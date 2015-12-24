Asus'dan yeni mobil cihazlarında AdBlock Plus hamlesi

Asus, AdBlock Plus ile yaptığı anlaşma neticesinde önümüzdeki yıldan itibaren mobil cihazlarında reklam engelleyiciye yer vermeye hazırlanıyor. Asus'un tarayıcısına entegre olarak gelecek reklam engelleyici sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmayı amaçlayan firma aynı zamanda bu özelliği varsayılan olarak açık halde sunacak.

Asus gibi büyük bir donanım üreticisinin mobil cihazlarına reklam engelleyicisini entegre etmesi ve iki firmanın birleşmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten AdBlock Plus CEO'su Till Faida, bu durumun reklam endüstrisinde ihtiyaç duyulan değişim için her gün yükselen çağrılardan bir yenisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Genel oranlarla kıyaslandığında 15 milyon kişiyle ufak bir kullanım payına sahip olan Asus tarayıcısının, reklam endüstrisini nasıl etkileyeceği bilinmez ama Asus'un öncülüğünü yaptığı bu girişime diğer büyük firmaların katılıp katılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://motherboard.vice.com/read/browsers-are-starting-to-block-ads-by-default