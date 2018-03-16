Audi E-Tron'un satış fiyatı belli oldu

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Audi’nin 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime yakın bir prototopini görücüye çıkardığı elektrikli SUV modeli E-Tron için sipariş alımına başlandı. Alman üreticinin belirttiğine göre Almanya fiyatı 80 bin euro olarak belirlenen araç için talep gelmeye başladı bile.

InsideEVs sitesinin resmi dökümandan alıntıladığını belirttiği bir açıklamaya göre, elektrikli SUV modeli Audi E-Tron’un Almanya’daki başlangıç fiyatı 80 bin euro olarak belirlendi. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

“E-Tron’un satış fiyatı bugün belirlendi, araç Almanya’da 80 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bazı pazarlarda E-Tron için talepler gelmeye başladı bile. Pek çok müşteri elektrikli SUV için sipariş verdi. Sadece Norveç’ten 3,700 adet sipariş var.”

Teslimatlar yıl bitmeden başlayacak

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime yakın prototipi sergilenen Audi E-Tron, önümüzdeki yaza kadar test edilmeye devam edecek. Aracın üretim versiyonu ilk çıkışını 30 Ağustos tarihinde Brüksel’de yapacak. Teslimatlar da 2018 yılı sona ermeden başlayacak.

Hızlı şarj teknolojisine sahip olacak Audi E-Tron’un teknik özellikleri hakkında bir açıklama bulunmuyor. Ancak, 2015 yılında gösterilen E-Tron Quattro Concept ile aynı yolu izleyeceğini varsayarsak, totalde 400 beygir güç üretecek üç adet elektrikli motordan güç alacağını bekleyebiliriz. 4.6 saniye 0-100km/s hızlanma süresi ve tek şarjla 500km menzil de konseptin diğer teknik verileri arasında yer alıyor.

Elektrikli Audi E-Tron’u 2019 yılında E-Tron Sportback modeli takip edecek.

https://www.carscoops.com/2018/03/2019-audi-e-tron-priced-e80000-germany/