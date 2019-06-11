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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi, ABD’deki ilk elektrikli otomobilini yangın tehlikesi yüzünden geri çekiyor

Audi tarafından yapılan açıklamalara göre henüz bağlantılı bir yangın çıkmasa da bir kablo ağı hatası sebebiyle e-Tron SUV modelinin pil hücreleri arasında nem birikiyor.
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Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Audi tarafından yapılan bir açıklamayla e-Tron SUV modelleri, gönüllü olarak geri çağırılıyor. Firmanın ilk tam elektrikli modeli, pil sistemindeki bir tasarım hatası yüzünden risk taşıyor ve yaklaşık 540 araç toplatma kapsamına giriyor. Bu sayı, Audi’nin Nisan’dan bu yana yaptığı toplam satış sayısının yarısı.
Audi açıklamasına göre kablo ağındaki bir hata sebebiyle etkilenen modellerde pil hücreleri arasında yangına sebebiyet verebilecek nem birikiyor. Şimdiye kadar bu tip bir yangın ya da bağlantılı yaralanma meydana gelmedi fakat Audi’nin Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre dünya çapında beş farklı durumda “batarya arıza ışığı” bu sebeple yandı.
Ağustos ayına kadar arızanın giderilmesine yönelik bir çözüm üretmeyi öngören firma, bu geri çağırma sırasında CNET’e göre aracı satmaya devam edecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-10/audi-recalls-first-electric-vehicle-in-u-s-on-battery-fire-risk Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
#DesertFox1907 1 hf.
Elektrikli otomobiller geleceğimiz değil. Hidrojene yakıt deposu yapmak şuan mümkün değil bu teknoloji imkanlarıyla. İlerde çözüm bulunursa benzinin en büyük alternatifi hidrojenli içten yanmalı motorlar.
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DH Misafiri 1 hf.
almanlar bu işte sınıfta kaldı
elektirikli işi sakat iş o bataryalar patlarsa telofondaki gibi elini avucunu yakmaz etkisi derin olur
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hazarRS 1 hf.
Türkiye'de olsaydı doğuş oto 60-70bin tl tamir masrafı çıkarırdı. O da iyi niyet garantisi fiyatı...
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infom@n 1 hf.
Tesla gömücüleri suskun :D
Elektrikli Şahin ve Civic çıkana kadar muhalefet edecekler. :D
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