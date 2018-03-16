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Audi E-Tron'un satış fiyatı belli oldu

Alman üreticinin önümüzdeki yaz üretim versiyonunu tanıtacağı elektrikli SUV modeli E-Tron'un Almanya'daki başlangıç fiyatı belli oldu. İşte Audi E-Tron'un beklenen özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
14,3b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi E-Tron'un satış fiyatı belli oldu
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Audi’nin 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime yakın bir prototopini görücüye çıkardığı elektrikli SUV modeli E-Tron için sipariş alımına başlandı. Alman üreticinin belirttiğine göre Almanya fiyatı 80 bin euro olarak belirlenen araç için talep gelmeye başladı bile.

InsideEVs sitesinin resmi dökümandan alıntıladığını belirttiği bir açıklamaya göre, elektrikli SUV modeli Audi E-Tron’un Almanya’daki başlangıç fiyatı 80 bin euro olarak belirlendi. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

E-Tron’un satış fiyatı bugün belirlendi, araç Almanya’da 80 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bazı pazarlarda E-Tron için talepler gelmeye başladı bile. Pek çok müşteri elektrikli SUV için sipariş verdi. Sadece Norveç’ten 3,700 adet sipariş var.

Teslimatlar yıl bitmeden başlayacak 

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime yakın prototipi sergilenen Audi E-Tron, önümüzdeki yaza kadar test edilmeye devam edecek. Aracın üretim versiyonu ilk çıkışını 30 Ağustos tarihinde Brüksel’de yapacak. Teslimatlar da 2018 yılı sona ermeden başlayacak.

Hızlı şarj teknolojisine sahip olacak Audi E-Tron’un teknik özellikleri hakkında bir açıklama bulunmuyor. Ancak, 2015 yılında gösterilen E-Tron Quattro Concept ile aynı yolu izleyeceğini varsayarsak, totalde 400 beygir güç üretecek üç adet elektrikli motordan güç alacağını bekleyebiliriz. 4.6 saniye 0-100km/s hızlanma süresi ve tek şarjla 500km menzil de konseptin diğer teknik verileri arasında yer alıyor.

Elektrikli Audi E-Tron’u 2019 yılında E-Tron Sportback modeli takip edecek.


https://www.carscoops.com/2018/03/2019-audi-e-tron-priced-e80000-germany/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Burada min. 1 milyon lira. Hayırlı olsun :D
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Mendieta58 1 yıl
Elektrikli araçlar bizim ülkemizde zenginlerin gösteriş için kullandığı araçlar olacak sadecel
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sepulnation 1 yıl
Bide burada dizel bitecek diyorsunuz. Alın bu fiyatlarada gezin hadi. 80bin euro. Bir iki haftaya euro 5 olur zaten. 400bin tl almanya fiyatinin turkiye karsıligi. Almanlardaki vergi durumundan falan haberim yok tabi.
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Loneliest 1 yıl
900 binden aşağı gelmesi biraz hayalperestlik.
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Kerim5100 1 yıl redbul_540
E Zoe 130bin lira? Onu kim açıklayacak? Bir de bu yeni 400km versiyon değil he güncelleme almamış hali.
Almanya'da %19 vergisi dahil 22bin euro. 2018 yeni versiyon bu bak. Vergiyi çıkarınca 18bin euro falan ediyor. Sırf buradan bile bakınca üstüne %60 zam yemiş neredeyse.
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haberelectro 1 yıl
Almanlar agirligini koymaya basliyor teslanin sonu yaklasti.
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Ridianod 1 yıl
Tamam pahalı olacakta ne 1 milyonu kardeş. Süperzekalı borusan oto'nun i3'lere yaptığı gibi ortalama değil de maksimum gücü baz aldırıp ona göre ÖTV ile sokulmazsa ülkeye %3 le falan girer herhalde. Tahminim 500 civarı girecek gibi. Tabi değer mi tartışılır. Araba olsun da elektrikten olsun mantığı gelişmişlik/refah düzeyi ile orantılı bir olay bence.
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Kerim5100 1 yıl Ridianod
500 mü ahahahahaha. Renault Zoe 130bin lira. En dandirik Q5 450bin liradan daha pahalı. Ve bu araba A6 temelli tam elektrikli SUV. Dışarıda yüzüne bakılmayan VW Touareg burada 650bin liradan başlıyor. Ve bu araba kW hesabında bile baya güçlü olacak. O yüzden 500 demek için hayalperest olmak lazım
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Burada min. 1 milyon lira. Hayırlı olsun :D
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