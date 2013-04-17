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Asus'un ROG serisi SSD modeli RAIDR detaylanıyor

6 yıl
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23
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Asus'un ROG serisi SSD modeli RAIDR detaylanıyor
İstikrarlı şekilde büyüme kaydeden SSD pazarı, Tayvan'ın donanım devlerinden Asus'un da ilgi alanına girmiş durumda. Hakkındaki ilk bilgiler ocak ayının başlarına doğru gün yüzüne çıkarılan ROG RAIDR'a ait fotoğraflar ve detaylı teknik özellikler internette paylaşıldı.
 
İlk bakışta siyah - kırmızı renk kombinasyonuyla ve EMI korumasıyla dikkatleri üzerinde toplayan ROG RAIDR, RAID 0 konfigürasyonunda çalışan iki adet SSD alt biriminden oluşuyor. Toshiba firmasının 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği MLC (Multi-Level Cell) tipi - senkron NAND flash bellek yongalarıyla, LSI-SandForce SF-2281 kontrolcülerle ve PCI-Express 2.0 x2 arayüzü desteğiyle donatılan SSD'lerde, şu an için sadece 120 GB'lık ve 240 GB'lık kapasite seçenekleri sunulmuş.
120 GB'lık model saniyede 765 MB'a varan sıralı yazma hızına, saniyede 775 MB'a varan sıralı okuma hızına ulaşırken; 240 GB'lık modelde sıralı okuma hızı saniyede 830 MB'a kadar, sıralı yazma hızı saniyede 810 MB'a kadar çıkabiliyor. Her iki modelin de rastgele 4 KB okuma performansları ve rastgele 4 KB yazma performansları 100.000 IOPS seviyesinde.
Bekleme sırasında 7 watt, çalışma sırasında ise 16 watt enerji sarfiyatına sahip SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri ise ortalama 620.000 saat olarak tespit edilmiş.
TRIM teknolojisine destek veren ve Kaspersky Antivirus 2013 yazılımıyla gelen Asus ROG RAIDR'ın önümüzdeki aydan itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenirken fiyat konusunda açıklama yapılmamış.   
Asus'un ROG serisi SSD modeli RAIDR detaylanıyor
Asus'un ROG serisi SSD modeli RAIDR detaylanıyor
Asus'un ROG serisi SSD modeli RAIDR detaylanıyor

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__BadblooD__ 6 yıl en beğenilen WarSaw
WarSaw

Asus ta geçirecek yöntemi iyi buldu. ROG diye diye yıllarca iyi sağdılar milleti.

Kimse zorla al demiyor ki, açıkçası ben çok takdir ediyorum RoG serisi ürünleri belli bir çizgileri var ve hitap ettikleri kitle zaten belli. Çevre bileşenleri dışında RoG anlayışını donanımlara ve oyuncu kasalarına yaymaları iyi oldu kaliteli ve iyi çalışılmış hepsi keşke bu çizgiyi telefonlarında da görebilsek ve biraz ulaşılabilir olsalar ama ilerde olacak gibi.
WarSawAsus ta geçirecek yöntemi iyi buldu. ROG diye diye yıllarca iyi sağdılar milleti.Kimse zorla al demiyor ki, ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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edemirci1 4 yıl
Uzun zaman olmuş ama X2 slotuyla Sata 2'de olan bottleneck (darboğaz) sorununa saçma çözüm getirmişler. Son kullanıcı tarafında tutulan kart olmadı. Enterprise seviye tarafında da pek gittiğini sanmıyorum. Gitseydi bu zamana kadar yeni serisi çıkardı. WarSaw mantıklı yazmış. Öngörüsü de doğru.
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raSe34 6 yıl
Ürün Asus olunca nedense ilk tasarım dikkatimi çeker oldu.. bu adamlar tasarım konusunda müthişler ya
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KaleyDeskop 6 yıl
ssd'nin geleçeği parlak bu yüzden intel erken giriş yapmıştı şu an intel'den herkez memnun gibi geleçeğin depolama teknolojisi ancak fiyatıda bizi geleçeğin züğürdü yapabiliyor
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KalemKolik 6 yıl
Yazma ve okuma düşük ne yazıkki.
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DH Misafiri 6 yıl
620.ooo saat zaten 71 yıl yapıyor yabılmışsam affola ..cşu anda en yüksek hızlar bile 600 e gelirken bu 750 850 diyor uu uu uu 120 gblık 400 500 tl olur en düşük ve bu biraz büyük gibi :D
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YordleKing 6 yıl
Pci veriyolunu kullanmasına rağmen 700-800 arası hızlar(varan) bana düşük geldi.
pci ssd lerde gördüklerim hep 1gb/s idi.
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Lockheed 6 yıl
1x cihazı 1x ve üstü slota,
2x cihazı 2x ve üstü slota,
4x cihazı 4x ve üstü slota,
8x cihazı 8x ve 16x slota,
16x cihazı ise sadece 16x slota takabilirsiniz.
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OverClocK1ng 6 yıl Lockheed
Lockheed
1x cihazı 1x ve üstü slota,
2x cihazı 2x ve üstü slota,
4x cihazı 4x ve üstü slota,
8x cihazı 8x ve 16x slota,
16x cihazı ise sadece 16x slota takabilirsiniz.

Tabi canım. Zaten 4x cihazı 2x slota takmak istersen, ayaklar daha uzun olduğu için girmeyecektir.
Zaten x ine göre uzuyor. 4x , 2x ten daha uzun ayağa sahip olduğundan 4x ve üstüne girer.
Tek tek yazmaya gerek görmemiştim ama daha iyi, daha açıklayıcı olmuş. Sağ ol.
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alito 6 yıl
OverClocK1ng
MIKROP DOGAN dominic hoca takılmıyor deyince.. kafam karıştı şimdi
Ya PCI Express, PCI Express. Bunun x2 olanı 2x hızında veriyolu genişliğine sahip, 16x olanı ise 16. Hatta Asusun anakartlarında bazı modellerde 4x slotu var. Ona 1x nasıl takılıyorsa 16x e de takılır...

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buraoca2 6 yıl
Fiyatına değmiyecek olursa, Normal SSD alıp Raid yapmak daha mantıklı ve ucuz olur.
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V4LKyR 6 yıl
Bu cihaza bu kadar para dökeceğime, gider 2 adet 128 GB OCZ Vertex 4 alırım, RAID 0 ile kurarım. Sonuç : 560x2 MB/s okuma, 430x2 MB/s yazma. Hadi fire versin, olsun sana 500x2 = 1000 MB/s okuma, 400x2 = 800 MB/s yazma. 256 GB depolama alanı da cabası. Eee noldu rog mog falan?
Ha bu arada, eminim ki 2 adet 128 GB OCZ Vertex 4'ün fiyatı bundan ucuza gelir. Demedi demeyin sonra.
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