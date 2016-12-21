Asus'tan 32inç boyutunda 144Hz kavisli monitör

Asus, öncelikli olarak oyunculara hitap eden 32" boyutunda FULL HD çözünürlük sunan 144Hz yenileme hızına sahip kavisli yeni monitörü VA326H modelini tanıttı.
32 inç FULL HD 144Hz ve kavisli
" 32 inç güzel, 144Hz çok güzel, 1800R kavisli olması daha da güzel ama 1080p FULL HD mi?" dediğinizi duyar gibiyim. Asus'un yeni monitörü oldukça dolu geliyor. Ancak boyutuna ve diğer özelliklerine göre düşük kalan bir çözünürlüğe sahip. 80.1cm boyutundaki 16:9 oranındaki panelde 1920x1080 çözünürlük sunan monitör VA panele sahip.
Yüksek tazeleme oranlarını yüksek çözünürlüklerde uygun fiyatla hele ki kavisli bir monitörde bir arada yapmak ne yazık ki mümkün olmuyor. Diğer taraftan birkaç piksel boyutundaki detayların önem kazandığı, hızlı oynanışa sahip oyunlarda bu tür detayların fark edilmesinin önemi aşikar. 32 inç boyutta 1080p çözünürlüğün bu sebeple tercih edildiği düşünülüyor.
Monitörün teknik verilerine bakacak olursak VA panel kullandığı, 1800R kavisli 80.1cm -31.5"- boyutundaki monitör 300cd/m^2 parlaklık ve 3000:1 kontrast oranı sunuyor. 4ms GTG-Griden griye- tepki süresine ve 178 derecelik görüş açısına sahip. 1 adet D-Sub, 1 adet dual link DVI-D ve 1 adet HDMI girişine sahip monitörün fiyatı henüz açıklanmadı.
http://www.guru3d.com/news-story/asus-to-offer-va326h-32-inch-curved-full-hd-gaming-monitor-with-144hz-refresh-rate.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
i7 6700k cpu
16 gb ddr4 ram
bu sisteme 2k 1080p GSYNC veya 4k olarak tam uyan bir monitör arıyorum. bu konularda fazla bilgim yok. dh ahalisi olarak sizlerin sayesinde adam gibi sistem topladım. monitör içinde değerli yorumlarınızı alabilir miyim?
NOT: oyun amaçlı bir monitör arıyorum. bütçem maksimum 2.500 lira
Şu saatten sonra alınacak "iyi" bir monitörün
1- 2160p veya üstü olması şart.
2- mutlaka 10bit bpc olmalı
3- 120hz veya üstü olmalı
4- siyahlarda 30nit ve aşağısı, beyazlarda en az 300cd/m2 olmalı
5- Adobe RGB %92 ve üstü kapsamalı
6- 8ms veya altı yenileme hızı
7- deltaE 3.5 veya altı olmalı
Profesyonel seride;
1- 4k monitor
2- 10bit + 16bit hardware lut desteği
3- 144hz veya üstü
4- HDR Dolby vision (high dynamic range)
5- siyahlarda 0.02 nit ve altı, beyazlarda 800 nits ve üstü
6- Rec2020 renk kapsamalı
7- deltaE 1.5 ve altı
8- miniDP, DP, çift HDMI girişleri ve birden fazla sinyali aynı anda alıp aralarında hızlı geçiş yapabilen
9- 10ms altı hız iş görür, oyun oynamıyorum.
10- 30" ve üstü
Eizo, Sharp, Sony, Dolby, Panasonic dünyanın standartlarını belirleyip en kaliteli monitörleri üretiyor. Öte yandan Samsung,lg,asus,dell bunlar orta seviye, her ne kadar profesyonel seri ürettiklerini iddia etseler de ancak "kötünün iyisini" yapıyorlar.
Birkac ay benq 3201 pt kullanma imkanim oldu. Dediginiz gibi orta seviye bir monitor olmasina ragmen 4k da o mesafedeki gorselligi anca absorbe edebilen monitordu. Konuda bahsi gecen 1080p monitorun hicbir oyuncuyu memnun edebilecegini dusunmuyorum. En fazla 70 cm uzakliktan 32 inc bir monitore baktiginiz zaman pikselleri tane tane sayarsiniz. Asus gene tribunlere oynuyor diyebiliriz.
Birde hz olayina aciklik getireyim; ekran kartlarindaki var olan veriyolu bant genisliginin ayni kalmasi durumunda dp 1.4 standardi dahi gelse kac kart oldugunun onemi olmaksizin 120-144 hz i goremeyecegiz. Belki orda 120 yazacak ama akicilik olmadigi icin coklu ekran kartlarida ise yaramayacaktir.
Yani 4k monitorlerde 120 hz ve uzerini gorebilmemiz icin birden fazla etkenin gelisme gostermesi lazim.
geçen sene çıkan PG348Q olur mu mesela, 34 curved, g-sync, 100hz
İlla gamer yada Grafik tasarımcısımı olmamız gerekiyor monitör almak için?
Adam gibi 32" 2k uygun fiyatlı IPS panel monitör bekliyoruz.
İşte herkes oyun oynamıyor
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