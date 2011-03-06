Asus'un Radeon HD 6990 modeli 715 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerinde

Teknik özelliklerini dünyada ilk defa yayınladığımız çift grafik işlemcili Radeon HD 6990, 8 Mart'ta lanse edilecek. AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak sunulacak Radeon HD 6990, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çifti ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detaylarla heyecan yaratmayı başarıyor.

AMD'nin hazırladığı dökümanlara göre, GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında, test ve uygulamasına göre %60'ın üzerinde daha hızlı olmayı başaran Radeon HD 6990, her GPU için 1536 adet olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimiyle gelecek. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı standart olarak 830MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yapacak ancak kart üzerindeki hız aşırtma anahtarı kullanılarak grafik işlemci çalışma frekansı 880MHz'e otomatik olarak yükseltilebilecek.

Teknik özellikleri de ortaya çıkan Radeon HD 6990'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor. Ancak yaklaşan lansman ile birlikte ön-siparişe yönelik bazı fiyatlar da gelmeye başladı. Salland.eu isimli elektronik ticaret sitesi, Asus'un Radeon HD 6990 modelini vergiler de dahil olmak üzere 715 Avro seviyesinden listesine almış durumda. Radeon HD 6970'in 275 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulduğu düşünülürse, Radeon HD 6990 için bahsi geçen fiyat yüksek kalmakla birlikte ön-sipariş için belirtilen yani tavsiye edilen fiyat olmadığını da belirtmekte fayda var.

8 Mart'ta lanse edilecek Radeon HD 6990 için AMD'nin belirlediği satış fiyatı henüz bilinmese de firmanın en yüksek fiyat etiketine sahip modeli olması bekleniyor.