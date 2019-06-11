Audi, ABD’deki ilk elektrikli otomobilini yangın tehlikesi yüzünden geri çekiyor

Teknoloji Editörü
Audi tarafından yapılan bir açıklamayla e-Tron SUV modelleri, gönüllü olarak geri çağırılıyor. Firmanın ilk tam elektrikli modeli, pil sistemindeki bir tasarım hatası yüzünden risk taşıyor ve yaklaşık 540 araç toplatma kapsamına giriyor. Bu sayı, Audi’nin Nisan’dan bu yana yaptığı toplam satış sayısının yarısı.
Audi açıklamasına göre kablo ağındaki bir hata sebebiyle etkilenen modellerde pil hücreleri arasında yangına sebebiyet verebilecek nem birikiyor. Şimdiye kadar bu tip bir yangın ya da bağlantılı yaralanma meydana gelmedi fakat Audi’nin Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre dünya çapında beş farklı durumda “batarya arıza ışığı” bu sebeple yandı.
Ayrıca Bkz. "Sisli havalarda İHA'ların gözü MİLSAR ve Atak helikopterine yeni göz MİLDAR hakkında her şey"Ağustos ayına kadar arızanın giderilmesine yönelik bir çözüm üretmeyi öngören firma, bu geri çağırma sırasında CNET’e göre aracı satmaya devam edecek.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-10/audi-recalls-first-electric-vehicle-in-u-s-on-battery-fire-risk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
elektirikli işi sakat iş o bataryalar patlarsa telofondaki gibi elini avucunu yakmaz etkisi derin olur
Elektrikli Şahin ve Civic çıkana kadar muhalefet edecekler. :D