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Audi, 850 bin otomobilini geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi Audi, emisyon değerlerini iyileştirmek için 850 bin otomobilini geri çağırdı. Şirket bir yazılım güncellemesiyle dizel motorlu araçlarının geleceğini güvence altına alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman lüks otomobil üreticisi Audi, emisyon değerlerini iyileştirmek adına 850.000 dizel otomobil için ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunuyor. Audi yükseltmenin, mevcut yasal gerekliliklerin haricinde emisyon davranışlarını daha iyi hale getireceğini söyledi. Otomobil üreticisi geri çağırma programının dizel araçlara yönelik "olası yasakları" önlemek için düşünüldüğünü ifade ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde rakip Alman otomobil üreticileri Mercedes ve Daimler, üç milyon aracı kapsayan bir geri çağırma programı başlatmıştı. Audi'nin kendi isteğiyle başlattığı geri çağırma programı, ana şirket Volkswagen ve kardeş firma Porsche tarafından üretilen bazı modeller de dahil olmak üzere, Euro 5 ve Euro 6 emisyon kriterlerini karşılayan altı ve sekiz silindirli dizel motorlara sahip otomobilleri kapsıyor.

Dönüm noktası: Volkswagen'in emisyon skandalı

Yazılım güncellemesinin Avrupa ve diğer ülkelerdeki (Kuzey Amerika hariç) Audi otomobiller için mevcut olduğunu belirtelim. Almanya ve diğer ülkelerdeki otomobil üreticilerinin üzerindeki baskı, Volkswagen'in 2015'teki 11 milyon dizel aracı etkileyen emisyon skandalı sonrasında iyice artmış durumda.
Berlin'deki politikacılar ve Alman bölgesel başkentler, yüksek emisyonlu araçları yasaklayan bazı yasalarla birlikte dizel araçlarından kaynaklanan hava kirliliğini azaltmaya yönelik önlemler almaya başadı. Audi de bu geri çağırma programıyla dizel motorlu otomobillerinin emisyon değerlerini iyileştirerek, yasağa karşı koyabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

https://sg.news.yahoo.com/audi-voluntarily-recalls-850-000-diesel-vehicles-102655461.html Yorum Yaz
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kaptan666 2 yıl en beğenilen
Sakın yaptırmayın arkadaşlar. 2000 devir deki torku düşüyor. Arabanın maksimum gücü torku aynı kalıyor diyebilmek için 4000 devir üstündaki torku artırmışlar. Sonuç; 110 km/s hızla ve 2000 devir ile giderken sollama yapacağın zaman yığılan araba. 4.cü vites yapıp her 5'e geri attığımda küfrediyorum. Eski yazılımı atın dedim servise ama garanti dışı kalır dediler. Yarın gidip tekrar konuşmayı planlıyorum...
2000 motor aracınız varsa durum daha da kötü. Ölçümlere göre %75 ve altına iniyor güç. Yani 2.0 motor götürüp 1.6 alıyorsun. Yaşasın çevre.
Bence ürünler bu hali ile ayıplı ürün oluyor. Amerika'daki tüketiciler dava açmışlar. Bakalım ne olacak.
Sakın yaptırmayın arkadaşlar. 2000 devir deki torku düşüyor. Arabanın maksimum gücü torku aynı kalıyor diyebilmek için 4000 devir üstündaki torku artırmışlar. S...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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fthkn 2 yıl
Şu en derine gömülmüş patentler beni deli ediyor. Hiçkimse varlıklarını fark etmiyor ama dünya üzerinde kazanılan paranın yüzde 90'ı onlardan geliyor. Sen de kendini yırtıyorsun 3 kuruş kazanmak için. Gömülü patentler sinsi biçimde hayatımızı ve dünyayı mahvediyorlar. Bir otomobilin içinde gömülü ne dokunabilir ne de ayrıca satın alabilirsin ama inanılmaz büyüklükte bir ekonomik hacme sahipler.
Şu en derine gömülmüş patentler beni deli ediyor. Hiçkimse varlıklarını fark etmiyor ama dünya üzerinde kazanılan paranın yüzde 90'ı onlardan geliyor. Sen de ke...
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alphi3458 2 yıl
V-6 ve V-8 hacimli motorlar çağrılacak
Alman otomobil üreticisi Audi, ABD ve Kanada hariç dünya genelinde 850 bin dizel motorlu otomobili yeni bir yazılım yüklemek için gönüllü olarak geri çağıracağını duyurdu.
Volkswagen (VW) AG bünyesindeki Audi'den yapılan açıklamada, şirketin müşterilerine Avrupa'da ve ABD ile Kanada dışındaki diğer pazarlarda AB5 ve AB6 dizel motorlu otomobiller için bir yenileme programı sunduğu, bu kapsamda gönüllü olarak 6 ve 8 silindirli dizel motorlu (V6 / V8 TDI, AB5 / AB6) 850 bin otomobile yeni bir yazılım uygulanacağı belirtildi.
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mu5tafa 2 yıl
Şu almanlara gram acımıyorum.
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-KeepCalm-7 2 yıl
Ayrıca 2 litre üstü TFSİ motorlar 6 ila 8 hafta üretimi durduruldu sebebi ise aracın değişik modlarda hesapladiklari yakıt tüketiminin üstüne çıktığıni farkettikleri için.
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Mehmet Öz 2 yıl
Avrupa da dizel motorlar sürekli teşvik ediliyor. Japonlara karşı tutunabilmek için. Gelecek hibritte olduğu için Japonlar özellikle Toyota dizele yatırım yapmıyor. Dizelde de euro 6 normları firmaları zorluyor. Volvo yeni dizel motor üretmeyeceğini açıkladı. Dizel devri yavaş yavaş kapanıyor.
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pixelbs 2 yıl
anlaşıkan ,gizli beygirleri alıp yerıne sütçü veriyorlar
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kaptan666 2 yıl en beğenilen
Sakın yaptırmayın arkadaşlar. 2000 devir deki torku düşüyor. Arabanın maksimum gücü torku aynı kalıyor diyebilmek için 4000 devir üstündaki torku artırmışlar. Sonuç; 110 km/s hızla ve 2000 devir ile giderken sollama yapacağın zaman yığılan araba. 4.cü vites yapıp her 5'e geri attığımda küfrediyorum. Eski yazılımı atın dedim servise ama garanti dışı kalır dediler. Yarın gidip tekrar konuşmayı planlıyorum...
2000 motor aracınız varsa durum daha da kötü. Ölçümlere göre %75 ve altına iniyor güç. Yani 2.0 motor götürüp 1.6 alıyorsun. Yaşasın çevre.
Bence ürünler bu hali ile ayıplı ürün oluyor. Amerika'daki tüketiciler dava açmışlar. Bakalım ne olacak.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Lord Melkor 2 yıl kaptan666
Böyle bir şey yapmaları yasak değil mi? Sonuçta size satarken söylediklerini şuan vaadedememiş oluyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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CrossoverKing 2 yıl
850.000 çok ciddi rakam. Bu rakamlarla nasıl başa çıkıyorlar ilginç. Normal işleyişi baya etkiler en iyi organizasyonda bile. Maliyete değinmedim bile
1 Yanıt Yanıtla
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beyinsis 2 yıl CrossoverKing
CrossoverKing
850.000 çok ciddi rakam. Bu rakamlarla nasıl başa çıkıyorlar ilginç. Normal işleyişi baya etkiler en iyi organizasyonda bile. Maliyete değinmedim bile

sadece yazılım yükleyecek. işçilikten başka ne maliyeti var? bir serviste 1 saat kalacaksa bir araç 850bin saat işçilik. ne tutacak ki saati 20€ olsa (müşteriye karşı işçilikler yüksektir ama garanti dahili işçiliklerde üreticiler bayileri öldürür). 17 milyon € eder bu. 17 milyon vw için dişçinin kovuğu değil. bunun birkaç milyonu maliyet görüneceği için ödeyeceği vergiden mahsup edilecek. gerçek maliyeti 12-13ü bulur.
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ONIONBUD 2 yıl
Geri çağırma derken en yakın Audi servisine gidin.Ücretsiz yazılım yüklensin,check up yapılsın demek mi ?
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fthkn 2 yıl
Şu en derine gömülmüş patentler beni deli ediyor. Hiçkimse varlıklarını fark etmiyor ama dünya üzerinde kazanılan paranın yüzde 90'ı onlardan geliyor. Sen de kendini yırtıyorsun 3 kuruş kazanmak için. Gömülü patentler sinsi biçimde hayatımızı ve dünyayı mahvediyorlar. Bir otomobilin içinde gömülü ne dokunabilir ne de ayrıca satın alabilirsin ama inanılmaz büyüklükte bir ekonomik hacme sahipler.
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maligezgin 2 yıl
su sürekli yağ yakan a5 leri de çağırsalarmış her yerde şikayet var internette
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Otomobil, yasak ve
11 etiket daha geri çağırma emisyon audi hava kirliliği almanya skandal dizel motor Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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