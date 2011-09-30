Asus'dan IPS panelli üç yeni monitör

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Asus, Avrupa pazarında satışa sunulmak üzere VS serisi 3 yeni monitörü; 20 inç VS209H, 21.5 inç VS229H ve 23 inç VS239H'yi duyurdu. Satışa sunulan üç modelinde ortak tarafı arkadan LED aydınlatmalı ve geniş bakış açısı sağlayan IPS panellere sahip olması.

Üyelerin en küçüğü olan 20 inçlik VS209H, 1600x900 piksellik görüntü sağlarken; 14 ms tepki süresine, 250 nit aydınlatmaya, 50,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve D-Sub girişine sahip iken; 21 inçlik VS229H ve 23 inç VS239H de boyutları, 1920x1080 piksellik çözünürlükleri ve D-Sub'a ek olan DVI ve HDMI portları dışında VS209H ile benzer teknik özelliklere sahip.

Her üç modelinde tavsiye edilen satış fiyatları sırasıyla 139 Avro, 147 Avro ve 165 Avro olarak belirlenmiş.