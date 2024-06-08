Valorant, PS5 ve Xbox konsollara geliyor

Valorant, 14 Haziran'da konsollara geliyor
Riot, oyunu daha geniş bir kitleyle test etmek ve aynı zamanda yeni gelen konsol oyuncularının oyunun haritalarına, modlarına, oynanabilir karakterlerine (ajanlar), özel yeteneklerine ve silahlarının nasıl çalıştığına alışmasını sağlamak için sınırlı beta sürümü olarak çıkış yapacağını söylüyor.
Beta 14 Haziran'da başlayacak ve Temmuz ayına kadar devam edecek. Beta programa katılan oyuncular, çeşitli haritaları, modları deneyimleyebilecek. Yeni oyuncular belli sayıda karakterle oynayacak, Xbox Game Pass aboneleri ise PC'de olduğu gibi tüm ajanların kilidi açılmış şekilde oyuna başlayacak.
Valorant'ın konsol sürümünde Xbox ve PlayStation platformları arasında çapraz oyun özelliği olacak ancak PC oyuncuları ayrı tutulacak. Şirket, konsol oyuncularıyla PC oyuncularının adil bir şekilde eşleşmesi, mücadele etmesi için bu kararı aldıklarını söylüyor. Oyuncular PC hesaplarıyla giriş yapıp PC’de satın aldıkları ve kazandıkları tüm öğeleri aktarabilecek.
Valorant konsol sürümüne kayıtlar açıldı. Davet edilen oyuncular e-posta ile bilgilendirilecek ve referans linkleriyle 5 arkadaşını davet edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.