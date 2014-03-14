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Asus'un Android destekli oyun konsolu Game Box ortaya çıktı

5 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un Android destekli oyun konsolu Game Box ortaya çıktı

Kickstarter platformundan rekorlar kırarak ayrılan Android tabanlı OUYA oyun konsolu yeni bir devrimin ayak sesleri olarak kabul edilse de kullanıcılar mobil cihazlarını tercih etmeye devam etti ve OUYA beklentilerin altında kaldı. 

Bununla birlikte üreticilerin Android tabanlı oyun konsolu segmentine sıcak bakmaya devam ettiği görülüyor. Mad Catz M.O.J.O. ve Huawei Tron gibi masaüstü modellerin yanında NVIDIA Shield gibi miko konsollar da mevcut. Şimdi bunların arasına Asus da katılıyor.

Bluetooth sertifika kayıtlarında rastlanan Game Box aynı NVIDIA Shield gibi kontrolcü tasarımına sahip. Tegra 4 yongasetinden gücünü alan konsol Android 4.3 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazda 2GB RAM, Bluetooth 3.0, 8GB depolama ve 430mAh gücünde 12 saatlik oyun süresi sunan bir batarya yer alıyor. 

Ürün Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanarak bir kontrolcü görevi görebiliyor. Konsol fonksiyonu ise harici ekranlara bağladığınızda ortaya çıkıyor. Cihazın bağlantı türü henüz belirtilmemiş ancak bir HDMI adaptörü üzerinden kablosuz olarak bağlandığı sanılıyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz ancak global olarak raflara çıkacağı biliniyor.

https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=52904 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 5 yıl
konsol nerde yaw:d
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çankayada satılan çakma playstation kollarına benziyor
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crazywinner3 5 yıl
4300mAh'dır o bence
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Steve Jobs 5 yıl
Biz girsek talan ederiz ortalığı.

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Rubisco 5 yıl
Donanımı özelleşmediği sürece bu tarz cihazların geleceği yok malesef.
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sniko1 5 yıl
Abi konsol nerede ben göremedim de?
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18XET01 5 yıl
430 mah bataryayla 12 saat oyun süresi mi sunacakmış puhahahahaha ekran koymayacaklar galiba :D
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl 18XET01
18XET01
430 mah bataryayla 12 saat oyun süresi mi sunacakmış puhahahahaha ekran koymayacaklar galiba :D

Evet koymayacaklar zaten :)
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Vashta Nerada 5 yıl
Kontrolcüsü Xbox gibi olsaymış iyiymiş
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Tazmanya cenevarı 5 yıl
430 mah çok az :(
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Konrolcüsü çin mali PlayStation kontrolculerine benzemis


Çokta kotu değil aslında ama ilk bakista bunu animsatti :)
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