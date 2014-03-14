Asus'un Android destekli oyun konsolu Game Box ortaya çıktı





Kickstarter platformundan rekorlar kırarak ayrılan Android tabanlı OUYA oyun konsolu yeni bir devrimin ayak sesleri olarak kabul edilse de kullanıcılar mobil cihazlarını tercih etmeye devam etti ve OUYA beklentilerin altında kaldı.





Bununla birlikte üreticilerin Android tabanlı oyun konsolu segmentine sıcak bakmaya devam ettiği görülüyor. Mad Catz M.O.J.O. ve Huawei Tron gibi masaüstü modellerin yanında NVIDIA Shield gibi miko konsollar da mevcut. Şimdi bunların arasına Asus da katılıyor.





Bluetooth sertifika kayıtlarında rastlanan Game Box aynı NVIDIA Shield gibi kontrolcü tasarımına sahip. Tegra 4 yongasetinden gücünü alan konsol Android 4.3 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazda 2GB RAM, Bluetooth 3.0, 8GB depolama ve 430mAh gücünde 12 saatlik oyun süresi sunan bir batarya yer alıyor.





Ürün Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanarak bir kontrolcü görevi görebiliyor. Konsol fonksiyonu ise harici ekranlara bağladığınızda ortaya çıkıyor. Cihazın bağlantı türü henüz belirtilmemiş ancak bir HDMI adaptörü üzerinden kablosuz olarak bağlandığı sanılıyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz ancak global olarak raflara çıkacağı biliniyor.

https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=52904