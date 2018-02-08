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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi SQ8, heybetli egzoz çıkışlarıyla kamuflajlı olarak görüntülendi

Q8 modelini bu yıl içerisinde üretime sokmaya hazırlanan Alman üretici, aynı zamanda bu aracın hibrit olabileceği iddia edilen bir başka versiyonu SQ8 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
1 yıl
6,1b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi SQ8, heybetli egzoz çıkışlarıyla kamuflajlı olarak görüntülendi
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Alman üretici Audi’nin Q8 modeli bu yıl içerisinde Slovakya’nın başkenti Bratislava’da üretilmeye başlanacak. Markanın amiral gemisi SUV modeli üretim aşamasına adım adım yaklaşırken, görünen o ki yepyeni bir model daha geliyor: Audi SQ8.

Tıpkı Q8 konsepti ve daha önce gördüğümüz Q8 prototiplerinde olduğu gibi bu versiyonun da fastback çatı hattına, düz çizgilere sahip farlara ve Audi’nin kendine özgü ön ızgara şekline sahip olduğu görülüyor. Arka tampona bakıldığında kendini hemen belli eden dörtlü egzoz çıkışları görünüme oldukça spor bir hava katıyor.

Hibrit motorla gelebilir 

Performans tarafında çıkan dedikodular Audi SQ8 modelinde hibrit teknolojisi kullanılacağı yönünde. Üreticinin 3.0 litre turboşarjlı V6 motoruyla kombine edilen elektrikli motor sayesinde totalde yaklaşık 470hp güç ortaya çıkacak.

Audi Q8 ve SQ8 modelleri, yedi kişilik Q7 modelinde de kullanılan MLB platformunun üzerine inşa edilecek. Ancak bu modelin aksine Q8 modelinde yalnızca beş kişilik versiyon bulunacak. Coupe benzeri bir çattı hattından dolayı üç sıra koltuk bulundurmayacak modelde, böylece arka taraftaki yolculara da bir SUV’den beklendiği gibi geniş diz mesafesi sunulacak.

Q4 fastback de duyuruldu

Alman üreticinin Q8 modeli, bu yılın sonlarında satışa çıktığında diğer fastback SUV modelleri olan Mercedes-Benz GLE Coupe ve BMW X6 ile rekabet edecek. Ayrıca Audi'nin, Q8’in yanı sıra 2019 için Q4 fastback modelini de duyurduğunu hatırlatalım.

İşte Audi SQ8'in kış testleri esnasında kameralara takılan görüntüleri:

http://www.motortrend.com/news/spied-audi-sq8-flaunts-its-quad-exhaust-tips/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iPhoneDalton 1 yıl en beğenilen McLaren64
McLaren64
Audi'de ilginç bir eziklik var. Tüm modellerini BMW modellerinin rakamlarının üzerinde konumlandırıyor.
1 Serisi - A3
3 Serisi - A4
4 Serisi - A5
5 Serisi - A6
6 Serisi - A7
7 Serisi - A8
8 Serisi - A9 (muhtemelen)
X1 - Q3
X3 - Q5
X5 - Q7
X6 - Q8
X7 - Q9 ( muhtemelen)

Arabalarla bu kadar ilgilenip bu yorumu nasıl yapıyorsunuz.Audiyi sevmesemde sırf küçük düşürmek için yapılan bir yorum olmuş. Audi A3 1996 yılında üretildi ilk olarak Bmw 1 serisi ise 2004.Bmw 4 serisi 2014 yılında çıkmışken,Audi A5 2007.Bu rakam sıralaması olarak Bmw'ye karşı değilde A3 devamı olarak A4 bir üst sınıf sedan,A5 D sınıfı coupe,A6 E sınıfı sedan diye numaralandırmaya devam etmiş.
McLaren64Audi'de ilginç bir eziklik var. Tüm modellerini BMW modellerinin rakamlarının üzerinde konumlandırıyor.1 Serisi - A33 Seri...
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Nightmare70 1 yıl
Malzeme kalitesi ve mühendislik anlamında Audi'den iyisi yok. Porsche var o da Vag grubu politikası gereği bir üst sınıfta yer alıyor :)
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haberelectro 1 yıl Nightmare70
Mühendislik derken?
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haberelectro 1 yıl
En gereksiz suv sinifi. Ecis bucus arabalari uretmekten bikmadilar.
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dere.beyi 1 yıl
x7 gayet çirkin bir araba okadar para verip o tipsiz şeyi almak enayilik kimse kusura bakmasın bu audi biraz daha modern yapıya sahip
ama velar hepsine tur bindirir
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Asami Zdrenka 1 yıl
Bu modeli niye Q6 olarak adlandırmamışlar?
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McLaren64 1 yıl Asami Zdrenka
Audi'de ilginç bir eziklik var. Tüm modellerini BMW modellerinin rakamlarının üzerinde konumlandırıyor.
1 Serisi - A3
3 Serisi - A4
4 Serisi - A5
5 Serisi - A6
6 Serisi - A7
7 Serisi - A8
8 Serisi - A9 (muhtemelen)
X1 - Q3
X3 - Q5
X5 - Q7
X6 - Q8
X7 - Q9 ( muhtemelen)
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Emre4748 1 yıl
Bmw x7 ye rakip olacak
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McLaren64 1 yıl Emre4748
X7'ye değil X6'ya rakip olacak.
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Nightmare70 1 yıl
Efsane geliyor X6 killer :)
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haberelectro 1 yıl
Guzel olmayacak bu.
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Kerim5100 1 yıl
Dur hele sakin. Bi Q8 çıkaydı önce :D
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SUV, audi ve
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