Asus'un akıllı saati kavisli bir ekrana sahip olacak





IFA 2014 fuarının en dikkat çekici ürünlerinden birisini tanıtacağını sık sık dile getiren Asus, yeni ürünü ile ilgili ipuçları vermeye bir süredir devam ediyor. İlk önce bir akıllı saat hazırladığını ilan eden firma şimdi de detayları paylaşmaya başladı.





Asus'un Facebook üzerinden paylaştığı karakalem çalışmasında yeni akıllı saatin kavisli bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Rakiplerinden daha farklı oval bir tasarıma sahip olduğu anlaşılan akıllı saatte bir de kamera yer alacak.





Asus'un öldürücü darbeyi fiyat konusunda vurması bekleniyor. Rakiplerinin 200$ ve üzeri seviyelerde konumlandığı pazarda firmanın 100$-150$ arasında bir fiyat etiketi belirleyeceği tahmin ediliyor. Böylece firma tüketici ilgisini çekebilecek.





Ancak düşük tutulan maliyetler sebebiyle akıllı saatin donanımından bir fedakarlık yapılıp yapılmadığı merak konusu. Zira böyle bir ihtimal, fonksiyonellik ve batarya süresi konusunda cihazı rakiplerinin gerisine düşürebilir.

http://www.phonearena.com/news/First-Asus-Android-Wear-smartwatch-might-feature-a-curved-display_id59779