Asus ve Gigabyte son çeyrekteki anakart satış beklentilerini düşürdü

En büyük anakart üreticileri Asus ve Gigabyte son çeyrekte beklenen satış rakamlarını revize etti. Her iki üretici de yılın son üç ayında 5 milyon anakart satmayı planlarken revizeyle birlikte bu rakam 4.5 milyona çekildi. Bu da yalnızca iki üreticiden 1 milyonluk bir kayıp yaşanacağının habercisi.

http://www.digitimes.com/news/a20151012PD201.html

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