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Asus'dan yeni mobil cihazlarında AdBlock Plus hamlesi

Tecrübeli reklam engelleyici AdBlock Plus ile ortaklık kuran Asus gelecek yıldan itibaren mobil cihazlarında dahili reklam engelleyici sunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
4,1b
1
18
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Asus'dan yeni mobil cihazlarında AdBlock Plus hamlesi

Asus, AdBlock Plus ile yaptığı anlaşma neticesinde önümüzdeki yıldan itibaren mobil cihazlarında reklam engelleyiciye yer vermeye hazırlanıyor. Asus'un tarayıcısına entegre olarak gelecek reklam engelleyici sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmayı amaçlayan firma aynı zamanda bu özelliği varsayılan olarak açık halde sunacak.
Asus gibi büyük bir donanım üreticisinin mobil cihazlarına reklam engelleyicisini entegre etmesi ve iki firmanın birleşmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten AdBlock Plus CEO'su Till Faida, bu durumun reklam endüstrisinde ihtiyaç duyulan değişim için her gün yükselen çağrılardan bir yenisi olduğunu da sözlerine ekledi.
Genel oranlarla kıyaslandığında 15 milyon kişiyle ufak bir kullanım payına sahip olan Asus tarayıcısının, reklam endüstrisini nasıl etkileyeceği bilinmez ama Asus'un öncülüğünü yaptığı bu girişime diğer büyük firmaların katılıp katılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://motherboard.vice.com/read/browsers-are-starting-to-block-ads-by-default Yorum Yaz
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Görmebak 3 yıl en beğenilen
Sitelerin gelirlerini azalttığımızdan bahsetmiş üstte bir arkadaşımız soruyorum sana mobil veri açık iken onlarca reklamı olan bi siteye girerken her seferinde kotamı o reklamlara harcamak zorunda mıyım? Ben internet paketim bitmesin diye düşünüyorsam dijital yayıncılarda bana uygun olarak reklam sayısını azaltmalı sitenin boş bulduğu her köşesine reklam yerleştirmemeli. Dijital yayıncı para kazanmak için bana yani ziyaretçiye ihtiyaç duyuyor ancak ziyaretçinin tarafından hiç bakmıyor olaya hiç kendisini sorgulamıyor ziyaretçi niye reklam engelleyici kullanıyor? diye sonra ziyaretçiye dert yakınıyor.
Sitelerin gelirlerini azalttığımızdan bahsetmiş üstte bir arkadaşımız soruyorum sana mobil veri açık iken onlarca reklamı olan bi siteye girerken her seferinde...
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drkengin 3 yıl
adguard varken ablock kullanmak nedir
1 Yanıt Yanıtla +4
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acbold 3 yıl
Adblock kullanımı her ne kadar maddi zararlar verse de gerekli mesajı da veriyor.Teknoloji sitelerinde bile gezerken sağ alttan "Ayça'nın oturum açması" pek hoş bir şey değil. Ayrıca olur olmaz çoğu site uygunsuz içerikler yanı sıra anlamsız dolandırıcı/aldatıcı reklamları da engellemiş oluyor.
Bura da en sıkıntılı noktayı şöyle görüyorum. Adblock kullanımından doğan zararı daha çok reklam ile kapatmaya çalışan siteler, adblock kullanmayan insanlara daha çok zarar vermiş oluyor.
Hep orjinal oyunlar için tartışılan nokta gibi aslında, daha çok satış olsa daha ucuz olur yorumu. Burada reklamlar için geçerli olabilir mi demek isterim fakat aç gözlü ve her yere reklam sokan siteler için bunun doğru olmayacağını hepimiz biliyoruz.
Adblock --- sonuç olarak şuan bulunduğumuz süreçte yararlı bir uygulama.
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selmand 3 yıl Rust in Peace
Rust in Peace



 

Asus, **** Plus ile yaptığı anlaşma neticesinde önümüzdeki yıldan itibaren mobil cihazlarında reklam engelleyiciye yer vermeye hazırlanıyor. Asus'un tarayıcısına entegre olarak gelecek reklam engelleyici sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmayı amaçlayan firma aynı zamanda bu özelliği varsayılan olarak açık halde sunacak.

 

Asus gibi büyük bir donanım üreticisinin mobil cihazlarına reklam engelleyicisini entegre etmesi ve iki firmanın birleşmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten **** Plus CEO'su Till Faida, bu durumun reklam endüstrisinde ihtiyaç duyulan değişim için her gün yükselen çağrılardan bir yenisi olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Genel oranlarla kıyaslandığında 15 milyon kişiyle ufak bir kullanım payına sahip olan Asus tarayıcısının, reklam endüstrisini nasıl etkileyeceği bilinmez ama Asus'un öncülüğünü yaptığı bu girişime diğer büyük firmaların katılıp katılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

 




Ad block yazabiliyormuyum deneme,

****

Edit, yazamıyormuşum
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DH Misafiri 3 yıl
Helal olsun Asus'a. Bende sitemde reklam koyup para kazanmaya çalışıyorumda kardeşim reklamdan bisey bakamadigin sitelerde var. Reklam yayıncilari 3 ten fazla reklama izin vermesin. Reklam yerleşimi düzgün yapilsin. Helal olsun tekrardan.
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alemburda34 3 yıl
Uc browser tek gecerim ucuyor mubarek...
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kadirirdem 3 yıl
Asusu ve kullanıcılar için oldukça iyi ama sitelerin pek işine gelmeyecek gibi duruyor....
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drkengin 3 yıl
adguard varken ablock kullanmak nedir
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mahsur kalan adam 3 yıl drkengin
drkengin
adguard varken ablock kullanmak nedir

Kesinlikle ****tan 1000 kat daha iyi premium alınınca uygulamalarda ki reklamlarıda engelliyor
Ayrıca reklama karşı değilim ama şu popup reklamlar hasta ediyor hele mobilde cinayetlik kapanmıyorlarda telin modeline göre güncelleme var diyen rüs reklamlarda var koy adam gibi sitenin sağına soluna üstüne altına bi yerine ama zırt pırt çıkmasın kapanmamakta diretmesin
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NeroWin 3 yıl
Görmebak
Sitelerin gelirlerini azalttığımızdan bahsetmiş üstte bir arkadaşımız soruyorum sana mobil veri açık iken onlarca reklamı olan bi siteye girerken her seferinde kotamı o reklamlara harcamak zorunda mıyım? Ben internet paketim bitmesin diye düşünüyorsam dijital yayıncılarda bana uygun olarak reklam sayısını azaltmalı sitenin boş bulduğu her köşesine reklam yerleştirmemeli. Dijital yayıncı para kazanmak için bana yani ziyaretçiye ihtiyaç duyuyor ancak ziyaretçinin tarafından hiç bakmıyor olaya hiç kendisini sorgulamıyor ziyaretçi niye reklam engelleyici kullanıyor? diye sonra ziyaretçiye dert yakınıyor.

Sen o siteye girmek zorunda mısın. Kota sorunun varsa girme arkadaşım. Adam sitesinde yayınladığı bilgilere karşılık reklam yayınlıyor. Tutup da kotayla ilgili dert yakınma. O siteye girme zorunluluğun yok. Reklamlar canını sıkıyorsa girme.
Ee, doğal olarak da reklamları daha az görünen Dijital Yayıncı ihtiyacını karşılamak için reklamları görenlere daha fazla yüklenmek, yani sitesine daha fazla reklam koymak zorunda kalıyor.
Bazı siteler bunu gerçekten fazla abartıyor, haklısın ama bu bizim emek hırsızlığı yapacağımız anlamına gelmiyor. O siteye girme arkadaş o zaman. Seni zorla sokan yok o siteye.
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sis651 3 yıl NeroWin
O siteye girme demişsiniz de, o siteye girmeden sitede reklam olup olmadığını bilecek değiliz. Adam zaten kotasından dert yanmış, siteye girince reklamı gördü diyelim, geri gidip farklı bir siteye girerek daha fazla mı kota harcayacak?
Yayınladığı bilgi orijinal bir şey ise zaten çoğu kullanıcı onu sosyal medya ortamlarında paylaşır vs. kendisi siteye bir şey kazandırmasa da kazandırabilecek birilerini getirir yine.
Reklamlar sitelerin gelir kaynağı, bu muhakkak. Ama kullanıcıyı rahatsız edecek kadar da reklam kullanımı olmamalı. Yine son zamanlarda biraz iyileşti ortam da eskiden neydi o flaş reklamlı siteye gir, sayfa donsun, tarayıcı donsun, çöksün; sayfanın bir yerine gidersin yaprak gibi açılır arkasından reklam görünür falan; sayfa geçişlerinde değişik reklamlar çıksın vs. değişik şeylerle reklamdan bezdi kullanıcı. Opera'ya reklam engelleme özelliği geldiğinden beri yıllardır kullanıyordum ve rahat ettim. Kendi sitemde de artık ilgilenmesem de reklam var, ufak tefek geliyor; artık eskiye göre düşüş de var ama kullanıcı görmek istemiyorsa görmeme hakkına sahip, engelleyebilir. Benim geçim kaynağım değil, kendi kendisini idare etse yeter bana.
Son zamanlarda reklam engelleyici kullanmaz olmuştum ama bakıyorum bazı siteler hala eski uygulamalara devam ediyor. Bu sitelerde mecburen yine engelliyorum reklamları...
Web reklamlar üstünden çalışıyor ama şu da var, Adsense benzeri reklam sistemleri ile işe yarar yaramaz pek çok site türedi, (ç)alıntı bilgilerle Adsense reklamı koymak için açılan bir sürü site; reklamlar ne kadar webin motoru ise aynı anda bu hale kadar batırmış yapılar da yine kendileri.
Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor, şu anki reklam sistemleri ile ne site sahipleri iyi kazanabiliyor, ne de kullanıcı memnun kalıyor. Ya kazanabilmek için İnternet'i çöplüğe çeviriyor, ya da boş reklam hesaplarına bakıyor. İleride iki taraf için de hayırlı bir yöntem çıkacaktır ama o zamana kadar reklamlara devam.
Ha yaratıcı reklam üretebilenler çok iyi, onları takdir ederim, ilgi çekebilenler çok da iyi iş yapar ama o yaratıcılık da sınırlı...
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xxxx1 3 yıl
Resmi olarak Asus gibi büyük bir firmanın bunu cihazlarında kullanması son kullanıcı açısından bir şans.
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mskblt 3 yıl
güzel güzel
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Görmebak 3 yıl en beğenilen
Sitelerin gelirlerini azalttığımızdan bahsetmiş üstte bir arkadaşımız soruyorum sana mobil veri açık iken onlarca reklamı olan bi siteye girerken her seferinde kotamı o reklamlara harcamak zorunda mıyım? Ben internet paketim bitmesin diye düşünüyorsam dijital yayıncılarda bana uygun olarak reklam sayısını azaltmalı sitenin boş bulduğu her köşesine reklam yerleştirmemeli. Dijital yayıncı para kazanmak için bana yani ziyaretçiye ihtiyaç duyuyor ancak ziyaretçinin tarafından hiç bakmıyor olaya hiç kendisini sorgulamıyor ziyaretçi niye reklam engelleyici kullanıyor? diye sonra ziyaretçiye dert yakınıyor.
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