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Asus ve Gigabyte son çeyrekteki anakart satış beklentilerini düşürdü

3 yıl
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Anakart
Oğuz Avcı
Editör
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Asus ve Gigabyte son çeyrekteki anakart satış beklentilerini düşürdü

En büyük anakart üreticileri Asus ve Gigabyte son çeyrekte beklenen satış rakamlarını revize etti. Her iki üretici de yılın son üç ayında 5 milyon anakart satmayı planlarken revizeyle birlikte bu rakam 4.5 milyona çekildi. Bu da yalnızca iki üreticiden 1 milyonluk bir kayıp yaşanacağının habercisi.

Her iki üretici de yılın başında toplam 20 milyonluk bir satış hedefi koyarken revizelerle birlikte bu rakam 18-19 milyon arasında kalacak gibi görünüyor. Aslında yılın ilk iki çeyreğine bakılırsa Asus ve Gigabyte 8'er milyon anakart satarak kötü bir başlangıç yapmıştı. Üçüncü çeyrekte ise Intel Skylake işlemcilerin piyasaya girmesi pazarı biraz canlandırdı ve çeyrekteki satış sayıları 5'er milyona yükseldi. Son çeyrekte de 4.5 milyonluk bir satış gerçekleşmesi halinde toplam satışı 18 milyonun altında kalması da söz konusu.

Kısa bir süre önce geçtiğimiz çeyrekte bilgisayar sevkiyatlarının da %7.7 oranında azaldığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Tüketicilerin akıllı telefon ve tabletlere daha büyük bütçe ayırması ve bilgisayar performanslarının günlük kullanıcıyı rahatlıkla tatmin edecek seviyeye ulaşması satışların düşüşündeki başlıca etkenler. Ayrıca Skylake işlemciler ve Windows 10 işletim sistemi de pazara beklenen canlılığı verememiş gibi gözüküyor.
http://www.digitimes.com/news/a20151012PD201.html Yorum Yaz
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ahmethi 3 yıl
Eskiden her yeni topladığım bilgisayar eskisinden iki kat hızlı olurdu. Maalesef 5 yıl önce topladığım i5 2500k bilgisayarım ile en son çıkan i5 6600k arasında taş çatlasa %20 performans farkı var. Pazarda rekabet yok intel işlemci performansını artırmıyor.Sonuç olarak bilgisayar yenilemeninde bir mantığı kalmıyor. Bence INTEL bindiği dalı kesiyor.
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Master_Evil 3 yıl
intelin chipset değiştirme hızına yetişemiyorlardır artık
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apodur 3 yıl
Artık anakart teknolojisi durdu denecek seviyeye geldi
AMD tarafında 690 la başlayan atılım 970 de tıkandı kaldı
İNTEL ise hiç sorma saçma sapan pin bilmecesi ile elini kullanıcının cebinden çektiği yok.
gelsin artık yeni çip setler yaaa
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hakanbalcı82 3 yıl
bence sebepler

*amd'nin yıllardır ust duzey bir teknoloji ve chipset cıkarmaması
*intel'in gıdım gıdım performans farkı olan yeni teknolojileri surekli cıkarması
*akıllı telefonlar
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