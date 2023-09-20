Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya yeni bir merkez açtı

Yapımı üç yıl süren merkez şirkete yaklaşık 100 milyon euro'ya (107 milyon dolara) mal oldu. Yaklaşık 100 kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Yeni tesis sayesinde Alman marka önceki tesise kıyasla çok daha geniş bir yelpazede çarpışma testleri yapabilecek.
150 sensöre sahip 60'tan fazla manken
Audi yeni merkezde 18 aylık bir bebekten 102 kilogramlık bir yetişkine kadar 60'tan fazla çarpışma testi mankeni kullanacak. Bu mankenlerde bulunan 150'ye kadar sensör, çarpışma sırasında oluşan verileri toplayacak. Hepsi bununla da sınırlı değil.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.