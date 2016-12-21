BMW Münih yakınlarında otonom araç geliştirme merkezi açıyor

BMW'nin otonom ve elektrikli araçlar üzerindeki çalışmalar yaptığı biliniyordu. Hatta 2021 yılında otonom elektrikli araç tanıtma planı vardı. Bu alana odaklanmış bir geliştirme merkezi kurma kararı alındı. 2017 ortalarında 2000 çalışanla faaliyete geçmesi bekleniyor.

BMW'den elektrikli otonom araçlara destek

Almanya Münih yakınlarındaki Unterschleissheim'da kurulacak olan geliştirme merkezi tüm geliştirme çalışmalarının ve yol testlerinin merkezi haline gelecek. Dünya çapında tanınan yetenekli mühendislerin yeni yerleşkesi haline gelecek merkez çeşitli alanlardaki uzmanlara geniş imkanlar sunacak.

Üretkenlik odaklı çalışılacağı anlaşılan merkez geliştirme, test ve düzeltme çalışmalarının aynı zamanda, aynı yerde yapılmasına imkan tanıyacak. Hazırlanan yazılımlar çok daha kısa sürede test edilebilecek ve gerekli düzeltmeler çok daha kısa sürede yapılabilecek.

Bir birleriyle aralarında sadece yürüme mesafesi olacak alanında uzman ekiplerden oluşacak yeni merkez, BMW başta olmak üzere otonom ve elektrikli araç üretme ve geliştirme konusunda Silikon Vadisi benzeri bir konuma getirilmesi hedefleniyor.

https://techcrunch.com/2016/12/20/bmw-to-open-a-new-autonomous-driving-development-center-near-munich/?ncid=txtlnkusaolp00000595