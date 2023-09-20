Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya yeni bir merkez açtı

Tam Boyutta Gör Audi, Almanya'nın Ingolstadt kentindeki teknoloji parkında son teknoloji ekipmanlarla donatılmış yeni bir Araç Güvenliği Merkezi açtı. Söz konusu tesis, otomobil üreticisinin yeni modellerini piyasaya sürmeden önce bir dizi çarpışma testinden geçirmesine olanak tanıyacak.

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Yapımı üç yıl süren merkez şirkete yaklaşık 100 milyon euro'ya (107 milyon dolara) mal oldu. Yaklaşık 100 kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Yeni tesis sayesinde Alman marka önceki tesise kıyasla çok daha geniş bir yelpazede çarpışma testleri yapabilecek.

Tam Boyutta Gör Audi Araç Güvenlik Merkezi'nde son teknoloji ürünü yüksek hızlı kameralar ve LED aydınlatma gibi ekipmanlarla donatılmış, geniş ve tam entegre bir çarpışma testi alanı mevcut. Ayrıca 250 metrelik bir hızlanma pisti, 100 tonluk taşınabilir bir çarpışma bloğu ve iki aracı 90 derecelik açıyla çarpıştırma sistemi yer alıyor.Tesis içerisinde bir manken laboratuvarı, bileşen test standları, ofisler ve atölyelere de yer verilmiş.

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150 sensöre sahip 60'tan fazla manken

Audi yeni merkezde 18 aylık bir bebekten 102 kilogramlık bir yetişkine kadar 60'tan fazla çarpışma testi mankeni kullanacak. Bu mankenlerde bulunan 150'ye kadar sensör, çarpışma sırasında oluşan verileri toplayacak. Hepsi bununla da sınırlı değil.

Tam Boyutta Gör Üç boyutlu tarama teknolojisi, araçların çarpışma sonrası deformasyonlarını analiz etmeye yardımcı olurken, hareket izleme sistemi olayların gelişimini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alacak. Audi ilk çarpışma testi merkezini 1970 yılında Ingolstadt'ta açmıştı. İlginçtir ki şirket 50 yılı aşkın bir süredir burayı kullanıyordu.

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Audi çarpışma testleri için 100 milyon euro'ya bir merkez açtı