümkün. Hatta ses açma kapa tuşları ile istediğiniz derecede de döndürebilirsiniz. Böylece kamera paketi eğlenceli özellikler kazanıyor. Son olarak mekanizmanın 100.000 kere test ediliğini ve düştüğünü anladığı an otomatik kapandığını belirtelim.

Cihazın kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik önemli detayları da var. Mesela amiral gemi modellerden tek tek çıkarılan 3.5 mm kulaklık girişi yerini koruyor. MicroSD hafıza kartı desteği, NFC, Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, Google Asistan’ı uyandırabileceğiniz “Smart Key” gibi özellikler de mevcut. Smart Key'i farklı görevler için programlayabiliyorsunuz. Çift SIM destekli cihazın üç kart bölgesi var. Yani microSD hafıza kartı takmak için ikinci SIM’den vazgeçmeye gerek kalmayacak.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Asus Zenfone 6 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Fiyatları ise RAM ve depolama kapasitesi tercihinize göre değişiyor. Başlangıç modeli olan 6 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyon 499 Euro fiyat etiketiyle geliyor. Ek olarak 6 GB RAM + 128 GB depolama için 559 Euro ve 8 GB RAM + 256 GB depolama için 599 Euro fiyat belirlendi. Satışlarına 25 Mayıs tarihinde başlanıyor.

Asus Zenfone 6 özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 2340 x 1080 (Full HD+) ekran

6.4 inç, 2340 x 1080 (Full HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Boyut ve ağırlık: 159.1×75.4×9.2 mm, 190 gram

159.1×75.4×9.2 mm, 190 gram RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Arka kamera: 48 MP + 13 MP

48 MP + 13 MP Ön kamera: Arka kamerayla aynı

Arka kamerayla aynı Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Batarya: 5000 mAh

5000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (ZenUI 6)

Android 9 Pie (ZenUI 6) Diğer: Parmak izi (arkadan), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği, kablosuz şarj