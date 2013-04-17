Asus'un ROG serisi SSD modeli RAIDR detaylanıyor



İstikrarlı şekilde büyüme kaydeden SSD pazarı, Tayvan'ın donanım devlerinden Asus'un da ilgi alanına girmiş durumda. Hakkındaki ilk bilgiler ocak ayının başlarına doğru gün yüzüne çıkarılan ROG RAIDR 'a ait fotoğraflar ve detaylı teknik özellikler internette paylaşıldı.





İlk bakışta siyah - kırmızı renk kombinasyonuyla ve EMI korumasıyla dikkatleri üzerinde toplayan ROG RAIDR, RAID 0 konfigürasyonunda çalışan iki adet SSD alt biriminden oluşuyor. Toshiba firmasının 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği MLC (Multi-Level Cell) tipi - senkron NAND flash bellek yongalarıyla, LSI-SandForce SF-2281 kontrolcülerle ve PCI-Express 2.0 x2 arayüzü desteğiyle donatılan SSD'lerde, şu an için sadece 120 GB'lık ve 240 GB'lık kapasite seçenekleri sunulmuş.

120 GB'lık model saniyede 765 MB'a varan sıralı yazma hızına, saniyede 775 MB'a varan sıralı okuma hızına ulaşırken; 240 GB'lık modelde sıralı okuma hızı saniyede 830 MB'a kadar, sıralı yazma hızı saniyede 810 MB'a kadar çıkabiliyor. Her iki modelin de rastgele 4 KB okuma performansları ve rastgele 4 KB yazma performansları 100.000 IOPS seviyesinde.

Bekleme sırasında 7 watt, çalışma sırasında ise 16 watt enerji sarfiyatına sahip SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri ise ortalama 620.000 saat olarak tespit edilmiş.

TRIM teknolojisine destek veren ve Kaspersky Antivirus 2013 yazılımıyla gelen Asus ROG RAIDR'ın önümüzdeki aydan itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenirken fiyat konusunda açıklama yapılmamış.