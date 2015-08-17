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Asus, monitörlerinde düşük mavi ışık teknolojisi için TÜV sertifikası aldı

3 yıl
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, monitörlerinde düşük mavi ışık teknolojisi için TÜV sertifikası aldı

Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek. Bundan kaçınmak yerine her geçen gün daha fazla bilgisayar ekranlarına zaman ayırmamız ise işin ironisi. Bununla birlikte üreticiler ekran üzerinden bazı çözümler geliştirme çabasında.

Son dönemde monitör markaları mavi ışığın yayılımını azaltarak gözleri daha az yoran teknolojiler üzerinde çalışıyor. TÜV Rheinland da düşük mavi ışık konusunda üreticilere sertifika veriyor. 

TÜV'den sertifika alan son firma Asus oldu. Asus, Eye Care adındaki teknoloji ile monitörlerde mavi ışık yayımını yüzde 70'e kadar azaltan 4 adet filtre ayarı kullanıyor. Bu filtreler ekrandaki işlemlere göre belirleniyor. 

İlk seviyede web gezintisi gibi işlemler için mavi ışık yayımı yüze 20 azaltılıyor. İkinci seviyede fotoğraf ve video görüntüleme gibi işlemler için ışık yayımı yüzde 30 azaltılıyor. Üçüncü ve dördüncü seviyelerde ise loş ortamlarda içerik okuma ve görüntüleme için ışık yayımı yüzde 50-70 arasında azaltılıyor. Bu modlara monitörün kendi menüsü altından ulaşılabiliyor.

Asus ayrıca ekrandaki titremeler için Flicker-Free adında bir teknoloji daha kullanıyor. Dinamik arka aydınlatma yöntemini kullanan bu teknoloji düşük parlaklık seviyelerinden kaçınarak yüksek hızlı aydınlatma döngüsü sağlıyor. Bu sayede titremeler de en aza indiriliyor. 

Asus'un sertifika aldığı monitörler; oyunculara yönelik PG ve MG serileri, ev eğlencesi için Designo serisi, günlük kullanım için Essential serisi şeklinde sıralanıyor. Asus, Eye Care teknolojisinin diğer üreticilerden daha fazla mavi ışık yayımını engellediğini belirtiyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/asus-gets-tuv-rheinland-certifications-for-low-blue-light.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
"Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek."
Gerçek?
5.5 yıldır, hiç kalkmadan günde 16-17 saat bilgisayar karşısındayım. Ondan önce de yıllardır iş yerinde günde 10 saat, eve gidince de yine bi 4-5 saat bilgisayar karşısındayım.
Ne gözüm ağrıdı, ne yoruldu, ne de başım ağrıdı.
İşin enteresan yanı, 3D pasif gözlükle de istediğim kadar film izleyebiliyorum ve yorgunluk veya baş ağrısı falan da yapmıyor. Hatta bazı kişiler 3D film izlerken 5 dakika sonra bir garip oluyorlar falan. O bana çok garip geliyor.
Droid miyim neyim.
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Glorfindel1907 3 yıl OverClocK1ng
O yazılanlar ve söylenenler genelleme olarak yazılıp çizilen şeyler sizde olmaması garip bir durum değil o alıntı yaptığın yazıda'ki ve senin eklediğin 3D gözlük şikayetleri bende var mesela buda benim gerçeğim şimdi buna göre bende senin gerçeğin yanlış bu gerçek yazsam doğru olurmu?
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Öfkelivehızlı 3 yıl
Bu elemanı kim tutmuş yaww bu haberi 2 gün önce görmüştüm haber yapma sende qurtuL bizde QURTULAAALIMM





Allah yolunda şehit olacağız hepimiz şak şak şok şuk
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admix 3 yıl
mavi renginin özelliği nedir kırmızı renk bence daha çok rahatsız eder insanı mavi renginden hiç rahatsız olmuyorum ben
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Statistik 3 yıl admix
admix
mavi renginin özelliği nedir kırmızı renk bence daha çok rahatsız eder insanı mavi renginden hiç rahatsız olmuyorum ben

Bence senin icin en iyi renk siyah, sim-siyah hemde, onun icin de hem monitoru hem de telefonu surekli kapali tutman lazim
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