Audi, 850 bin otomobilini geri çağırdı

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, emisyon değerlerini iyileştirmek adına 850.000 dizel otomobil için ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunuyor. Audi yükseltmenin, mevcut yasal gerekliliklerin haricinde emisyon davranışlarını daha iyi hale getireceğini söyledi. Otomobil üreticisi geri çağırma programının dizel araçlara yönelik "olası yasakları" önlemek için düşünüldüğünü ifade ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde rakip Alman otomobil üreticileri Mercedes ve Daimler, üç milyon aracı kapsayan bir geri çağırma programı başlatmıştı. Audi'nin kendi isteğiyle başlattığı geri çağırma programı, ana şirket Volkswagen ve kardeş firma Porsche tarafından üretilen bazı modeller de dahil olmak üzere, Euro 5 ve Euro 6 emisyon kriterlerini karşılayan altı ve sekiz silindirli dizel motorlara sahip otomobilleri kapsıyor.

Dönüm noktası: Volkswagen'in emisyon skandalı

Yazılım güncellemesinin Avrupa ve diğer ülkelerdeki (Kuzey Amerika hariç) Audi otomobiller için mevcut olduğunu belirtelim. Almanya ve diğer ülkelerdeki otomobil üreticilerinin üzerindeki baskı, Volkswagen'in 2015'teki 11 milyon dizel aracı etkileyen emisyon skandalı sonrasında iyice artmış durumda.

Berlin'deki politikacılar ve Alman bölgesel başkentler, yüksek emisyonlu araçları yasaklayan bazı yasalarla birlikte dizel araçlarından kaynaklanan hava kirliliğini azaltmaya yönelik önlemler almaya başadı. Audi de bu geri çağırma programıyla dizel motorlu otomobillerinin emisyon değerlerini iyileştirerek, yasağa karşı koyabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

https://sg.news.yahoo.com/audi-voluntarily-recalls-850-000-diesel-vehicles-102655461.html