Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan Hi-Fi USB DAC; Xonar Essence One

7 yıl
3,8b
1
13
Müzik / Ses Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'dan Hi-Fi USB DAC; Xonar Essence One
Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Asus, ilk hi-fi USB dijital-analog dönüştürücüsi (DAC) olan Xonar Essence One'ı duyurdu. Dünyanın ilk 8x simetrik upsampling teknolojisiyle kendi sınıfının öncüsü olan USB DAC, ses tutkunlarının beğenisini kazanacak AMP kulaklık tasarımının yanı sıra, belirgin tona uygun uyarlama için 120dB işaret-görüntü oranı (SNR) ve onbir operasyonel yükseltici (op-amp) özelliklerini sunuyor

Orjinal içeriğe uygun olarak ve kullanıcının müzik koleksiyonunun detaylarını sadık bir şekilde koruyarak, veri hacmini de örnekleme bit hızını da 32 bite kadar yükselten Xonar Essence One, aşırı yüksek olan 120dB SNR ile ses düzeylerini belirgin bir şekilde düşürerek dakikalık sesin tüm detaylarının duyulmasını sağlıyor.

Tam bir Hi-Fi çözümü sağlayan Xonar Essence One, 3 farklı özellik taşıyor:

  • USB DAC (Dijital-Analog Dönüştürücü); Arşivlerdeki dijital müziği belirgin ve detaylı bir şekilde gerçeğe yakın bir hale getiriyor. Ses cihazlarıyla bağlantı kurabilmek için XLR ve RCA portlarını da üzerinde taşıyor.
  • Bağımsız DAC; Bir S/PDIF girişi ve giriş seçeneğiyle, Xonar Essence One bir bilgisayara ihtiyaç duymaksızın yüksek kalitede müzik sağlayabilen ve standart CD/DVD oynatıcılara bağlanabilen bağımsız bir DAC olarak kullanılabiliyor.
  • Kulaklık yükseltici; Xonar Essence One 600 ohm’a kadar kurulan dirençle 100% performans sağlayarak tüm Hi-Fi kulaklıkları güçlendiren ses cihazı kategorisindeki kulaklık AMP devresine bağlanıyor. Tam ve en iyi ses kalitesi ihtimali için ekstra dinamik, ses detaylı ve düşük bozukluk sunuyor.
Asus'dan Hi-Fi USB DAC; Xonar Essence One
Tam Boyutta Gör

Asus'un yeni çözümünün teknik özellikleri ve kutu içeriği şöyle;

İşaret-Gürültü Oranı Çıkışı 120db
Tam Armonik Bozukluk + 1kHz@-3dB’de Gürültü: -110db
Çıkış/Giriş Büyük Çaplı Voltaj

Dengeli Çıkış: 4Vrms
Dengesiz Çıkış: 2Vrms
Kulaklık: 7Vrms
Frekans Bağlılığı (-3dB, 24-bit/192kHz çıkış): <10Hz’dan 48kHz’a kadar
Analog Playback Örnek Oranı ve Çözünürlük 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16/24 bit
Upsampling yeteneği 352.8kHz’a kadar (44.1/88.2 /176.4kHz giriş) ya da 384 kHz (48/96/192 kHz giriş), 32 bit
Giriş Portları

USB jack
Coaxial / Toslink jack
Metal Kaplamalı altınla metal, siyah muhafaza

Çıkış Portları

Dengeli Çıkış (XLR)
Dengesiz Çıkış (ÇiftRCA)
6.3mm Jack kulaklık çıkışı
Aksesuarlar

1 adet USB kablosu (‘B-A’ type)
1 adet güç kablosu
1 adet 6.3mm’den 3.5mm’e adaptör
Kullanıcı El Kitabı
1 adet Ses Hassasiyeti (AP) test raporu
Kurulum Sürücü CD’si
Asus'dan Hi-Fi USB DAC; Xonar Essence One
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
irdal 7 yıl
fiyatı çok fazla 500$ ise yurt dışında diy hifi sitelerinde 100 $ a çok başarılı kitler var yanlış pazara giriyorlar bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
iyi de bu ülkede neden asus ve creative gibi ses kartlarının ismi çokça duyuluyor ? ses üzerine üretim yapan sadece bu firmalar yok ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 7 yıl
Fiyat çok ama taş gibi bir ürün olduğuna eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unyeee 7 yıl
BU asus bizi creative gibi bir beceriksiz firmadan kurtaracak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mecanica 7 yıl
tr de varmi bu arkadaslar. esi yada emu alma asamasindayken bi anda kafayi karistirdim vallahi. ne dersiniz esi yada emu dan caymaya degermi ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
Ebatları ve agırlıgı nedır acaba ? tasarım guzel yanlız o ustundekı resım bozmuş gıbı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cafyon 7 yıl
Eee sevgili kdundar, ne diyorsun?


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snow-leopard 7 yıl
ne işe yarıyo bu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
500$
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 7 yıl IceRulez
IceRulez

500$



verilmez.piyasada onca isim yapmış dac varken buna 500 dolar veren çok çıkmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 7 yıl
fiyatı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3792 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Müzik / Ses Sistemleri, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia'nın 1GHz işlemcili yeni nesil Symbian telefonlarına yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim