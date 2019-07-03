Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı

Genelde ekran kartı pazarında satışları arttırmak için oyun hediyeleri verildiğini görüyoruz. Asus ise eski ekran kartlarını alarak belirli bir indirim karşılığında yenileri ile değiştiriyor. Kampanya ilk olarak İngiltere’de başladı.
Yeni hamle
Nvidia GeForce GTX 650 ekran kartından GTX 1080 Ti ekran kartına kadar olan tüm modeller iade olarak alınabiliyor. Asus bu ekran kartlarını İyi-Daha İyi-En İyi olarak sıralamış. İndirimli kartlar ise RT 16xx ve RTX 20xx modellerinden oluşuyor.Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu"
Tabloya göre iade edeceğiniz kart ile indirim istediğiniz kartın birleştiği noktadaki meblağı indirim olarak alıyorsunuz. Örneğin İyi kategorisindeki NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartınızı iade ederek Daha İyi kategorisindeki ASUS Dual GeForce RTX 2070 O8G ekran kartını isterseniz 65 Pound indirim alabiliyorsunuz.
En yüksek indirim oranı 270 Pound ve haliyle elinizdeki En İyi kartı vererek En İyi RTX kartını aldığınızda uygulanıyor. Uzun süredir ekran kartını değiştirmeyenler için iyi bir fırsat olacak gibi görünen kampanyanın yıl sonuna kadar pek çok ülkede başlaması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/asus-uk-unveils-geforce-%E2%80%98trade-up-your-graphics%E2%80%99-program.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaka bir yana nedense son zamanlarda haber içerikleriyle yorumlar hiç birbirini tutmuyor. Sanki başka haberi okuyup buraya yorum atan üyeler var.
Tutmuş eski üyelerden biri de kaynak soruyor. Ana Sayfa haberlerinin kaynağı Portal üzerinden görüntülenebiliyor. Bunu yeni üye yapsa tamam diyeceğim.
asustradeup.com/...
Önce kartı alacaksın diyor, İngiltere'den alınması lazım. Sonra aldığın kartın fişiyle beraber eski kartını göndereceksin, sonra bakıp size ödeme yapacaklar.
210 pound alabilirim 1070'e karşılık, tam da 1070 aldığımda iyi geldi bu. 2070 alırım gene
amazon.com.tr'de rtx2080 5600TL, %33 desek 1850TL civarında oluyor. Biz burada strix 1080ti kartı zaten 3000'den aşağı okutmayız. Bizim için saçma görünüyor. Dediğiniz gibi orada 2. el piyasası yoksa bilemem, ihtiyaçları olabilir. Çok tutacak bir kampanyaymış gibi görünmüyor ama.
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