Kim Nerede? 24 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 20 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu

Merakla beklenen Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları bugün itibariyle resmiyet kazandı. Performans çıtasını bir tık ileri götüren ekran kartları fiyat konusunda eleştiri alabilir.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
6b
1
28
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu

Nvidia’nın AMD Navi ekran kartlarına karşı yaptığı hamle olan RTX Super ekran kartları bugün itibariyle resmiyet kazandı. Sızıntılar sayesinde zaten bilgi sahibi olduğumuz ekran kartlarının üretim tarafında değişiklik var.

Super kartlar ve fiyatları

Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları bir nevi güncellenmiş versiyonlar olarak gösterilebilir. Saat frekansı ve bellek hızları bakımından güncellenen yeni versiyonlar daha performanslı.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu"

Nvidia GeForce RTX Super ekran kartlarında teknik detaylar şu şekilde sıralanıyor:

RTX 2080 SUPER: 3072 CUDA çekirdeği, 384 Tensor çekirdeği, 48RT çekirdeği, iki yollu SLI, 15.5Gbps bellek, 512GB/s bant genişliği, 8GB GDDR6,699$

RTX 2070 SUPER: 2560 CUDA çekirdeği, 320 Tensor çekirdeği, 40 RT çekirdeği, iki yollu SLI, 1605MHz taban hız, 448GB/s bant genişliği, 14Gbps bellek, 8GB GDDR6, 499$

RTX 2060 SUPER: 2176 CUDA çekirdeği, 272 Tensor çekirdeği, 34 RT çekirdeği, 1470MHz taban hız, 14Gbps bellek, 448GB/s bant genişliği, 8GB GDDR6, 399$

Ekran kartları ile ilgili ayrıntı ise üretimin Güney Kore’de yapılıyor olması. Normalde 12m Turing kartlarını TSMC üretiyordu. Güney Kore’de sadece Samsung üretim yapıyor ve 11nm sürecini kullanıyor. Bu bakımdan RTX Super ekran kartlarının Samsung tarafından üretilmesi ihtimali ortaya çıkıyor. Diğer taraftan Samsung’un 11nm süreci ile TSMC’nin 12nm süreci arasında önemli bir fark bulunmuyor.

RTX 2060 SUPER ve RTX 2070 SUPER ekran kartları 9 Temmuz tarihinde, RTX 2080 SUPER ekran kartı ise 23 Temmuz tarihinde piyasada olacak. Aynı anda özelleştirilmiş versiyonlar da satışa çıkacak. Ekran kartları ile Wolfenstein: Young Blood ve Control oyunları hediye olarak geliyor. Nvidia GeForce RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartlarının ise yaşam döngüsünün sona ereceği iddiası henüz doğrulanmadı.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spider_hip 5 gün en beğenilen
2 günde bir Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruluyor.
2 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orodruin 5 gün
Nvidia bunu hep yapıyor. %5-10 Performans ver adını değiştir ya da İsim ekle ve sat. Yeni yetmeler bilmez yıllar önce Geforce GTX 260 192 Shader ile geliyordu. ATI atak yapınca kartı 224Shader yapıp yeniden piyasaya sürdüler. On yıllardır aynı şeyler. Çevir kazı yanmasın. Umarım AMD hiç bir donanıma gerek kalmadan şu RTX olayını yapar da ellerinde patlar. Ki daha bi kaç ay önce bununla ilgili bir video dönüyordu ortalarda.
Nvidia bunu hep yapıyor. %5-10 Performans ver adını değiştir ya da İsim ekle ve sat. Yeni yetmeler bilmez yıllar önce Geforce GTX 260 192 Shader ile geliyordu. ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
edgespear101 4 gün
Aynı fiyata daha yüksek performans.RDNA'in bununla baş etmesi biraz zor,buradan bile anlıyoruz ki rekabet NVDİA'ya fiyatları sabit tutmak zorunda bırakacak noktaya gelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 4 gün
hepsinin ramlerini yükselse daha iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orodruin 5 gün
Nvidia bunu hep yapıyor. %5-10 Performans ver adını değiştir ya da İsim ekle ve sat. Yeni yetmeler bilmez yıllar önce Geforce GTX 260 192 Shader ile geliyordu. ATI atak yapınca kartı 224Shader yapıp yeniden piyasaya sürdüler. On yıllardır aynı şeyler. Çevir kazı yanmasın. Umarım AMD hiç bir donanıma gerek kalmadan şu RTX olayını yapar da ellerinde patlar. Ki daha bi kaç ay önce bununla ilgili bir video dönüyordu ortalarda.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrunseen 5 gün Orodruin
Zaten o çekirdek kapatma olayı çok yaygın. bazı i7 ile i5ler aynı işlemcinin çekirdekleri kapalı hali.. klasik nvidia, klasik intel. 14nm++++++++++++++++ bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brokengineer 5 gün
Rtx 2060 super Rtx2060 göre sunduğu avantajlara göre fiyatı da aynı oranda arttı. Fp değerini korudu. Asıl hamle rtx2070 super tarafında geldi. Oc yapıldığı zaman rtx2080 stok performansı sunan bir kartın 500.dolar olması fp anlamında iyi bir kazanç sağladı. Hem 1080p hem de 1440p yüksek akıcılık anlamında iyi bir kart. 800 dolarlık rtx 2080 yerine bu kart alınabilir. Bakalım amd tarafından nasıl bir hamle gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 5 gün
Amd navi ye yönelin her türlü daha mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aschil 5 gün
Malesef alınmaz bu kartlar. Fiyatları yüksek. Mevcut kartların fiyatlarını düşürürse o zaman bizim işimize yarar.
AMD keşke işlemci tarafında olduğu gibi burada da başarı gösterebilse.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 5 gün
Oyun hediye edeceklerine oyunun fiyatını karttan düşsün daha iyi olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orc123456 5 gün
Dolar bazında dahi yüksek fiyatlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BladesTR 5 gün
Buna para veren ağır enayidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 5 gün
Yalnız Nvdia’yı tebrik ederim. AMD’den sonra kart tanıtıp daha önce piyasaya sürecekler. AMD kartlar sözde 7/7’de çıkacak ama sadece blower tasarım olacak ki bulmak sıkıntı olacak. Özel versiyonlarının çıkacağından da şüpheliyim, Vega kartlar gibi satılmayacaklar yine.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
by__metallica +25 Rindaman +15 Rennes10 +14 leocorte +9 Luke Neil +8 BoşnakAğa +7 muaz1984 +7 Mete Can Karahasan +5 Mr. Jingles +4 S.Vettel +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6007 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, rtx 2060 super ve
7 etiket daha rtx 2070 super rtx 2080 super Ekran Kartı Donanım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak 4 gün Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı 4 gün Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı 5 gün Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor 5 gün LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi 5 gün Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu Sonraki Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi 5 gün Google robots.txt protokolünü standart haline getirmek istiyor 5 gün DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum 5 gün PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar 5 gün Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi 5 gün 2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8 5 gün Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor 5 gün G20'den kripto para açıklaması 5 gün Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı 5 gün Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı 5 gün Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor 5 gün Gümrük kanunu değişikliğinde gözden kaçan vergi 5 gün Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı 5 gün Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı? 5 gün OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi 5 gün OneDrive Personal Vault duyuruldu 5 gün Bitcoin 10,000 doların altında 5 gün Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Arabanın üstüne kedi yatıyor yardım
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite x Stranger Things Kostümleri Sızdırıldı
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
DÜNYANIN MÜREFFEH ÜLKELERİ TAM LİSTE [HARİTALI]
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim