Asus'un akıllı saati detaylanıyor





Geçen haftadan itibaren akıllı saati için ilk ipuçlarını vermeye başlayan Asus, model ile ilgili bazı detayları da paylaşmaya başladı.





ZenWatch olarak adlandırılacak olan modelin köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Firma yeni saatinin Android Wear işletim sistemi taşıyacağı ve ses tanıma özelliği ile komutlar verilebileceğini açıkladı. Ancak bu özellik başlangıçta sadece İngilizce dili için geçerli olacak.





Fiyat konusunda rakiplerinden önde olmak isteyen Asus, ZenWatch için 199$ altında bir fiyat seviyesi belirlemiş. Bunun ne olduğu tam açıklanmasa da beklentiler 149$ olacağı yönünde. Cihaz Ekim ayında global pazarlar için satışa sunulacak.





Asus ZenWatch'ın düşük fiyatı sayesinde Gear gibi rakiplerinden önde olacağına kuşku yok. Ancak bu düşük maliyetin saatte neleri kesintiye uğratabileceğini ise gelecek hafta öğreneceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenWatch-will-feature-voice-commands-sub-200-price-confirmed-by-CEO_id59949