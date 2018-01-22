Audi "Akıllı Enerji Ağı" denemelerine başladı

Otomobil üreticisi Audi, "Akıllı Enerji Ağı" olarak adlandırdığı sistemin denemelerine başladığını duyurdu. Şirket binlerce bireysel enerji kaynağının, genellikle güneş paneli olan evlerin bağlanabileceği, böylece enerjinin ihtiyaç duyulan yerlere ulaşabileceği bir sanal enerji santrali kurmuş durumda.

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Pilot program şu anda Ingolstadt ve Zürih bölgesindeki hanelerde denenmeye başladı. Audi güneş paneli ve pil depolama sistemi bulunan hanelerdeki bu sistemlerin tümünü, toplanan enerjiyi haneler arasında akıllı şekilde dağıtmak için tasarlanmış bir yazılım aracılığıyla birbirine bağladı.

Elektrik faturalarını azaltacak

Enerji dağıtımı, İsviçre merkezli Ampard tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak, mevcut elektrik hattı üzerinden yapılıyor. Yazılım ister evlere elektrik sağlamak isterse de elektrikli otomobilleri şarj etmek için olsun, enerjiyi hanelerden gelen taleplere göre dağıtabilme yeteneğine sahip. Bu elbette ki büyük şehirlerde enerji santrallerinde üretilen enerjinin dağıtımı için yapılan bir şey ancak bireysel hanelerde üretilen enerji ile ilk kez yapıldı.

Sonuç olarak enerji ağdaki hanelere dengelenmiş oluyor. Yani bir başka deyişle Audi'nin akıllı enerji ağının, üretilen enerji miktarı ile fiilen kullanılan miktar arasındaki dalgalanmaları ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Böylece sisteme dahil hanelerin enerji ihtiyacının büyük bir bölümü bu ağdan karşılandığı için, dış şebekeden enerji ihtiyacı azalan evlerin elektrik faturaları da düşmüş oluyor.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-smart-energy-network-pilot-project-eco-electricity-intelligently-managed-9768