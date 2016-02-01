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Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi

Mini PC konseptinde depolama seçeneklerine önem veren tüketicilere yönelik, Asus'un VivoMini VC65 serisi 4 sürücüye kadar genişleme seçeneği sunarak alternatif olmaya çalışacak.
3 yıl
4,4b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi

Giderek daha fazla ilgi gören mini PC kategorisine, farklı sistem çözümleri eklenmeye devam ediyor. Kompakt yapıda ancak geniş bir depolama seçeneğine sahip mini PC çözümü isteyenler, Asus'un modüler yapıdaki VivoMini VC65 serisine bir göz atabilir. 

VivoMini VC65 serisi, firmanın yeni 2 litre altında hacme sahip mini PC modellerini barındıracak. Firmanın Zen tasarım çizgileri aynen bu seride de kullanılmış ve kasa alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Seride VivoMini VC65 ve VC65R adında iki üye yer alıyor. 

Serinin modüler olan tarafı ise, depolama seçeneklerine göre farklı boyut ve yapılarda geliyor olması. Örneğin tek bir depolama modülü ile 2 adet 2.5 inç sürücü imkanı sunan bir versiyon mevcut veya iki modül ile 4 adet 2.5 inç sürücü imkanı sunan versiyon da bulunuyor. Asus, bu versiyonun dünyanın en küçük 4 adet sürücü yuvası sunan sistemi olduğunu belirtiyor. Tüketicinin arzusuna göre, slot yapıda optik sürücü yuvası da seçenekler arasına dahil edilmiş. 


Konfigürasyona göre kasanın kalınlığı değişiyor. Elbette tek modül bulunan sistem, en ince yapıda. İki model arasındaki fark ise, VC65 sisteminde 4 adet USB 3.0 girişi, VC65R modelinde ise 6 adet USB 3.0 girişinin olması. Ayrıca VC65R modelinde RAID seçeneği de sunulacak. 

Intel Skylake tabanlı Core-i3 6300T, Core-i5 6600T ve Core-i7 6700T işlemci seçenekleri sunacak olan seride entegre güç kaynağı, Bluetooth 4.0, WiFi AC, SD kart okuyucu, HDMI, VGA, DisplayPort çıkışları, bekleme konumunda 15W enerji tüketimi ve 21-35 desibel arasında gürültü seviyesi şeklinde diğer özellikler mevcut. Serinin satışına kısa süre sonra başlanacak.  
Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi
 

http://www.asus.com/News/t4rid81rRen7DNuP Yorum Yaz
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ilkergucuk 3 yıl
adamlar yapmış bende UN 42 modeli var 6 aydır kapatmadım 7/24
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DH Misafiri 3 yıl
APU koysaydın içine nolurdu ASUS ?
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