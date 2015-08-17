Asus, monitörlerinde düşük mavi ışık teknolojisi için TÜV sertifikası aldı

Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek. Bundan kaçınmak yerine her geçen gün daha fazla bilgisayar ekranlarına zaman ayırmamız ise işin ironisi. Bununla birlikte üreticiler ekran üzerinden bazı çözümler geliştirme çabasında.





Son dönemde monitör markaları mavi ışığın yayılımını azaltarak gözleri daha az yoran teknolojiler üzerinde çalışıyor. TÜV Rheinland da düşük mavi ışık konusunda üreticilere sertifika veriyor.





TÜV'den sertifika alan son firma Asus oldu. Asus, Eye Care adındaki teknoloji ile monitörlerde mavi ışık yayımını yüzde 70'e kadar azaltan 4 adet filtre ayarı kullanıyor. Bu filtreler ekrandaki işlemlere göre belirleniyor.





İlk seviyede web gezintisi gibi işlemler için mavi ışık yayımı yüze 20 azaltılıyor. İkinci seviyede fotoğraf ve video görüntüleme gibi işlemler için ışık yayımı yüzde 30 azaltılıyor. Üçüncü ve dördüncü seviyelerde ise loş ortamlarda içerik okuma ve görüntüleme için ışık yayımı yüzde 50-70 arasında azaltılıyor. Bu modlara monitörün kendi menüsü altından ulaşılabiliyor.





Asus ayrıca ekrandaki titremeler için Flicker-Free adında bir teknoloji daha kullanıyor. Dinamik arka aydınlatma yöntemini kullanan bu teknoloji düşük parlaklık seviyelerinden kaçınarak yüksek hızlı aydınlatma döngüsü sağlıyor. Bu sayede titremeler de en aza indiriliyor.





Asus'un sertifika aldığı monitörler; oyunculara yönelik PG ve MG serileri, ev eğlencesi için Designo serisi, günlük kullanım için Essential serisi şeklinde sıralanıyor. Asus, Eye Care teknolojisinin diğer üreticilerden daha fazla mavi ışık yayımını engellediğini belirtiyor.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-gets-tuv-rheinland-certifications-for-low-blue-light.html