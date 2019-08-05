OnePlus 7T Pro ilk görseli karşınızda

Uzun süredir orijinal amiral gemi modellerinin arkasından T ekini almış daha güçlü versiyonlar piyasaya süren Çinli OnePlus bu yıl da hazırlıklarını tamamlamak üzere. OnePlus 7T serisine ait ilk görsel geldi.

OnePlus 7T Pro fiyatı ve özellikleri

OnePlus 7T Pro modeline ait olduğu ifade edilen görselde muhafaza içerisinde bir prototip görülüyor. Prototipin eski olduğu belirtilse de tanıtım tarihi yaklaştığı için tasarımın çok da değişmeyeceği tahmin ediliyor.

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Orijinal modeldeki kavisli çerçevesiz ekran ve mekanizmalı ön kamera T versiyonunda da devam edecek gibi görünüyor. Muhtemelen OnePlus 7T daha çok performans tarafına odaklanarak farklılaşmaya çalışacak.

Telefonun Snapdragon 855 Plus, 12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi gibi seçeneklerle daha performanslı hale geleceği ifade ediliyor. Ekran ve arka kamera kombinasyonları ise aynı kalacak.

OnePlus 7T için şimdilik net bilgiler yok ancak yine benzer bir donanım iyileştirmesi bizi bekliyor olabilir. OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro modellerinin 29 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Fiyat olarak ise 579 Avro ve 699 Avro konuşuluyor.