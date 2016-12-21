Asus'tan 32inç boyutunda 144Hz kavisli monitör

Asus, öncelikli olarak oyunculara hitap eden 32" boyutunda FULL HD çözünürlük sunan 144Hz yenileme hızına sahip kavisli yeni monitörü VA326H modelini tanıttı.

32 inç FULL HD 144Hz ve kavisli

" 32 inç güzel, 144Hz çok güzel, 1800R kavisli olması daha da güzel ama 1080p FULL HD mi?" dediğinizi duyar gibiyim. Asus'un yeni monitörü oldukça dolu geliyor. Ancak boyutuna ve diğer özelliklerine göre düşük kalan bir çözünürlüğe sahip. 80.1cm boyutundaki 16:9 oranındaki panelde 1920x1080 çözünürlük sunan monitör VA panele sahip.

Yüksek tazeleme oranlarını yüksek çözünürlüklerde uygun fiyatla hele ki kavisli bir monitörde bir arada yapmak ne yazık ki mümkün olmuyor. Diğer taraftan birkaç piksel boyutundaki detayların önem kazandığı, hızlı oynanışa sahip oyunlarda bu tür detayların fark edilmesinin önemi aşikar. 32 inç boyutta 1080p çözünürlüğün bu sebeple tercih edildiği düşünülüyor.

Monitörün teknik verilerine bakacak olursak VA panel kullandığı, 1800R kavisli 80.1cm -31.5"- boyutundaki monitör 300cd/m^2 parlaklık ve 3000:1 kontrast oranı sunuyor. 4ms GTG-Griden griye- tepki süresine ve 178 derecelik görüş açısına sahip. 1 adet D-Sub, 1 adet dual link DVI-D ve 1 adet HDMI girişine sahip monitörün fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-to-offer-va326h-32-inch-curved-full-hd-gaming-monitor-with-144hz-refresh-rate.html