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OnePlus 7T Pro ilk görseli karşınızda

Çinli OnePlus firmasının Ekim ayı sonunda tanıtmasını beklediğimiz yeni OnePlus 7T amiral gemi serisi sımaya devam ediyor. İlk kez telefonun canlı bir görseli sızdırıldı.
2 gün
2,8b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir orijinal amiral gemi modellerinin arkasından T ekini almış daha güçlü versiyonlar piyasaya süren Çinli OnePlus bu yıl da hazırlıklarını tamamlamak üzere. OnePlus 7T serisine ait ilk görsel geldi.

OnePlus 7T Pro fiyatı ve özellikleri

OnePlus 7T Pro modeline ait olduğu ifade edilen görselde muhafaza içerisinde bir prototip görülüyor. Prototipin eski olduğu belirtilse de tanıtım tarihi yaklaştığı için tasarımın çok da değişmeyeceği tahmin ediliyor.

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Orijinal modeldeki kavisli çerçevesiz ekran ve mekanizmalı ön kamera T versiyonunda da devam edecek gibi görünüyor. Muhtemelen OnePlus 7T daha çok performans tarafına odaklanarak farklılaşmaya çalışacak.

Telefonun Snapdragon 855 Plus, 12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi gibi seçeneklerle daha performanslı hale geleceği ifade ediliyor. Ekran ve arka kamera kombinasyonları ise aynı kalacak.

OnePlus 7T için şimdilik net bilgiler yok ancak yine benzer bir donanım iyileştirmesi bizi bekliyor olabilir. OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro modellerinin 29 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Fiyat olarak ise 579 Avro ve 699 Avro konuşuluyor.

 


https://www.phonearena.com/news/OnePlus-7T-Pro-rumor_id117918 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SeniorGrandMaster 2 gün yeni yorumcu
ilk 4mb (4 megabayt) ram'li bilgisayarla karşılaştığımda ne yapacaksınız bu kadar çok ram'li bilgisayarı demiştim. Günün ilerisinde bir durum. 512mb ram li android tlf zamaninda 2gb ram li note 2 almistim. 2 gb şimdi az
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intel7mix 1 gün SeniorGrandMaster
Şuan 2 Gb az ama halen note 2 iş görüyor custom romlarla, çok stabil hızlı olduğunu diyemem. İş görüyor mu görüyor kısaca.
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asdf_13 2 gün
yılda iki amiral gemisi çıkartmak marka imajını zedeliyor bence. illa iki tane çıkarılacaksa farklı bir konseptte olmalı. note serisi gibi farklı bir olayı olmalı.
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intel7mix 2 gün
12 gb bellek olması sırf gösteriş. Android işletim sistemi acaba efektif kullanıyor mu oda önemli. Şuan 6 gb yeterli üstü geleceğe yatırım ama 12 gb cidden fazla boşa yatırım.
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SeniorGrandMaster 2 gün yeni yorumcu
kendi mesajimi silmek icin yetkim yokmus ama duzeltebiliyorum.
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Led Zeppelin 2 gün intel7mix
512gb lık bir cihaz için normal bence 12gb ram.
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BekirHan 2 gün
Farklı bir model no aynı telefon...
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