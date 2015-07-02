Asus giriş seviyesi ZenFone Go modelini hazırlıyor

Son iki yıldır ZenFone serisi ile iyi bir başarı yakalayan ve akıllı telefon pazarında vites yükselten Asus, seriye alt seviye üyeler eklemeye devam ediyor. Yeni üyenin adı ZenFone Go.





İnternete sızan görsellere göre ZenFone Go modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alacak. Bizi 32-bit dönemine götürecek olan modele 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve Mali-400 grafik birimine sahip MediaTek MT6582 yongaseti gücünü verecek.





2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Model sadece 3G ağlarına destek verecek.





Klasik ZenFone tasarımını devam ettiren modelde farklı pastel renklerde arka kaplamalar yer alacak. Modelin ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı konusunda bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Entry-level-Asus-ZenFone-Go-surfaces_id71068