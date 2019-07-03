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Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı

Elinde Nvidia GeForce GTX 650 ekran kartından GTX 1080 Ti ekran kartına kadar modellerden birisi olan ve RTX serisine geçmek isteyenler için müjdeli bir haber var.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde ekran kartı pazarında satışları arttırmak için oyun hediyeleri verildiğini görüyoruz. Asus ise eski ekran kartlarını alarak belirli bir indirim karşılığında yenileri ile değiştiriyor. Kampanya ilk olarak İngiltere’de başladı.

Yeni hamle

Nvidia GeForce GTX 650 ekran kartından GTX 1080 Ti ekran kartına kadar olan tüm modeller iade olarak alınabiliyor. Asus bu ekran kartlarını İyi-Daha İyi-En İyi olarak sıralamış. İndirimli kartlar ise RT 16xx ve RTX 20xx modellerinden oluşuyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu"

Tabloya göre iade edeceğiniz kart ile indirim istediğiniz kartın birleştiği noktadaki meblağı indirim olarak alıyorsunuz. Örneğin İyi kategorisindeki NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartınızı iade ederek Daha İyi kategorisindeki ASUS Dual GeForce RTX 2070 O8G ekran kartını isterseniz 65 Pound indirim alabiliyorsunuz.

En yüksek indirim oranı 270 Pound ve haliyle elinizdeki En İyi kartı vererek En İyi RTX kartını aldığınızda uygulanıyor. Uzun süredir ekran kartını değiştirmeyenler için iyi bir fırsat olacak gibi görünen kampanyanın yıl sonuna kadar pek çok ülkede başlaması bekleniyor.


https://www.guru3d.com/news-story/asus-uk-unveils-geforce-%E2%80%98trade-up-your-graphics%E2%80%99-program.html Yorum Yaz
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wolwes 4 gün en beğenilen
270 sterline 1080ti veriyorsun üzerine bi 500 sterlin daha veriyorsun 2080 alıyorsun ve süpriz yine 1080ti performansı alıyorsun.
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IhtiyarDelikanli 1 gün
Kripto madenciliği için kullanacakları çipleri ucuzdan topluyorlar
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yakuzza0092 2 gün
yok be bence soğutucu blokları için geri alıyor kartları
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SeniorGrandMaster 2 gün yeni yorumcu
Engeltereye gitmeye zahmet etmeyin 1080ti varsa verin bana alayim 270 sterline. Sinirli sayida alinacaktir acele edin 😎
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HydroAcidX 3 gün
DH ölücüleri sırf bunun için İngiltere vatandaşlığı alır .
Şaka bir yana nedense son zamanlarda haber içerikleriyle yorumlar hiç birbirini tutmuyor. Sanki başka haberi okuyup buraya yorum atan üyeler var.
Tutmuş eski üyelerden biri de kaynak soruyor. Ana Sayfa haberlerinin kaynağı Portal üzerinden görüntülenebiliyor. Bunu yeni üye yapsa tamam diyeceğim.
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scorpion20 1 gün HydroAcidX
vatandaşlık alamasa bile uzaktan akrabalar edinir
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trumpet 3 gün
Valla 1080 bana yetiyor . 1 yila yakin da garantisi var . Patlayana kadar kullanirim bu karti . 3 bin serisini de görür bu kart :)
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L.J 3 gün
Başlığa koyarsınız, İngiltere'de eniştesi olanlar faydalansın.
asustradeup.com/...
Önce kartı alacaksın diyor, İngiltere'den alınması lazım. Sonra aldığın kartın fişiyle beraber eski kartını göndereceksin, sonra bakıp size ödeme yapacaklar.
210 pound alabilirim 1070'e karşılık, tam da 1070 aldığımda iyi geldi bu. 2070 alırım gene
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L.J 3 gün
Kaynak?
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wolwes 4 gün en beğenilen
270 sterline 1080ti veriyorsun üzerine bi 500 sterlin daha veriyorsun 2080 alıyorsun ve süpriz yine 1080ti performansı alıyorsun.
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REDSTONE 3 gün wolwes

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TheNewAtilla 4 gün
Amdden de bekliyoruz
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Yoizhik 4 gün
amazon.co.uk'da rtx2080 800£. En yüksek indirim dediğin 270£ gtx 1080ti için uygulansa, aradaki fark için 530£ ödeyeceksin. %33 indirim filan yapmış.
amazon.com.tr'de rtx2080 5600TL, %33 desek 1850TL civarında oluyor. Biz burada strix 1080ti kartı zaten 3000'den aşağı okutmayız. Bizim için saçma görünüyor. Dediğiniz gibi orada 2. el piyasası yoksa bilemem, ihtiyaçları olabilir. Çok tutacak bir kampanyaymış gibi görünmüyor ama.
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