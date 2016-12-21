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BMW Münih yakınlarında otonom araç geliştirme merkezi açıyor

Otonom araçlar üzerinde çalışmalar ivmesini arttırarak devam ediyor. BMW de ayak uydurmak adına Almanya'da Münih şehri yakınlarında otonom sürüş geliştirme merkezi kurma kararı aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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BMW'nin otonom ve elektrikli araçlar üzerindeki çalışmalar yaptığı biliniyordu. Hatta 2021 yılında otonom elektrikli araç tanıtma planı vardı. Bu alana odaklanmış bir geliştirme merkezi kurma kararı alındı. 2017 ortalarında 2000 çalışanla faaliyete geçmesi bekleniyor.

 BMW'den elektrikli otonom araçlara destek

Almanya Münih yakınlarındaki Unterschleissheim'da kurulacak olan geliştirme merkezi tüm geliştirme çalışmalarının ve yol testlerinin merkezi haline gelecek. Dünya çapında tanınan yetenekli mühendislerin yeni yerleşkesi haline gelecek merkez çeşitli alanlardaki uzmanlara geniş imkanlar sunacak.
 Üretkenlik odaklı çalışılacağı anlaşılan merkez geliştirme, test ve düzeltme çalışmalarının aynı zamanda, aynı yerde yapılmasına imkan tanıyacak. Hazırlanan yazılımlar çok daha kısa sürede test edilebilecek ve gerekli düzeltmeler çok daha kısa sürede yapılabilecek. 
Bir birleriyle aralarında sadece yürüme mesafesi olacak alanında uzman ekiplerden oluşacak yeni merkez, BMW başta olmak üzere otonom ve elektrikli araç üretme ve geliştirme konusunda Silikon Vadisi benzeri bir konuma getirilmesi  hedefleniyor. 

https://techcrunch.com/2016/12/20/bmw-to-open-a-new-autonomous-driving-development-center-near-munich/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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haberelectro 2 yıl
inşallah sonu elektrikli araç yatırımı gibi olmaz. i3 ve i8 bekleneni veremedi.
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aycibin 2 yıl
bir yandan iyi güzel fakat araç kullanmayı zevk haline getiren arabalar da var.herşeyin eletriğe dönmesi o yandan da soğutuyor.ama 4-5 kapılı aile araçlarında benzinli de olsa otonom bence çok faydalı.özellikle gece sürüşlerindeki konfor ve güvenlik tartışılmaz.
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exterminant 2 yıl
bu işin sonu nereye varacak acaba markalar teker teker giriyor bu işe
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kadirirdem 2 yıl
artık başlasınlar Tesla ne zamandır ekmeğini yiyor bunlar daha yeni başlayacak...
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karaköy_soğancısı 2 yıl
tamam iyi güzel yapıyorlarda kimsenin işine yaramaz bence hangi salak bu hack ortamında böyle otonom araç kullanır
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1ses1 2 yıl
30 sene sonra yakıtlı araçlar antika olacak galiba.
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