Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu

Nvidia’nın AMD Navi ekran kartlarına karşı yaptığı hamle olan RTX Super ekran kartları bugün itibariyle resmiyet kazandı. Sızıntılar sayesinde zaten bilgi sahibi olduğumuz ekran kartlarının üretim tarafında değişiklik var.

Super kartlar ve fiyatları

Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları bir nevi güncellenmiş versiyonlar olarak gösterilebilir. Saat frekansı ve bellek hızları bakımından güncellenen yeni versiyonlar daha performanslı.

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Nvidia GeForce RTX Super ekran kartlarında teknik detaylar şu şekilde sıralanıyor:

RTX 2080 SUPER: 3072 CUDA çekirdeği, 384 Tensor çekirdeği, 48RT çekirdeği, iki yollu SLI, 15.5Gbps bellek, 512GB/s bant genişliği, 8GB GDDR6,699$

RTX 2070 SUPER: 2560 CUDA çekirdeği, 320 Tensor çekirdeği, 40 RT çekirdeği, iki yollu SLI, 1605MHz taban hız, 448GB/s bant genişliği, 14Gbps bellek, 8GB GDDR6, 499$

RTX 2060 SUPER: 2176 CUDA çekirdeği, 272 Tensor çekirdeği, 34 RT çekirdeği, 1470MHz taban hız, 14Gbps bellek, 448GB/s bant genişliği, 8GB GDDR6, 399$

Ekran kartları ile ilgili ayrıntı ise üretimin Güney Kore’de yapılıyor olması. Normalde 12m Turing kartlarını TSMC üretiyordu. Güney Kore’de sadece Samsung üretim yapıyor ve 11nm sürecini kullanıyor. Bu bakımdan RTX Super ekran kartlarının Samsung tarafından üretilmesi ihtimali ortaya çıkıyor. Diğer taraftan Samsung’un 11nm süreci ile TSMC’nin 12nm süreci arasında önemli bir fark bulunmuyor.

RTX 2060 SUPER ve RTX 2070 SUPER ekran kartları 9 Temmuz tarihinde, RTX 2080 SUPER ekran kartı ise 23 Temmuz tarihinde piyasada olacak. Aynı anda özelleştirilmiş versiyonlar da satışa çıkacak. Ekran kartları ile Wolfenstein: Young Blood ve Control oyunları hediye olarak geliyor. Nvidia GeForce RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartlarının ise yaşam döngüsünün sona ereceği iddiası henüz doğrulanmadı.