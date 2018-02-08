Audi SQ8, heybetli egzoz çıkışlarıyla kamuflajlı olarak görüntülendi

Tıpkı Q8 konsepti ve daha önce gördüğümüz Q8 prototiplerinde olduğu gibi bu versiyonun da fastback çatı hattına, düz çizgilere sahip farlara ve Audi’nin kendine özgü ön ızgara şekline sahip olduğu görülüyor. Arka tampona bakıldığında kendini hemen belli eden dörtlü egzoz çıkışları görünüme oldukça spor bir hava katıyor.
Hibrit motorla gelebilir
Performans tarafında çıkan dedikodular Audi SQ8 modelinde hibrit teknolojisi kullanılacağı yönünde. Üreticinin 3.0 litre turboşarjlı V6 motoruyla kombine edilen elektrikli motor sayesinde totalde yaklaşık 470hp güç ortaya çıkacak.
Audi Q8 ve SQ8 modelleri, yedi kişilik Q7 modelinde de kullanılan MLB platformunun üzerine inşa edilecek. Ancak bu modelin aksine Q8 modelinde yalnızca beş kişilik versiyon bulunacak. Coupe benzeri bir çattı hattından dolayı üç sıra koltuk bulundurmayacak modelde, böylece arka taraftaki yolculara da bir SUV’den beklendiği gibi geniş diz mesafesi sunulacak.
Q4 fastback de duyuruldu
Alman üreticinin Q8 modeli, bu yılın sonlarında satışa çıktığında diğer fastback SUV modelleri olan Mercedes-Benz GLE Coupe ve BMW X6 ile rekabet edecek. Ayrıca Audi'nin, Q8’in yanı sıra 2019 için Q4 fastback modelini de duyurduğunu hatırlatalım.
http://www.motortrend.com/news/spied-audi-sq8-flaunts-its-quad-exhaust-tips/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arabalarla bu kadar ilgilenip bu yorumu nasıl yapıyorsunuz.Audiyi sevmesemde sırf küçük düşürmek için yapılan bir yorum olmuş. Audi A3 1996 yılında üretildi ilk olarak Bmw 1 serisi ise 2004.Bmw 4 serisi 2014 yılında çıkmışken,Audi A5 2007.Bu rakam sıralaması olarak Bmw'ye karşı değilde A3 devamı olarak A4 bir üst sınıf sedan,A5 D sınıfı coupe,A6 E sınıfı sedan diye numaralandırmaya devam etmiş.