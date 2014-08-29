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Asus'un akıllı saati detaylanıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un akıllı saati detaylanıyor

Geçen haftadan itibaren akıllı saati için ilk ipuçlarını vermeye başlayan Asus, model ile ilgili bazı detayları da paylaşmaya başladı.

ZenWatch olarak adlandırılacak olan modelin köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Firma yeni saatinin Android Wear işletim sistemi taşıyacağı ve ses tanıma özelliği ile komutlar verilebileceğini açıkladı. Ancak bu özellik başlangıçta sadece İngilizce dili için geçerli olacak. 

Fiyat konusunda rakiplerinden önde olmak isteyen Asus, ZenWatch için 199$ altında bir fiyat seviyesi belirlemiş. Bunun ne olduğu tam açıklanmasa da beklentiler 149$ olacağı yönünde. Cihaz Ekim ayında global pazarlar için satışa sunulacak.

Asus ZenWatch'ın düşük fiyatı sayesinde Gear gibi rakiplerinden önde olacağına kuşku yok. Ancak bu düşük maliyetin saatte neleri kesintiye uğratabileceğini ise gelecek hafta öğreneceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenWatch-will-feature-voice-commands-sub-200-price-confirmed-by-CEO_id59949 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dr. Spider 4 yıl
Zenwatch ne lan iwatch varken
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fberat 4 yıl
Resmi yokmu bu saatin?
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Breathe78 4 yıl fberat
ikonik italyan tasarımı kahve rengi deri kayışı, çelik kasa ve çerçevesi ile oldukça şık bir tasarımı var.


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DH Misafiri 4 yıl
iOS uyumlu olsa da, iWatch'a boşuna kendimizi düdüklettirmesek
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Inque 4 yıl
Bu akıllı saat olayı tutmadı. Şarjı 1 ay falan giden modeller olmadıkça da gereksiz.
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halilBU 4 yıl
iphone en boş telefon arkadaş iwatch ta boş gelecektir :)
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niyomania 4 yıl halilBU
halilBU
iphone en boş telefon arkadaş iwatch ta boş gelecektir :)

asus zenwatch diyor haberde iphone la nasil bir alaka kurdun?
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Silent Guardian 4 yıl
iOS uyumlu olsa da, iWatch'a boşuna kendimizi düdüklettirmesek
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