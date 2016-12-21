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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan 32inç boyutunda 144Hz kavisli monitör

32 inç, 1800R kavisli, 144Hz... Kulağa güzel geliyor değil mi? Asus, ağırlıklı olarak oyunculara hitap eden VA326H 32"lik kavisli FULL HD 144Hz monitör tanıtıldı.
2 yıl
4,8b
2
20
Monitör
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Asus'tan 32inç boyutunda 144Hz kavisli monitör
 
 Asus, öncelikli olarak oyunculara hitap eden 32" boyutunda FULL HD çözünürlük sunan 144Hz yenileme hızına sahip kavisli yeni monitörü VA326H modelini tanıttı.

 32 inç FULL HD 144Hz ve kavisli

" 32 inç güzel, 144Hz çok güzel, 1800R kavisli olması daha da güzel ama 1080p FULL HD mi?" dediğinizi duyar gibiyim. Asus'un yeni monitörü oldukça dolu geliyor. Ancak boyutuna ve diğer özelliklerine göre düşük kalan bir çözünürlüğe sahip.  80.1cm boyutundaki 16:9 oranındaki panelde 1920x1080 çözünürlük sunan monitör VA panele sahip.
 Yüksek tazeleme oranlarını yüksek çözünürlüklerde uygun fiyatla hele ki kavisli bir monitörde bir arada yapmak ne yazık ki mümkün olmuyor. Diğer taraftan birkaç piksel boyutundaki detayların önem kazandığı, hızlı oynanışa sahip oyunlarda bu tür detayların fark edilmesinin önemi aşikar. 32 inç boyutta 1080p çözünürlüğün bu sebeple tercih edildiği düşünülüyor.
 Monitörün teknik verilerine bakacak olursak VA panel kullandığı, 1800R kavisli 80.1cm -31.5"- boyutundaki monitör 300cd/m^2 parlaklık ve 3000:1 kontrast oranı sunuyor. 4ms GTG-Griden griye- tepki süresine ve 178 derecelik görüş açısına sahip. 1 adet D-Sub, 1 adet dual link DVI-D ve 1 adet HDMI girişine sahip monitörün fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-to-offer-va326h-32-inch-curved-full-hd-gaming-monitor-with-144hz-refresh-rate.html Yorum Yaz
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Patren 2 yıl en beğenilen
buna yapcaklarına 4k 144 hz monitör yapsınlar deli gibi bekleyen kitlesi var
5 Yanıt Yanıtla +15
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BRNSpawn 2 yıl
FullHD çok düşükmüş. En azından 2K olması lazım
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emptychat2 2 yıl
su an hangı ekran kartı bırakın 4k yı 2k da bıle 100 fps uzerı oyun oynatabılıyorkı cozurunurlugunu elestırıyorsunuz he 2k yada 4k 60 hz mı dersenız bence oylesı daha makul olurdu
su an hangı ekran kartı bırakın 4k yı 2k da bıle 100 fps uzerı oyun oynatabılıyorkı cozurunurlugunu elestırıyorsunuz he 2k yada 4k 60 hz mı dersenız bence oyles...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Gentlement39 2 yıl
evga gtx 1070
i7 6700k cpu
16 gb ddr4 ram
bu sisteme 2k 1080p GSYNC veya 4k olarak tam uyan bir monitör arıyorum. bu konularda fazla bilgim yok. dh ahalisi olarak sizlerin sayesinde adam gibi sistem topladım. monitör içinde değerli yorumlarınızı alabilir miyim?
NOT: oyun amaçlı bir monitör arıyorum. bütçem maksimum 2.500 lira
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hsngencer 2 yıl
şu 4k 144 hz isteyen arkadaşlar.2 tane bile 1080 bile zor kurtariyor.kasalarınızda 4 tane titan var galiba.cok cahil konusuyorsunuz yaw.
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435 2 yıl
amatör markalardan harikalar yaratmalarını beklemeyin arkadaşlar.
Şu saatten sonra alınacak "iyi" bir monitörün
1- 2160p veya üstü olması şart.
2- mutlaka 10bit bpc olmalı
3- 120hz veya üstü olmalı
4- siyahlarda 30nit ve aşağısı, beyazlarda en az 300cd/m2 olmalı
5- Adobe RGB %92 ve üstü kapsamalı
6- 8ms veya altı yenileme hızı
7- deltaE 3.5 veya altı olmalı
Profesyonel seride;
1- 4k monitor
2- 10bit + 16bit hardware lut desteği
3- 144hz veya üstü
4- HDR Dolby vision (high dynamic range)
5- siyahlarda 0.02 nit ve altı, beyazlarda 800 nits ve üstü
6- Rec2020 renk kapsamalı
7- deltaE 1.5 ve altı
8- miniDP, DP, çift HDMI girişleri ve birden fazla sinyali aynı anda alıp aralarında hızlı geçiş yapabilen
9- 10ms altı hız iş görür, oyun oynamıyorum.
10- 30" ve üstü
Eizo, Sharp, Sony, Dolby, Panasonic dünyanın standartlarını belirleyip en kaliteli monitörleri üretiyor. Öte yandan Samsung,lg,asus,dell bunlar orta seviye, her ne kadar profesyonel seri ürettiklerini iddia etseler de ancak "kötünün iyisini" yapıyorlar.
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xdeliruzgar 2 yıl 435
435
amatör markalardan harikalar yaratmalarını beklemeyin arkadaşlar.
Şu saatten sonra alınacak "iyi" bir monitörün
1- 2160p veya üstü olması şart.
2- mutlaka 10bit bpc olmalı
3- 120hz veya üstü olmalı
4- siyahlarda 30nit ve aşağısı, beyazlarda en az 300cd/m2 olmalı
5- Adobe RGB %92 ve üstü kapsamalı
6- 8ms veya altı yenileme hızı
7- deltaE 3.5 veya altı olmalı
Profesyonel seride;
1- 4k monitor
2- 10bit + 16bit hardware lut desteği
3- 144hz veya üstü
4- HDR Dolby vision (high dynamic range)
5- siyahlarda 0.02 nit ve altı, beyazlarda 800 nits ve üstü
6- Rec2020 renk kapsamalı
7- deltaE 1.5 ve altı
8- miniDP, DP, çift HDMI girişleri ve birden fazla sinyali aynı anda alıp aralarında hızlı geçiş yapabilen
9- 10ms altı hız iş görür, oyun oynamıyorum.
10- 30" ve üstü
Eizo, Sharp, Sony, Dolby, Panasonic dünyanın standartlarını belirleyip en kaliteli monitörleri üretiyor. Öte yandan Samsung,lg,asus,dell bunlar orta seviye, her ne kadar profesyonel seri ürettiklerini iddia etseler de ancak "kötünün iyisini" yapıyorlar.

Birkac ay benq 3201 pt kullanma imkanim oldu. Dediginiz gibi orta seviye bir monitor olmasina ragmen 4k da o mesafedeki gorselligi anca absorbe edebilen monitordu. Konuda bahsi gecen 1080p monitorun hicbir oyuncuyu memnun edebilecegini dusunmuyorum. En fazla 70 cm uzakliktan 32 inc bir monitore baktiginiz zaman pikselleri tane tane sayarsiniz. Asus gene tribunlere oynuyor diyebiliriz.
Birde hz olayina aciklik getireyim; ekran kartlarindaki var olan veriyolu bant genisliginin ayni kalmasi durumunda dp 1.4 standardi dahi gelse kac kart oldugunun onemi olmaksizin 120-144 hz i goremeyecegiz. Belki orda 120 yazacak ama akicilik olmadigi icin coklu ekran kartlarida ise yaramayacaktir.
Yani 4k monitorlerde 120 hz ve uzerini gorebilmemiz icin birden fazla etkenin gelisme gostermesi lazim.
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UltrAslan_06 2 yıl
Vay arkadaş milleti enayi yerine koymaktan bıkmadınız mı ? süsleyip püsleyip aynı ürünleri piyasaya sürüyorlarya gına geldi artık.Elini sallasan 144 hz curved başka birşey bilmezmisiniz çıkarın 4k 100 hz 120 hz 144 hz işte o zaman diyelim monitör yapmışssınız diye
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erkange 2 yıl UltrAslan_06
ULTRASLAN_06
Vay arkadaş milleti enayi yerine koymaktan bıkmadınız mı ? süsleyip püsleyip aynı ürünleri piyasaya sürüyorlarya gına geldi artık.Elini sallasan 144 hz curved başka birşey bilmezmisiniz çıkarın 4k 100 hz 120 hz 144 hz işte o zaman diyelim monitör yapmışssınız diye

geçen sene çıkan PG348Q olur mu mesela, 34 curved, g-sync, 100hz
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Morphinz 2 yıl
2K 120hz USER monitörü neden yapılmıyor anlamıyorum!
İlla gamer yada Grafik tasarımcısımı olmamız gerekiyor monitör almak için?
Adam gibi 32" 2k uygun fiyatlı IPS panel monitör bekliyoruz.
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kadirirdem 2 yıl
hayırlısı olsun ama 4k olsa tadından yenmezdi...
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damn2u 2 yıl
Hem performans için 144hz alıp hemde 1080p üzeri çözünürlük istemek? Kafalar yine şıkır şıkır.
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Eeltorm 2 yıl
Aynı modelin 2K olanı çıksa süper olurmuş.
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emptychat2 2 yıl
su an hangı ekran kartı bırakın 4k yı 2k da bıle 100 fps uzerı oyun oynatabılıyorkı cozurunurlugunu elestırıyorsunuz he 2k yada 4k 60 hz mı dersenız bence oylesı daha makul olurdu
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*GameOver* 2 yıl emptychat2
emptychat2
su an hangı ekran kartı bırakın 4k yı 2k da bıle 100 fps uzerı oyun oynatabılıyorkı cozurunurlugunu elestırıyorsunuz he 2k yada 4k 60 hz mı dersenız bence oylesı daha makul olurdu

İşte herkes oyun oynamıyor
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BRNSpawn 2 yıl
FullHD çok düşükmüş. En azından 2K olması lazım
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