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Asus'un Radeon HD 6990 modeli 715 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerinde

8 yıl
23,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Radeon HD 6990 modeli 715 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerinde
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Teknik özelliklerini dünyada ilk defa yayınladığımız çift grafik işlemcili Radeon HD 6990, 8 Mart'ta lanse edilecek. AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak sunulacak Radeon HD 6990, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çifti ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detaylarla heyecan yaratmayı başarıyor.

AMD'nin hazırladığı dökümanlara göre, GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında, test ve uygulamasına göre %60'ın üzerinde daha hızlı olmayı başaran Radeon HD 6990, her GPU için 1536 adet olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimiyle gelecek. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı standart olarak 830MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yapacak ancak kart üzerindeki hız aşırtma anahtarı kullanılarak grafik işlemci çalışma frekansı 880MHz'e otomatik olarak yükseltilebilecek.

Teknik özellikleri de ortaya çıkan Radeon HD 6990'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor. Ancak yaklaşan lansman ile birlikte ön-siparişe yönelik bazı fiyatlar da gelmeye başladı. Salland.eu isimli elektronik ticaret sitesi, Asus'un Radeon HD 6990 modelini vergiler de dahil olmak üzere 715 Avro seviyesinden listesine almış durumda. Radeon HD 6970'in 275 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulduğu düşünülürse, Radeon HD 6990 için bahsi geçen fiyat yüksek kalmakla birlikte ön-sipariş için belirtilen yani tavsiye edilen fiyat olmadığını da belirtmekte fayda var.

8 Mart'ta lanse edilecek Radeon HD 6990 için AMD'nin belirlediği satış fiyatı henüz bilinmese de firmanın en yüksek fiyat etiketine sahip modeli olması bekleniyor.

Asus'un Radeon HD 6990 modeli 715 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerinde
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Father Torque 8 yıl en beğenilen
5970 çıktığında yanılmıyorsam 2 adet 5870'ten az daha ucuza geliyordu. Hal böyleyken 6990'ın 2 adet 6970'ten pahalı olması tek kelimeyle saçmalık olur.
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JrMaster 8 yıl
ben 1500den aşa olmaz dedim dalga geçtiler

590 da 3000 dedim bakalım
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cancanax 8 yıl
İyi de bunu takınca ne oynucaz?Crysis 2 mi?başka?
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eneshatipoglu 8 yıl
asus gene yapmış yapacağını :D
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Hk@n 8 yıl
türkiyede en az 1500 tl olur
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bkadem 8 yıl
Muhtemelen ön sipariş olduğu için fiyatı yüksek tutmuşlar.
Yurt dışı fiyatı 500-600 dolar aralığında olmasını bekliyorum.
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El Mukteda 8 yıl
fiyat oturur da sıcaklıkları esas merak konusu, nasıl hiçbir test sızmaz? gerçekten ilginç.
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UzmaN345 8 yıl
Fiyat yuksek ama ön sipariş fiyat yüksek olması normal onun yerine 5870 CF en iyi şecim bence 1000tl bile yapmıyor
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eric13 8 yıl
Bu fiyat avrupa fiyati turkiye fiyati dolar olacak yani 700 dolar arti kdv gibi birsey
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Yeur 8 yıl
Sizi bilmemde param olsa bile almam şu kartı.
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Firaristt 8 yıl
Fiyat gerçek yada değil amd nin verdiği resmi fiyat değilmiş işte.. hem böyle bir kartin ucuz olmasini beklemek yanliş..karti almayacaksaniz fiyati sizi ilgilendiriyor mu?(yani bu kadar fazla) alacak olan düşünsün fiyatini.. zaten psu canavari olacaklar gtx 590 ile beraber. Alacak olan onu da hesap eder heralde :) tahminim 1500-1600tl.civarinda olur kart, isteyen parayi bastirir alir istemeyeni zaten ilgilendirmez.. kaldi ki o kart kullanabilecek oyun yok. Benchlerde fazla puan almak isteyenler için güzel kart.
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vidoko 8 yıl
dedimya amd eskisi gibi kullanıcısını fazla düşünmüyor
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TiesTorN 8 yıl
Bu fiyatı koyan AMD değil, Salland diye bir siteymiş zaten... Adında da anlaşılacağı üzere sallamıştır
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ulaire 8 yıl
Yüksek performans ürünleri pahalı olur, ucuza beklemek boş hayaldir. i7 990x gibi bu da benchmark rekor fetişi olanları tatmin edecek bir ürün başka da bir işe yaramaz.
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Poyri 8 yıl
Bu fiyat uzerinden konusmak yamlus bence bu daha cikmamis kartin on siparisi vede marka asus ilk ciktigimda pahali olucagi kesin ama bence 1-2 aya en gec 1300 civarina geriler gtx590nin da gelmesiyle
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
kullanıcı dostu ati-amd acıma vur kırbacı




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atiktuk 8 yıl
ürün cok yeni liderliğe oynayan bir ürün ve konu baslıgında kı marka asus..dolayısı ile fiyat normal gibi..gtx590 nın cıkısı ıle bırlıkte bıraz daha ıner dengesını bulur gibi..fakat yine de türkiye de bu kartın fiyatı kdv si vs 2 milyarı bulabilir..

şu aralar ekran kartı alacak olan adam bir düşünsün bu kartla hangi oyunu oynarım diye!!!piyasa da oyun yok maalesef..
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ozkan_tpc 8 yıl
1250-1500 Tl arası giriş yapacağını umut eden arkadaşlar; 715 Euro'nun kaç tl ye denk geldiğini, Türkiye'ye dolar cinsinden girse de +Kdv'si +Kar payları ile fiyatların hangi seviyelere çıktığını bi araştırınız lütfen. Gerçi araştırmaya gerek yok burda bile bikaç yorumda belirtmiş arkadaşlar.
Benim şahsi tahminim 1750 ile giriş yapar, 1600'de bi süre tutunur, gtx 590 çıkınca mağlup olursa 1500, galip olursa yine 1750 :D
Hala umut ediyorsanız; etmeye devam edin :D
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Unchangeable 8 yıl
Bu fiyata bakıp çok yorum yapmaya gerek yok amd tarafından önerilen rakam değil denmiş ve bu fiyat ön sipariş fiyatı yüksek olması normal (ki ucuz olmasını da bekleyen yok) gtx 590 da muhtemelen 900euro civarı olacaktır
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