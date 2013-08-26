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Asya / Pasifik bölgesi, akıllı telefon pazarına damga vuruyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Asya / Pasifik bölgesi, akıllı telefon pazarına damga vuruyor

Öncü pazar araştırma şirketlerinden IDC’nin son çalışmasına göre Asya / Pasifik bölgesi, akıllı telefon pazarındaki etkinliğini her geçen gün arttırıyor. 2013’ün 2.çeyreği itibariyle bölgedeki akıllı telefon satışları 119 milyona yükseldi.

Bu satış hacmi neticesinde çeyrek bazda %10, yıllık bazda ise %75’lik devasa bir büyüme sergileyen Asya /Pasifik (Japonya hariç) bölgesinde, özellik telefonlarının satış sayısı 106 milyona gerilerken; akıllı telefonların bölgedeki payı %53’e yükselerek, telefon pazarındaki liderliği eline aldı.

Asya Pasifik bölgesinde akıllı telefon satışlarında görülen bu büyümenin en önemli sebebi ise yerel üreticiler. Samsung’un dünyadaki etkinliğini Asya / Pasifik bölgesinde de sürdürmesinin yanı sıra Çin’li üreticiler Lenovo, Coolpad, Huawei ve ZTE, satışa sundukları yeni çözümlerle özellikle Çin’de önemli bir satışa ulaştılar. Verilere göre ZTE ve Huawei gibi anavatanları dışında da telefonlarını teknoloji severlere ulaştıran firmalar, 2.çeyrekteki satışların %38’ünü oluştururken; 2012 ve 2011’de bu oranlar sırasıyla %20 ve %7 mertebelerindeydi.

Apple ise son çeyrek satışları itibariyle Samsung’un lider olduğu Çin’de, Lenovo, Coolpad, Huawei ve ZTE’den sonra ancak 6.sırada yer alabildi.

IDC analistlerinden Melissa Chau, Çin ve Hindistan gibi pazarların akıllı telefon dünyasındaki etkinliklerini her geçen gün arttırmalarının süpriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederken; önümüzdeki döndemde her fiyat aralığında sunulacak olan yeni akıllı telefonlarla Asya / Pasifik bölgesinin akıllı telefon satışlarının milyarlara ulaşmasında çok önemli rol oynacağını ifade etti.


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RED LORD CHE 5 yıl
Kapitalizm toplumları yönetme adına girmedik delik bırakmaz,
Akıllı cihaz demek aynı zamanda tüm özel bilgilerimizi kendi rızamızla üstelik para ödeyerek verme anlamına geliyor.
Ayrıca üstüne para ödediğimiz bizden alınan bu bilgiler tekrar bize reklam olarak geri dönmekte.
Ne güzel İstanbul:)
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