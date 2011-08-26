Asus'dan Hi-Fi USB DAC; Xonar Essence One

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Asus, ilk hi-fi USB dijital-analog dönüştürücüsi (DAC) olan Xonar Essence One'ı duyurdu. Dünyanın ilk 8x simetrik upsampling teknolojisiyle kendi sınıfının öncüsü olan USB DAC, ses tutkunlarının beğenisini kazanacak AMP kulaklık tasarımının yanı sıra, belirgin tona uygun uyarlama için 120dB işaret-görüntü oranı (SNR) ve onbir operasyonel yükseltici (op-amp) özelliklerini sunuyor

Orjinal içeriğe uygun olarak ve kullanıcının müzik koleksiyonunun detaylarını sadık bir şekilde koruyarak, veri hacmini de örnekleme bit hızını da 32 bite kadar yükselten Xonar Essence One, aşırı yüksek olan 120dB SNR ile ses düzeylerini belirgin bir şekilde düşürerek dakikalık sesin tüm detaylarının duyulmasını sağlıyor.

Tam bir Hi-Fi çözümü sağlayan Xonar Essence One, 3 farklı özellik taşıyor:

USB DAC (Dijital-Analog Dönüştürücü) ; Arşivlerdeki dijital müziği belirgin ve detaylı bir şekilde gerçeğe yakın bir hale getiriyor. Ses cihazlarıyla bağlantı kurabilmek için XLR ve RCA portlarını da üzerinde taşıyor.

; Arşivlerdeki dijital müziği belirgin ve detaylı bir şekilde gerçeğe yakın bir hale getiriyor. Ses cihazlarıyla bağlantı kurabilmek için XLR ve RCA portlarını da üzerinde taşıyor. Bağımsız DAC; Bir S/PDIF girişi ve giriş seçeneğiyle, Xonar Essence One bir bilgisayara ihtiyaç duymaksızın yüksek kalitede müzik sağlayabilen ve standart CD/DVD oynatıcılara bağlanabilen bağımsız bir DAC olarak kullanılabiliyor.

Bir S/PDIF girişi ve giriş seçeneğiyle, Xonar Essence One bir bilgisayara ihtiyaç duymaksızın yüksek kalitede müzik sağlayabilen ve standart CD/DVD oynatıcılara bağlanabilen bağımsız bir DAC olarak kullanılabiliyor. Kulaklık yükseltici; Xonar Essence One 600 ohm’a kadar kurulan dirençle 100% performans sağlayarak tüm Hi-Fi kulaklıkları güçlendiren ses cihazı kategorisindeki kulaklık AMP devresine bağlanıyor. Tam ve en iyi ses kalitesi ihtimali için ekstra dinamik, ses detaylı ve düşük bozukluk sunuyor.

Asus'un yeni çözümünün teknik özellikleri ve kutu içeriği şöyle;

İşaret-Gürültü Oranı Çıkışı 120db Tam Armonik Bozukluk + 1kHz@-3dB’de Gürültü: -110db Çıkış/Giriş Büyük Çaplı Voltaj Dengeli Çıkış: 4Vrms

Dengesiz Çıkış: 2Vrms

Kulaklık: 7Vrms Frekans Bağlılığı (-3dB, 24-bit/192kHz çıkış): <10Hz’dan 48kHz’a kadar Analog Playback Örnek Oranı ve Çözünürlük 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16/24 bit Upsampling yeteneği 352.8kHz’a kadar (44.1/88.2 /176.4kHz giriş) ya da 384 kHz (48/96/192 kHz giriş), 32 bit Giriş Portları USB jack

Coaxial / Toslink jack

Metal Kaplamalı altınla metal, siyah muhafaza Çıkış Portları Dengeli Çıkış (XLR)

Dengesiz Çıkış (ÇiftRCA)

6.3mm Jack kulaklık çıkışı Aksesuarlar 1 adet USB kablosu (‘B-A’ type)

1 adet güç kablosu

1 adet 6.3mm’den 3.5mm’e adaptör

Kullanıcı El Kitabı

1 adet Ses Hassasiyeti (AP) test raporu

Kurulum Sürücü CD’si