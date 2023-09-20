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    Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya yeni bir merkez açtı

    Alman otomobil devi Audi, yeni modellerini oldukça kapsamlı çarpışma testlerinden geçirebilmek için yeni bir merkez açtı. Şirketin 100 milyon euro harcadığı tesis son teknoloji ekipmanlar içeriyor.
    Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya bir merkez açtı Tam Boyutta Gör
    Audi, Almanya'nın Ingolstadt kentindeki teknoloji parkında son teknoloji ekipmanlarla donatılmış yeni bir Araç Güvenliği Merkezi açtı. Söz konusu tesis, otomobil üreticisinin yeni modellerini piyasaya sürmeden önce bir dizi çarpışma testinden geçirmesine olanak tanıyacak.

    Yapımı üç yıl süren merkez şirkete yaklaşık 100 milyon euro'ya (107 milyon dolara) mal oldu. Yaklaşık 100 kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Yeni tesis sayesinde Alman marka önceki tesise kıyasla çok daha geniş bir yelpazede çarpışma testleri yapabilecek.

    Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya bir merkez açtı Tam Boyutta Gör
    Audi Araç Güvenlik Merkezi'nde son teknoloji ürünü yüksek hızlı kameralar ve LED aydınlatma gibi ekipmanlarla donatılmış, geniş ve tam entegre bir çarpışma testi alanı mevcut. Ayrıca 250 metrelik bir hızlanma pisti, 100 tonluk taşınabilir bir çarpışma bloğu ve iki aracı 90 derecelik açıyla çarpıştırma sistemi yer alıyor.Tesis içerisinde bir manken laboratuvarı, bileşen test standları, ofisler ve atölyelere de yer verilmiş.

    Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya bir merkez açtı Tam Boyutta Gör

    150 sensöre sahip 60'tan fazla manken

    Audi yeni merkezde 18 aylık bir bebekten 102 kilogramlık bir yetişkine kadar 60'tan fazla çarpışma testi mankeni kullanacak. Bu mankenlerde bulunan 150'ye kadar sensör, çarpışma sırasında oluşan verileri toplayacak. Hepsi bununla da sınırlı değil.

    Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya bir merkez açtı Tam Boyutta Gör
    Üç boyutlu tarama teknolojisi, araçların çarpışma sonrası deformasyonlarını analiz etmeye yardımcı olurken, hareket izleme sistemi olayların gelişimini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alacak. Audi ilk çarpışma testi merkezini 1970 yılında Ingolstadt'ta açmıştı. İlginçtir ki şirket 50 yılı aşkın bir süredir burayı kullanıyordu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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