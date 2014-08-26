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Asus'un akıllı saati kavisli bir ekrana sahip olacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un akıllı saati kavisli bir ekrana sahip olacak

IFA 2014 fuarının en dikkat çekici ürünlerinden birisini tanıtacağını sık sık dile getiren Asus, yeni ürünü ile ilgili ipuçları vermeye bir süredir devam ediyor. İlk önce bir akıllı saat hazırladığını ilan eden firma şimdi de detayları paylaşmaya başladı.

Asus'un Facebook üzerinden paylaştığı karakalem çalışmasında yeni akıllı saatin kavisli bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Rakiplerinden daha farklı oval bir tasarıma sahip olduğu anlaşılan akıllı saatte bir de kamera yer alacak. 

Asus'un öldürücü darbeyi fiyat konusunda vurması bekleniyor. Rakiplerinin 200$ ve üzeri seviyelerde konumlandığı pazarda firmanın 100$-150$ arasında bir fiyat etiketi belirleyeceği tahmin ediliyor. Böylece firma tüketici ilgisini çekebilecek. 

Ancak düşük tutulan maliyetler sebebiyle akıllı saatin donanımından bir fedakarlık yapılıp yapılmadığı merak konusu. Zira böyle bir ihtimal, fonksiyonellik ve batarya süresi konusunda cihazı rakiplerinin gerisine düşürebilir.  

http://www.phonearena.com/news/First-Asus-Android-Wear-smartwatch-might-feature-a-curved-display_id59779 Yorum Yaz
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Tom Hagen 4 yıl
100dolar bir saat icin pahali degil belki ama su akilli saatleri acayip merak ediyorum. Normal saatler goruntu vaat ederken bunlar ne vaat ediyor.
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thestell 4 yıl
Genelde pahalı olmasını gectim hala 2600mahlı amiraller cıktıkca kullanılmaz. Once pil.
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Anna Dewitt 4 yıl
Şu saatler rağbet gördüğü kadar kullanışlı mı çok merak ediyorum. Maalesef kullanma şansım olmadı hiç. Fiyatı böyle olursa ve bir şeylerden taviz vermezlerse baya iyi bir çıkış olur.
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khytr89 4 yıl
Asusun yazilim destegi gercekten vasat.. win8 ciktiginda aldigim asus pc 1 yillikti ama driver destegi verilmedi.. sagdan soldan toplayarak duzelttim ancak atkpackage ve klavyedeki ozel tuslar calismiyor.. hp ye bakiyorum adamlar 3 senelik pc ye bile win8 driveri cikartmis..
hem saat alicak olsam gear alirdim.. en azindan ustunden 1 2 model gecti.. adamlar batarya disindaki eksikleri gidermek uzere.. "gear solar" adinda gunes enerjisi ile sarj olan ya da "gear kinetic" adinda hareketten enerji alan bir saat cikarsa hemen alicam
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fatih-8 4 yıl
Minicik alet 150 dolar maliyet odaklı oluyor anlamıyorum. Bu fiyata bu firmalar kocaman telefon da satıyor. Su zimbirtilarin 50 doları geçmemesi lazım.
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DH Misafiri 4 yıl
Asus mu yazılım desteği vermiyor? Güldürmeyin lütfen.
Bence Asus pazarda adını duyurmaya ve pazarda kalıcı olmak için rekabetçi bir fiyat ile girecek. Donanımıda diğer akıllı saatlerdekine yakın olur diye düşünüyorum.
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xmasx 4 yıl
Onca ozellik koyarlar ama pili 1-2 gunu gecmez :)
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BARIŞ55 4 yıl
Yine çalmışlardır Tytan da olduğu gibi.

Asus kadar nefret ettiğim bir firma daha yok! Pardon var, Samsung.

İkisi de benim için görüntüden ibaret.

Elle tutulur seviyede kaliteli var fakat iki firma da yazılım tarafında destek vermiyor!

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Xloud 4 yıl
100 dolar ve kavisli...hayal...
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karınca kokusu 4 yıl
En çok merak ettiğim de fiyatı.
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