Audi, ABD’deki ilk elektrikli otomobilini yangın tehlikesi yüzünden geri çekiyor

Audi tarafından yapılan açıklamalara göre henüz bağlantılı bir yangın çıkmasa da bir kablo ağı hatası sebebiyle e-Tron SUV modelinin pil hücreleri arasında nem birikiyor.