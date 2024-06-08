Tam Boyutta Gör Riot’un taktiksel nişancı oyunu Valorant, 2020’de PC'ye özel çıkış yapmıştı; bu durum çok yakında değişecek. Geliştirici, FPS oyununun 14 Haziran’da PS5 ve Xbox Series X/S konsollara “sınırlı beta” olarak çıkış yapacağını açıkladı.

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Valorant, 14 Haziran'da konsollara geliyor

Riot, oyunu daha geniş bir kitleyle test etmek ve aynı zamanda yeni gelen konsol oyuncularının oyunun haritalarına, modlarına, oynanabilir karakterlerine (ajanlar), özel yeteneklerine ve silahlarının nasıl çalıştığına alışmasını sağlamak için sınırlı beta sürümü olarak çıkış yapacağını söylüyor.

Beta 14 Haziran'da başlayacak ve Temmuz ayına kadar devam edecek. Beta programa katılan oyuncular, çeşitli haritaları, modları deneyimleyebilecek. Yeni oyuncular belli sayıda karakterle oynayacak, Xbox Game Pass aboneleri ise PC'de olduğu gibi tüm ajanların kilidi açılmış şekilde oyuna başlayacak.

Valorant'ın konsol sürümünde Xbox ve PlayStation platformları arasında çapraz oyun özelliği olacak ancak PC oyuncuları ayrı tutulacak. Şirket, konsol oyuncularıyla PC oyuncularının adil bir şekilde eşleşmesi, mücadele etmesi için bu kararı aldıklarını söylüyor. Oyuncular PC hesaplarıyla giriş yapıp PC’de satın aldıkları ve kazandıkları tüm öğeleri aktarabilecek.

Valorant konsol sürümüne kayıtlar açıldı. Davet edilen oyuncular e-posta ile bilgilendirilecek ve referans linkleriyle 5 arkadaşını davet edebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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Valorant, PS5 ve Xbox konsollara geliyor